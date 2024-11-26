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Лавров рассказал о связях между Россией и Китаем - РИА Новости, 26.11.2024
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12:12 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/lavrov--1985754340.html
Лавров рассказал о связях между Россией и Китаем
Лавров рассказал о связях между Россией и Китаем - РИА Новости, 26.11.2024
Лавров рассказал о связях между Россией и Китаем
Связи России с Китаем стабильно развиваются, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе заседания совета глав субъектов России при МИД России. РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T12:12
2024-11-26T12:12
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Связи России с Китаем стабильно развиваются, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе заседания совета глав субъектов России при МИД России. "По традиции межрегиональные связи стали уже одной из ключевых составляющих российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и, несмотря на нынешнюю ситуацию и попытки Запада подмять под себя все процессы и подавить тенденцию к многополярности, наши связи с КНР устойчиво и поступательно развиваются", - сказал министр. Растет интенсивность обменов по линии региональных экономоператоров, отметил Лавров, добавив, что потенциал российско-китайского межрегионального взаимодействия имеет широкие перспективы: не только по двусторонним каналам, но и на многосторонней основе - по линии БРИКС.
https://ria.ru/20241115/lavrov-1984073588.html
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россия, китай, сергей лавров, брикс, в мире
Россия, Китай, Сергей Лавров, БРИКС, В мире
Лавров рассказал о связях между Россией и Китаем

Лавров заявил, что межрегиональные связи РФ с Китаем стабильно развиваются

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Связи России с Китаем стабильно развиваются, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе заседания совета глав субъектов России при МИД России.
"По традиции межрегиональные связи стали уже одной из ключевых составляющих российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и, несмотря на нынешнюю ситуацию и попытки Запада подмять под себя все процессы и подавить тенденцию к многополярности, наши связи с КНР устойчиво и поступательно развиваются", - сказал министр.
Растет интенсивность обменов по линии региональных экономоператоров, отметил Лавров, добавив, что потенциал российско-китайского межрегионального взаимодействия имеет широкие перспективы: не только по двусторонним каналам, но и на многосторонней основе - по линии БРИКС.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
Лавров рассказал о попытках вбить клин между Россией и Китаем
15 ноября, 20:11
 
РоссияКитайСергей ЛавровБРИКСВ мире
 
 
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