Умерла знаменитая регулировщица Великой Победы Мария Лиманская
Умерла знаменитая регулировщица Великой победы Мария Лиманская
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкВетеран Великой Отечественной войны Мария Лиманская
Ветеран Великой Отечественной войны Мария Лиманская. Архивное фото
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САРАТОВ, 26 ноя — РИА Новости. Знаменитая регулировщица, ветеран Великой Отечественной войны Мария Лиманская умерла в возрасте ста лет, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в Telegram-канале.
"Сегодня ночью ушла из жизни Мария Филипповна Лиманская — знаменитая на весь мир Бранденбургская мадонна", — написал он.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкФото из архива Марии Лиманской, сделанное фотографом Евгением Халдеем
Фото из архива Марии Лиманской, сделанное фотографом Евгением Халдеем
Бусаргин назвал Лиманскую удивительным человеком с непростой, но яркой судьбой и выразил соболезнования ее родным и близким.
Мария Лиманская прославилась на весь мир благодаря снимку, сделанному известным военным фотокорреспондентом Евгением Халдеем, в мае 1945 года он запечатлел регулировщицу на посту у Бранденбургских ворот в Берлине. Из-за этого ее стали называть Бранденбургской мадонной.
Лиманская родилась в 1924 году в селе Старая Полтавка Волгоградской области. Весной 1942 года, когда ей было 18, ушла на фронт, служила в запасном полку и шила одежду для солдат. Позже вместе с подругами попала в регулировщицы, пройдя трехдневное обучение. Боевое крещение получила под Батайском в Ростовской области — под вражеским огнем она регулировала движение войск на переправе через Дон. Участвовала в Сталинградской битве, освобождении Симферополя, Белоруссии и Польши, дошла до Берлина.
После войны Лиманская работала медсестрой, а затем школьным библиотекарем в Волгоградской области. С 1994 года жила у дочери в селе Звонаревка Марксовского района Саратовской области.
В 2020 году в городе Марксе установили памятник "Мадонна Победы", посвященный знаменитой регулировщице.
© РИА Новости / Евгений Халдей | Перейти в медиабанкРегулировщица Мария Лиманская у Бранденбургских ворот
Регулировщица Мария Лиманская у Бранденбургских ворот