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Умерла знаменитая регулировщица Великой Победы Мария Лиманская - РИА Новости, 26.11.2024
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07:34 26.11.2024 (обновлено: 10:38 26.11.2024)
https://ria.ru/20241126/limanskaya-1985704211.html
Умерла знаменитая регулировщица Великой Победы Мария Лиманская
Умерла знаменитая регулировщица Великой Победы Мария Лиманская - РИА Новости, 26.11.2024
Умерла знаменитая регулировщица Великой Победы Мария Лиманская
Знаменитая регулировщица, ветеран Великой Отечественной войны Мария Лиманская умерла в возрасте ста лет, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T07:34
2024-11-26T10:38
общество
саратовская область
марксовский район
роман бусаргин
евгений халдей
волгоградская область
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САРАТОВ, 26 ноя — РИА Новости. Знаменитая регулировщица, ветеран Великой Отечественной войны Мария Лиманская умерла в возрасте ста лет, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в Telegram-канале. "Сегодня ночью ушла из жизни Мария Филипповна Лиманская — знаменитая на весь мир Бранденбургская мадонна", — написал он.Бусаргин назвал Лиманскую удивительным человеком с непростой, но яркой судьбой и выразил соболезнования ее родным и близким. Мария Лиманская прославилась на весь мир благодаря снимку, сделанному известным военным фотокорреспондентом Евгением Халдеем, в мае 1945 года он запечатлел регулировщицу на посту у Бранденбургских ворот в Берлине. Из-за этого ее стали называть Бранденбургской мадонной. Лиманская родилась в 1924 году в селе Старая Полтавка Волгоградской области. Весной 1942 года, когда ей было 18, ушла на фронт, служила в запасном полку и шила одежду для солдат. Позже вместе с подругами попала в регулировщицы, пройдя трехдневное обучение. Боевое крещение получила под Батайском в Ростовской области — под вражеским огнем она регулировала движение войск на переправе через Дон. Участвовала в Сталинградской битве, освобождении Симферополя, Белоруссии и Польши, дошла до Берлина. После войны Лиманская работала медсестрой, а затем школьным библиотекарем в Волгоградской области. С 1994 года жила у дочери в селе Звонаревка Марксовского района Саратовской области.В 2020 году в городе Марксе установили памятник "Мадонна Победы", посвященный знаменитой регулировщице.
саратовская область
марксовский район
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общество, саратовская область, марксовский район, роман бусаргин, евгений халдей, волгоградская область
Общество, Саратовская область, Марксовский район, Роман Бусаргин, Евгений Халдей, Волгоградская область
Умерла знаменитая регулировщица Великой Победы Мария Лиманская

Умерла знаменитая регулировщица Великой победы Мария Лиманская

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкВетеран Великой Отечественной войны Мария Лиманская
Ветеран Великой Отечественной войны Мария Лиманская - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Ветеран Великой Отечественной войны Мария Лиманская. Архивное фото
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САРАТОВ, 26 ноя — РИА Новости. Знаменитая регулировщица, ветеран Великой Отечественной войны Мария Лиманская умерла в возрасте ста лет, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в Telegram-канале.
"Сегодня ночью ушла из жизни Мария Филипповна Лиманская — знаменитая на весь мир Бранденбургская мадонна", — написал он.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкФото из архива Марии Лиманской, сделанное фотографом Евгением Халдеем
Фото из архива Марии Лиманской, сделанное фотографом Евгением Халдеем - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Фото из архива Марии Лиманской, сделанное фотографом Евгением Халдеем
Бусаргин назвал Лиманскую удивительным человеком с непростой, но яркой судьбой и выразил соболезнования ее родным и близким.
Мария Лиманская прославилась на весь мир благодаря снимку, сделанному известным военным фотокорреспондентом Евгением Халдеем, в мае 1945 года он запечатлел регулировщицу на посту у Бранденбургских ворот в Берлине. Из-за этого ее стали называть Бранденбургской мадонной.
Лиманская родилась в 1924 году в селе Старая Полтавка Волгоградской области. Весной 1942 года, когда ей было 18, ушла на фронт, служила в запасном полку и шила одежду для солдат. Позже вместе с подругами попала в регулировщицы, пройдя трехдневное обучение. Боевое крещение получила под Батайском в Ростовской области — под вражеским огнем она регулировала движение войск на переправе через Дон. Участвовала в Сталинградской битве, освобождении Симферополя, Белоруссии и Польши, дошла до Берлина.
После войны Лиманская работала медсестрой, а затем школьным библиотекарем в Волгоградской области. С 1994 года жила у дочери в селе Звонаревка Марксовского района Саратовской области.
В 2020 году в городе Марксе установили памятник "Мадонна Победы", посвященный знаменитой регулировщице.
© РИА Новости / Евгений Халдей | Перейти в медиабанкРегулировщица Мария Лиманская у Бранденбургских ворот
Регулировщица Мария Лиманская у Бранденбургских ворот - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Евгений Халдей
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Регулировщица Мария Лиманская у Бранденбургских ворот
 
ОбществоСаратовская областьМарксовский районРоман БусаргинЕвгений ХалдейВолгоградская область
 
 
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