https://ria.ru/20241126/limanskaya-1985704211.html

Умерла знаменитая регулировщица Великой Победы Мария Лиманская

Умерла знаменитая регулировщица Великой Победы Мария Лиманская - РИА Новости, 26.11.2024

Умерла знаменитая регулировщица Великой Победы Мария Лиманская

Знаменитая регулировщица, ветеран Великой Отечественной войны Мария Лиманская умерла в возрасте ста лет, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T07:34

2024-11-26T07:34

2024-11-26T10:38

общество

саратовская область

марксовский район

роман бусаргин

евгений халдей

волгоградская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155333/51/1553335116_0:0:3020:1699_1920x0_80_0_0_9e7be3a56b38ed68119c56d117ba62b9.jpg

САРАТОВ, 26 ноя — РИА Новости. Знаменитая регулировщица, ветеран Великой Отечественной войны Мария Лиманская умерла в возрасте ста лет, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в Telegram-канале. "Сегодня ночью ушла из жизни Мария Филипповна Лиманская — знаменитая на весь мир Бранденбургская мадонна", — написал он.Бусаргин назвал Лиманскую удивительным человеком с непростой, но яркой судьбой и выразил соболезнования ее родным и близким. Мария Лиманская прославилась на весь мир благодаря снимку, сделанному известным военным фотокорреспондентом Евгением Халдеем, в мае 1945 года он запечатлел регулировщицу на посту у Бранденбургских ворот в Берлине. Из-за этого ее стали называть Бранденбургской мадонной. Лиманская родилась в 1924 году в селе Старая Полтавка Волгоградской области. Весной 1942 года, когда ей было 18, ушла на фронт, служила в запасном полку и шила одежду для солдат. Позже вместе с подругами попала в регулировщицы, пройдя трехдневное обучение. Боевое крещение получила под Батайском в Ростовской области — под вражеским огнем она регулировала движение войск на переправе через Дон. Участвовала в Сталинградской битве, освобождении Симферополя, Белоруссии и Польши, дошла до Берлина. После войны Лиманская работала медсестрой, а затем школьным библиотекарем в Волгоградской области. С 1994 года жила у дочери в селе Звонаревка Марксовского района Саратовской области.В 2020 году в городе Марксе установили памятник "Мадонна Победы", посвященный знаменитой регулировщице.

саратовская область

марксовский район

волгоградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, саратовская область, марксовский район, роман бусаргин, евгений халдей, волгоградская область