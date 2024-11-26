https://ria.ru/20241126/lipetsk-1985779212.html

Крупную партию гуманитарного груза отправили липчане в ДНР

Крупную партию гуманитарного груза отправили липчане в ДНР - РИА Новости, 26.11.2024

Крупную партию гуманитарного груза отправили липчане в ДНР

Крупную партию гуманитарного груза отправили липчане в Володарский округ Донецкой Народной Республики, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T13:33

2024-11-26T13:33

2024-11-26T13:33

липецкая область

липецкая область

донецкая народная республика

володарский район

игорь артамонов

липецк

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ЛИПЕЦК, 26 ноя - РИА Новости. Крупную партию гуманитарного груза отправили липчане в Володарский округ Донецкой Народной Республики, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Он уточнил, что в сборе помощи участвовали жители семи районов: Тербунского, Елецкого, Добринского, Усманского, Хлевенского, Чаплыгинского и Грязинского. Состав груза - профлист, оборудование для освещения улиц и скважинные насосы, необходимые для обеспечения водоснабжением Володарского округа. Артамонов напомнил, что Липецкая область помогает муниципалитету с 2022 года. "У Липецкой области с ДНР особые отношения – дружеские, братские. Володарский район под нашим шефством. Он уже как родной. Столько пройдено вместе. Наши строители восстанавливают там школы, садики, инженерные сети, строят детские площадки, чтобы возвращение к мирной жизни для наших соседей было быстрым и комфортным", — прокомментировал Артамонов.

https://ria.ru/20241121/alkogol-1984990507.html

липецкая область

донецкая народная республика

володарский район

липецк

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