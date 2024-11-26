https://ria.ru/20241126/kopanki--1985756341.html
Российские войска освободили Копанки в Харьковской области
Российские войска освободили Копанки в Харьковской области - РИА Новости, 26.11.2024
Российские войска освободили Копанки в Харьковской области
Российские войска взяли под контроль село Копанки в Харьковской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T12:19
2024-11-26T12:19
2024-11-26T15:04
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Копанки в Харьковской области, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Запад" в результате решительных действий освободили населенный пункт Копанки Харьковской области", — говорится в сводке.Кроме того, бойцы "Запада" нанесли поражение формированиям пяти украинских бригад в районах Купянска, Сеньково, Лозовой, Загоруйковки, Новоплатоновки и Ивановки, а также отразили пять контратак.За сутки ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки:Уничтожены также три полевых склада боеприпасов.
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россия, харьковская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские войска освободили Копанки в Харьковской области
ВС РФ освободили Копанки в Харьковской области
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости.
Российские войска взяли под контроль село Копанки в Харьковской области, сообщило Минобороны
.
"Подразделения группировки войск "Запад" в результате решительных действий освободили населенный пункт Копанки Харьковской области", — говорится в сводке.
Копанки расположены на трассе, соединяющей подконтрольный России город Сватово и Боровую, остающуюся под ВСУ. Дальнейшая цель — сама Боровая на восточном берегу Оскола. Одновременно вдоль реки на это село наступают российские подразделения из ранее освобожденной Кругляковки.
Кроме того, бойцы "Запада" нанесли поражение формированиям пяти украинских бригад в районах Купянска, Сеньково, Лозовой, Загоруйковки, Новоплатоновки и Ивановки, а также отразили пять контратак.
За сутки ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки:
- около 440 солдат убитыми и ранеными;
- танк;
- боевую бронированную машину;
- пять автомобилей;
- польскую САУ Krab;
- станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н".
Уничтожены также три полевых склада боеприпасов.