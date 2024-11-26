https://ria.ru/20241126/litva-1985781122.html

В Литве заявили, что исполнят ордер МУС по аресту Нетаньяху

В Литве заявили, что исполнят ордер МУС по аресту Нетаньяху - РИА Новости, 26.11.2024

В Литве заявили, что исполнят ордер МУС по аресту Нетаньяху

Литва исполнит ордер Международного уголовного суда (МУС) по аресту премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, если он приедет в страну, поскольку этого... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T13:39

2024-11-26T13:39

2024-11-26T13:39

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биньямин нетаньяху

йоав галант

международный уголовный суд

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Литва исполнит ордер Международного уголовного суда (МУС) по аресту премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, если он приедет в страну, поскольку этого требуют международные обязательства, заявили в литовском министерстве юстиции и офисе президента Литвы. "Ордера на арест, выданные МУС для всех государств-членов Римского статута, включая Литву, являются обязательными и подлежат исполнению. Литовские учреждения, поскольку они принадлежат к системе правового государства, не ставят под сомнение решения судов и исполняют их. Если лицо, на арест которого МУС выдал ордер, посетит Литву, правоохранительные органы обязаны задержать подозреваемых в соответствии с установленными протоколами“, - приводит сообщение министерства агентство ELTA. В офисе президента также сообщили, что "Литва последовательно поддерживает деятельность МУС, уважает его независимость и беспристрастность". "Решения суда обязательны для стран-членов. После выдачи судом ордера на арест его исполнение обязательно во всех странах Римского статута МУС или в тех странах или территориях, которые признают юрисдикцию МУС“, - отметили в ведомстве. МУС на прошлой неделе выдал ордера на арест премьер Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны страны Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Суд также отклонил доводы Израиля, который пытался оспорить юрисдикцию суда на выдачу ордеров в отношении его граждан. Также Израиль оспаривал юрисдикцию МУС на рассмотрение дел по ситуации в Палестине в целом.

https://ria.ru/20241122/mid-1985251343.html

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в мире, литва, израиль, палестина, биньямин нетаньяху, йоав галант, международный уголовный суд, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024