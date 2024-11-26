Рейтинг@Mail.ru
Россия обеспокоена эскалацией на Украине из-за США, заявил Песков - РИА Новости, 26.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:27 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/kreml-1985759226.html
Россия обеспокоена эскалацией на Украине из-за США, заявил Песков
Россия обеспокоена эскалацией на Украине из-за США, заявил Песков - РИА Новости, 26.11.2024
Россия обеспокоена эскалацией на Украине из-за США, заявил Песков
Россия с обеспокоенностью констатирует, что уходящая администрация США продолжает идти по пути дальнейшей эскалации на Украине, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T12:27
2024-11-26T12:27
в мире
россия
украина
сша
дмитрий песков
джон кирби
владимир путин
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983053758_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_726257742f9f1f354b32530a95fde99d.jpg
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Россия с обеспокоенностью констатирует, что уходящая администрация США продолжает идти по пути дальнейшей эскалации на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В понедельник координатор Белого дома Джон Кирби впервые подтвердил наличие у Украины разрешения использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по Курской области и "рядом с ней", объяснив это необходимостью самообороны. Он добавил, что американская администрация изменила руководство по возможностям применения ракет ATACMS украинскими войсками для нанесения ударов по "конкретным видам целей". "И по-прежнему мы с обеспокоенностью констатируем, что уходящая администрация Вашингтона предпочитает продолжать идти по пути дальнейшей эскалации", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможности применения США дальнобойного оружия против РФ после заявлений Кирби на фоне испытаний "Орешника". Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено, в том числе, и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
https://ria.ru/20241126/raketa-1985091076.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983053758_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_557bca3c08b436501a6688cbf16130e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сша, дмитрий песков, джон кирби, владимир путин, выборы президента сша — 2024
В мире, Россия, Украина, США, Дмитрий Песков, Джон Кирби, Владимир Путин, Выборы президента США — 2024
Россия обеспокоена эскалацией на Украине из-за США, заявил Песков

Песков: США продолжают идти по пути дальнейшей эскалации на Украине

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Московский Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Россия с обеспокоенностью констатирует, что уходящая администрация США продолжает идти по пути дальнейшей эскалации на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В понедельник координатор Белого дома Джон Кирби впервые подтвердил наличие у Украины разрешения использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по Курской области и "рядом с ней", объяснив это необходимостью самообороны. Он добавил, что американская администрация изменила руководство по возможностям применения ракет ATACMS украинскими войсками для нанесения ударов по "конкретным видам целей".
Куда могут долететь ракеты большой дальности GMLRS, ATACMS и Storm ShadowКуда могут долететь ракеты большой дальности GMLRS, ATACMS и Storm Shadow
Инфографика
"И по-прежнему мы с обеспокоенностью констатируем, что уходящая администрация Вашингтона предпочитает продолжать идти по пути дальнейшей эскалации", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможности применения США дальнобойного оружия против РФ после заявлений Кирби на фоне испытаний "Орешника".
Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено, в том числе, и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты с полигона Капустин Яр - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
"Сбить невозможно". Что известно о ракете, которую представил Путин
Вчера, 13:29
 
В миреРоссияУкраинаСШАДмитрий ПесковДжон КирбиВладимир ПутинВыборы президента США — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала