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Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Лазаревой* - РИА Новости, 26.11.2024
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12:20 26.11.2024 (обновлено: 12:37 26.11.2024)
https://ria.ru/20241126/lazareva-1985757191.html
Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Лазаревой*
Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Лазаревой* - РИА Новости, 26.11.2024
Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Лазаревой*
Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении иноагента Татьяны Лазаревой*, обвиняемой в оправдании терроризма, материалы РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T12:20
2024-11-26T12:37
москва
происшествия
россия
татьяна лазарева
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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении иноагента Татьяны Лазаревой*, обвиняемой в оправдании терроризма, материалы переданы в окружной военный суд, сообщает пресс-служба надзорного ведомства"Она обвиняется по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет)… Уголовное дело будет направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.По данным ведомства, в августе 2023 года Лазарева* в ходе интервью на канале одного из видеохостингов публично заявила о допустимости террористических атак на города России с использованием беспилотных летательных аппаратов, "совершив таким образом публичное оправдание терроризма".В отношении Лазаревой* заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, она находится в международном розыске, уточняется в релизе.* Лицо, признанное иноагентом в России, внесена в реестр террористов и экстремистов.
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москва, происшествия, россия, татьяна лазарева
Москва, Происшествия, Россия, Татьяна Лазарева
Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Лазаревой*

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу Лазаревой

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкТатьяна Лазарева*
Татьяна Лазарева* - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Татьяна Лазарева*. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении иноагента Татьяны Лазаревой*, обвиняемой в оправдании терроризма, материалы переданы в окружной военный суд, сообщает пресс-служба надзорного ведомства
"Она обвиняется по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет)… Уголовное дело будет направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в августе 2023 года Лазарева* в ходе интервью на канале одного из видеохостингов публично заявила о допустимости террористических атак на города России с использованием беспилотных летательных аппаратов, "совершив таким образом публичное оправдание терроризма".
В отношении Лазаревой* заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, она находится в международном розыске, уточняется в релизе.
* Лицо, признанное иноагентом в России, внесена в реестр террористов и экстремистов.
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