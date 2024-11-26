https://ria.ru/20241126/lazareva-1985757191.html

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Лазаревой*

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Лазаревой* - РИА Новости, 26.11.2024

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Лазаревой*

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении иноагента Татьяны Лазаревой*, обвиняемой в оправдании терроризма, материалы РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T12:20

2024-11-26T12:20

2024-11-26T12:37

москва

происшествия

россия

татьяна лазарева

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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении иноагента Татьяны Лазаревой*, обвиняемой в оправдании терроризма, материалы переданы в окружной военный суд, сообщает пресс-служба надзорного ведомства"Она обвиняется по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет)… Уголовное дело будет направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.По данным ведомства, в августе 2023 года Лазарева* в ходе интервью на канале одного из видеохостингов публично заявила о допустимости террористических атак на города России с использованием беспилотных летательных аппаратов, "совершив таким образом публичное оправдание терроризма".В отношении Лазаревой* заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, она находится в международном розыске, уточняется в релизе.* Лицо, признанное иноагентом в России, внесена в реестр террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20241021/sud-1979168058.html

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москва, происшествия, россия, татьяна лазарева