https://ria.ru/20241126/kreml-1985759226.html

Россия обеспокоена эскалацией на Украине из-за США, заявил Песков

Россия обеспокоена эскалацией на Украине из-за США, заявил Песков - РИА Новости, 26.11.2024

Россия обеспокоена эскалацией на Украине из-за США, заявил Песков

Россия с обеспокоенностью констатирует, что уходящая администрация США продолжает идти по пути дальнейшей эскалации на Украине, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T12:27

2024-11-26T12:27

2024-11-26T12:27

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Россия с обеспокоенностью констатирует, что уходящая администрация США продолжает идти по пути дальнейшей эскалации на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В понедельник координатор Белого дома Джон Кирби впервые подтвердил наличие у Украины разрешения использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по Курской области и "рядом с ней", объяснив это необходимостью самообороны. Он добавил, что американская администрация изменила руководство по возможностям применения ракет ATACMS украинскими войсками для нанесения ударов по "конкретным видам целей". "И по-прежнему мы с обеспокоенностью констатируем, что уходящая администрация Вашингтона предпочитает продолжать идти по пути дальнейшей эскалации", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможности применения США дальнобойного оружия против РФ после заявлений Кирби на фоне испытаний "Орешника". Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено, в том числе, и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

https://ria.ru/20241126/raketa-1985091076.html

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в мире, россия, украина, сша, дмитрий песков, джон кирби, владимир путин, выборы президента сша — 2024