https://ria.ru/20241126/lazareva-1985757191.html
Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Лазаревой*
Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Лазаревой* - РИА Новости, 26.11.2024
Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Лазаревой*
Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении иноагента Татьяны Лазаревой*, обвиняемой в оправдании терроризма, материалы РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T12:20
2024-11-26T12:20
2024-11-26T12:37
москва
происшествия
россия
татьяна лазарева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958756933_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b0df2ec67e0d47ef8ae1f5f87c8e5995.jpg
МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении иноагента Татьяны Лазаревой*, обвиняемой в оправдании терроризма, материалы переданы в окружной военный суд, сообщает пресс-служба надзорного ведомства"Она обвиняется по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет)… Уголовное дело будет направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.По данным ведомства, в августе 2023 года Лазарева* в ходе интервью на канале одного из видеохостингов публично заявила о допустимости террористических атак на города России с использованием беспилотных летательных аппаратов, "совершив таким образом публичное оправдание терроризма".В отношении Лазаревой* заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, она находится в международном розыске, уточняется в релизе.* Лицо, признанное иноагентом в России, внесена в реестр террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20241021/sud-1979168058.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958756933_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3a47ecbe1d7afec1bf74b81d88392df6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия, россия, татьяна лазарева
Москва, Происшествия, Россия, Татьяна Лазарева
Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Лазаревой*
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу Лазаревой