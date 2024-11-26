https://ria.ru/20241126/krokus-1985714489.html
Пострадавший при теракте в "Крокусе" подал иск к организатору концерта
Пострадавший при теракте в "Крокусе" подал иск к организатору концерта - РИА Новости, 26.11.2024
Пострадавший при теракте в "Крокусе" подал иск к организатору концерта
Иск пострадавшего при теракте в "Крокусе" к организатору концерта на 1 миллион рублей поступил в суд, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T09:40
2024-11-26T09:40
2024-11-26T09:51
происшествия
москва
красногорск
брянская область
пикник
крокус сити холл
крокус
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Иск пострадавшего при теракте в "Крокусе" к организатору концерта на 1 миллион рублей поступил в суд, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы."Хорошёвский районный суд города Москвы принял к производству исковое заявление пострадавшего во время террористического акта в "Крокус сити Холле" к компании-организатору проходившего там концерта группы "Пикник", - говорится в сообщении.Истец считает, что нарушены его права потребителя, поскольку организатор концерта не обеспечил должный уровень охраны мероприятия, в связи с чем просит суд взыскать с ответчика 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда."Подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 10 декабря 2024 года", - добавляется в сообщении.Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. По данному делу в Москве были арестованы 12 человек.
https://ria.ru/20241122/rody-1985164906.html
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происшествия, москва, красногорск, брянская область, пикник, крокус сити холл, крокус
Происшествия, Москва, Красногорск, Брянская область, Пикник, Крокус Сити Холл, Крокус
Пострадавший при теракте в "Крокусе" подал иск к организатору концерта
Пострадавший при теракте в "Крокусе" потребовал миллион рублей с организатора