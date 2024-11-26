Рейтинг@Mail.ru
Крупную партию гуманитарного груза отправили липчане в ДНР - РИА Новости, 26.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Липецкая область
 
13:33 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/lipetsk-1985779212.html
Крупную партию гуманитарного груза отправили липчане в ДНР
Крупную партию гуманитарного груза отправили липчане в ДНР - РИА Новости, 26.11.2024
Крупную партию гуманитарного груза отправили липчане в ДНР
Крупную партию гуманитарного груза отправили липчане в Володарский округ Донецкой Народной Республики, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T13:33
2024-11-26T13:33
липецкая область
липецкая область
донецкая народная республика
володарский район
игорь артамонов
липецк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148905/38/1489053832_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_f5db06c7d7f3290c8e6186b0493d1d27.jpg
ЛИПЕЦК, 26 ноя - РИА Новости. Крупную партию гуманитарного груза отправили липчане в Володарский округ Донецкой Народной Республики, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Он уточнил, что в сборе помощи участвовали жители семи районов: Тербунского, Елецкого, Добринского, Усманского, Хлевенского, Чаплыгинского и Грязинского. Состав груза - профлист, оборудование для освещения улиц и скважинные насосы, необходимые для обеспечения водоснабжением Володарского округа. Артамонов напомнил, что Липецкая область помогает муниципалитету с 2022 года. "У Липецкой области с ДНР особые отношения – дружеские, братские. Володарский район под нашим шефством. Он уже как родной. Столько пройдено вместе. Наши строители восстанавливают там школы, садики, инженерные сети, строят детские площадки, чтобы возвращение к мирной жизни для наших соседей было быстрым и комфортным", — прокомментировал Артамонов.
https://ria.ru/20241121/alkogol-1984990507.html
липецкая область
донецкая народная республика
володарский район
липецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148905/38/1489053832_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_a737f0c1f98f7b017461e7ddb2cd9cc1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
липецкая область, донецкая народная республика, володарский район, игорь артамонов, липецк
Липецкая область, Липецкая область, Донецкая Народная Республика, Володарский район, Игорь Артамонов, Липецк
Крупную партию гуманитарного груза отправили липчане в ДНР

Жители Липецкой области отправили крупную партию гуманитарного груза в ДНР

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЛипецк
Липецк - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Липецк. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛИПЕЦК, 26 ноя - РИА Новости. Крупную партию гуманитарного груза отправили липчане в Володарский округ Донецкой Народной Республики, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
Он уточнил, что в сборе помощи участвовали жители семи районов: Тербунского, Елецкого, Добринского, Усманского, Хлевенского, Чаплыгинского и Грязинского. Состав груза - профлист, оборудование для освещения улиц и скважинные насосы, необходимые для обеспечения водоснабжением Володарского округа.
Артамонов напомнил, что Липецкая область помогает муниципалитету с 2022 года.
"У Липецкой области с ДНР особые отношения – дружеские, братские. Володарский район под нашим шефством. Он уже как родной. Столько пройдено вместе. Наши строители восстанавливают там школы, садики, инженерные сети, строят детские площадки, чтобы возвращение к мирной жизни для наших соседей было быстрым и комфортным", — прокомментировал Артамонов.
Продажа алкоголя - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
Продажу алкоголя хотят сократить в Липецкой области в 2025 году
21 ноября, 13:18
 
Липецкая областьЛипецкая областьДонецкая Народная РеспубликаВолодарский районИгорь АртамоновЛипецк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала