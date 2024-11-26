https://ria.ru/20241126/lavrov--1985754340.html

Лавров рассказал о связях между Россией и Китаем

Лавров рассказал о связях между Россией и Китаем - РИА Новости, 26.11.2024

Лавров рассказал о связях между Россией и Китаем

Связи России с Китаем стабильно развиваются, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе заседания совета глав субъектов России при МИД России. РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T12:12

2024-11-26T12:12

2024-11-26T12:12

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Связи России с Китаем стабильно развиваются, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе заседания совета глав субъектов России при МИД России. "По традиции межрегиональные связи стали уже одной из ключевых составляющих российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и, несмотря на нынешнюю ситуацию и попытки Запада подмять под себя все процессы и подавить тенденцию к многополярности, наши связи с КНР устойчиво и поступательно развиваются", - сказал министр. Растет интенсивность обменов по линии региональных экономоператоров, отметил Лавров, добавив, что потенциал российско-китайского межрегионального взаимодействия имеет широкие перспективы: не только по двусторонним каналам, но и на многосторонней основе - по линии БРИКС.

https://ria.ru/20241115/lavrov-1984073588.html

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россия, китай, сергей лавров, брикс, в мире