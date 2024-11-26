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На Кубани чиновницу отстранили от работы после видео с избиением женщины - РИА Новости, 26.11.2024
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15:26 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/kuban-1985805469.html
На Кубани чиновницу отстранили от работы после видео с избиением женщины
На Кубани чиновницу отстранили от работы после видео с избиением женщины - РИА Новости, 26.11.2024
На Кубани чиновницу отстранили от работы после видео с избиением женщины
Замглавы Гулькевичского района Олесю Кливцову отстранили от работы после видео, где женщина, похожая на чиновницу, напала на сотрудницу салона красоты, которая... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T15:26
2024-11-26T15:26
происшествия
гулькевичский район
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КРАСНОДАР, 26 ноя - РИА Новости. Замглавы Гулькевичского района Олесю Кливцову отстранили от работы после видео, где женщина, похожая на чиновницу, напала на сотрудницу салона красоты, которая якобы звонила ее мужу, следует из сообщения администрации района. Ранее в сети появилось видео, на котором женщина, похожая на замглавы района, заходит в салон красоты, берет сотрудницу за волосы и бьет ее головой об стол. Затем наносит девушке удары руками и прижимает к стене. При этом нападавшую пытается успокоить зашедший с ней мужчина, но остановить избиение ему не удается. Агрессорша требовала, чтобы мужчина убрал в салоне камеру и не мешал ей избивать пострадавшую. "По факту публикации в сети интернет видео, на котором запечатлена женщина, похожая на первого заместителя главы Гулькевичского района Олесю Кливцову, назначена служебная проверка, на время которой первый заместитель отстранен от занимаемой должности", - сообщили в Telegram-канале администрации района. В краевом главке МВД добавили, что сообщение о нападении и нанесении побоев девушке в одном из салонов красоты поступило 23 ноября. По данному факту проводится проверка, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.
https://ria.ru/20241115/chinovnik-1983877760.html
https://ria.ru/20241114/sud-1983742968.html
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происшествия, гулькевичский район
Происшествия, Гулькевичский район
На Кубани чиновницу отстранили от работы после видео с избиением женщины

На Кубани чиновницу отстранили после видео с избиением сотрудницы салона красоты

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМашина полиции. Архивное фото
Машина полиции. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Машина полиции. Архивное фото. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 26 ноя - РИА Новости. Замглавы Гулькевичского района Олесю Кливцову отстранили от работы после видео, где женщина, похожая на чиновницу, напала на сотрудницу салона красоты, которая якобы звонила ее мужу, следует из сообщения администрации района.
Ранее в сети появилось видео, на котором женщина, похожая на замглавы района, заходит в салон красоты, берет сотрудницу за волосы и бьет ее головой об стол. Затем наносит девушке удары руками и прижимает к стене. При этом нападавшую пытается успокоить зашедший с ней мужчина, но остановить избиение ему не удается. Агрессорша требовала, чтобы мужчина убрал в салоне камеру и не мешал ей избивать пострадавшую.
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"По факту публикации в сети интернет видео, на котором запечатлена женщина, похожая на первого заместителя главы Гулькевичского района Олесю Кливцову, назначена служебная проверка, на время которой первый заместитель отстранен от занимаемой должности", - сообщили в Telegram-канале администрации района.
В краевом главке МВД добавили, что сообщение о нападении и нанесении побоев девушке в одном из салонов красоты поступило 23 ноября. По данному факту проводится проверка, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.
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ПроисшествияГулькевичский район
 
 
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