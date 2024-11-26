https://ria.ru/20241126/kredity-1985722115.html

Россияне смогут оформить самозапрет кредита через "Госуслуги"

Россияне смогут оформить самозапрет кредита через "Госуслуги" - РИА Новости, 26.11.2024

Россияне смогут оформить самозапрет кредита через "Госуслуги"

Кабмин в рамках законопроекта по борьбе с кибермошенничеством хочет разрешить гражданам самозапрет на оформление кредитов через "Госуслуги" или приложение... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T10:38

2024-11-26T10:38

2024-11-26T10:38

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россия

дмитрий григоренко

правительство рф

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Кабмин в рамках законопроекта по борьбе с кибермошенничеством хочет разрешить гражданам самозапрет на оформление кредитов через "Госуслуги" или приложение банков, снять его можно будет в банке или МФЦ, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко. "Предусматривается возможность для граждан удаленно запретить оформление кредитов и займов онлайн на свое имя – через портал госуслуг или приложение банков. Снять это ограничение можно будет при личном посещении МФЦ или отделения банка", - сказал он. Кроме того, кредитные организации будут обязаны проводить более тщательную проверку заемщиков, включая анализ кредитной истории, банковского счета, на который планируется перевод денежных средств, и запрет на перечисление микрозаймов на счета третьих лиц. При этом, если человек сменил свои учетные данные или была зафиксирована утечка его персональных данных, будет срабатывать временная "заморозка" на выдачу займов онлайн, то есть какое-то время оформить кредит будет невозможно.

https://ria.ru/20241124/moshenniki-1985416728.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, дмитрий григоренко, правительство рф