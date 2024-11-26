Россия обеспокоена эскалацией на Украине из-за США, заявил Песков
Песков: США продолжают идти по пути дальнейшей эскалации на Украине
Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Россия с обеспокоенностью констатирует, что уходящая администрация США продолжает идти по пути дальнейшей эскалации на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В понедельник координатор Белого дома Джон Кирби впервые подтвердил наличие у Украины разрешения использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по Курской области и "рядом с ней", объяснив это необходимостью самообороны. Он добавил, что американская администрация изменила руководство по возможностям применения ракет ATACMS украинскими войсками для нанесения ударов по "конкретным видам целей".
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"И по-прежнему мы с обеспокоенностью констатируем, что уходящая администрация Вашингтона предпочитает продолжать идти по пути дальнейшей эскалации", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможности применения США дальнобойного оружия против РФ после заявлений Кирби на фоне испытаний "Орешника".
Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено, в том числе, и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.