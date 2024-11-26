https://ria.ru/20241126/krokus-1985714489.html

Пострадавший при теракте в "Крокусе" подал иск к организатору концерта

Пострадавший при теракте в "Крокусе" подал иск к организатору концерта - РИА Новости, 26.11.2024

Пострадавший при теракте в "Крокусе" подал иск к организатору концерта

Иск пострадавшего при теракте в "Крокусе" к организатору концерта на 1 миллион рублей поступил в суд, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T09:40

2024-11-26T09:40

2024-11-26T09:51

происшествия

москва

красногорск

брянская область

пикник

крокус сити холл

крокус

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935906504_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_2e40a706a34cc4adb17b1aec78965f84.jpg

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Иск пострадавшего при теракте в "Крокусе" к организатору концерта на 1 миллион рублей поступил в суд, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы."Хорошёвский районный суд города Москвы принял к производству исковое заявление пострадавшего во время террористического акта в "Крокус сити Холле" к компании-организатору проходившего там концерта группы "Пикник", - говорится в сообщении.Истец считает, что нарушены его права потребителя, поскольку организатор концерта не обеспечил должный уровень охраны мероприятия, в связи с чем просит суд взыскать с ответчика 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда."Подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 10 декабря 2024 года", - добавляется в сообщении.Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. По данному делу в Москве были арестованы 12 человек.

https://ria.ru/20241122/rody-1985164906.html

https://ria.ru/20241120/krokus-1984894826.html

москва

красногорск

брянская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, красногорск, брянская область, пикник, крокус сити холл, крокус