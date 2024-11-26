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Крупную партию гуманитарного груза отправили липчане в ДНР
Крупную партию гуманитарного груза отправили липчане в ДНР - РИА Новости, 26.11.2024
Крупную партию гуманитарного груза отправили липчане в ДНР
Крупную партию гуманитарного груза отправили липчане в Володарский округ Донецкой Народной Республики, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T13:33
2024-11-26T13:33
2024-11-26T13:33
липецкая область
липецкая область
донецкая народная республика
володарский район
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 26 ноя - РИА Новости. Крупную партию гуманитарного груза отправили липчане в Володарский округ Донецкой Народной Республики, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Он уточнил, что в сборе помощи участвовали жители семи районов: Тербунского, Елецкого, Добринского, Усманского, Хлевенского, Чаплыгинского и Грязинского. Состав груза - профлист, оборудование для освещения улиц и скважинные насосы, необходимые для обеспечения водоснабжением Володарского округа. Артамонов напомнил, что Липецкая область помогает муниципалитету с 2022 года. "У Липецкой области с ДНР особые отношения – дружеские, братские. Володарский район под нашим шефством. Он уже как родной. Столько пройдено вместе. Наши строители восстанавливают там школы, садики, инженерные сети, строят детские площадки, чтобы возвращение к мирной жизни для наших соседей было быстрым и комфортным", — прокомментировал Артамонов.
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липецкая область
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володарский район
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липецкая область, донецкая народная республика, володарский район, игорь артамонов, липецк
Липецкая область, Липецкая область, Донецкая Народная Республика, Володарский район, Игорь Артамонов, Липецк
Крупную партию гуманитарного груза отправили липчане в ДНР
Жители Липецкой области отправили крупную партию гуманитарного груза в ДНР