Ликсутов: резидент ОЭЗ Москвы поставляет досмотровую технику для метро
Компания "Диагностика-М" поставляет метро досмотровую технику с ИИ
© Фото предоставлено пресс-службой ДИПП Досмотровая техника для московского метро
© Фото предоставлено пресс-службой ДИПП
Досмотровая техника для московского метро
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" – компания "Диагностика-М", поставляет в российские метрополитены досмотровую технику с искусственным интеллектом, сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Он подчеркнул, что в будний день Московским метрополитеном пользуется более 8 миллионов человек, в связи с чем необходимо обеспечивать повышенную безопасность.
"Безопасность помогают поддерживать системы видеонаблюдения и видеоаналитики на базе технологии распознавания лиц, оборудование и сотрудники разных служб. Также безопасность обеспечивают досмотровые комплексы резидента ОЭЗ "Технополис Москва", которых в столичном метро установлено свыше пятисот единиц. За время своей деятельности в ОЭЗ компания произвела инновационной продукции на сумму 6,3 миллиарда рублей", – указал вице-мэр, его слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП).
Он добавил, что инновационное оборудование используют также метрополитены Казани, Новосибирска, Самары, Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга.
Досмотровый интроскоп представляет собой рентгено-телевизионную установку, сканирующую грузы и багаж, выявляя опасные и запрещенные предметы.
"Искусственным интеллект, применяемый в интроскопах, способен распознавать более пяти с половиной миллионов разнообразных запрещенных объектов и их отдельных фрагментов в различных ракурсах, а также внутреннее содержимое подозрительного объекта. Это позволяет отличать его от макета или игрушки. Рентгено-телевизионные установки ТС-СКАН, обладающие данной опцией, не имеют аналогов на российском рынке", - подчеркнул гендиректор "Диагностика-М" Павел Лебедев.
Как рассказал министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов, высокотехнологичные изделия компании "Диагностика-М" пользуются высоким спросом на рынке и, помимо метро и вокзалов, применяются также в российских аэропортах.