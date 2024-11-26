https://ria.ru/20241126/kopanki--1985756341.html

Российские войска освободили Копанки в Харьковской области

Российские войска освободили Копанки в Харьковской области - РИА Новости, 26.11.2024

Российские войска освободили Копанки в Харьковской области

Российские войска взяли под контроль село Копанки в Харьковской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T12:19

2024-11-26T12:19

2024-11-26T15:04

специальная военная операция на украине

россия

харьковская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985786055_0:181:3163:1960_1920x0_80_0_0_ac0db6959d9f9c5955c980df77bdc212.jpg

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Копанки в Харьковской области, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Запад" в результате решительных действий освободили населенный пункт Копанки Харьковской области", — говорится в сводке.Кроме того, бойцы "Запада" нанесли поражение формированиям пяти украинских бригад в районах Купянска, Сеньково, Лозовой, Загоруйковки, Новоплатоновки и Ивановки, а также отразили пять контратак.За сутки ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки:Уничтожены также три полевых склада боеприпасов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, харьковская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)