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Российские войска освободили Копанки в Харьковской области - РИА Новости, 26.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:19 26.11.2024 (обновлено: 15:04 26.11.2024)
https://ria.ru/20241126/kopanki--1985756341.html
Российские войска освободили Копанки в Харьковской области
Российские войска освободили Копанки в Харьковской области - РИА Новости, 26.11.2024
Российские войска освободили Копанки в Харьковской области
Российские войска взяли под контроль село Копанки в Харьковской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T12:19
2024-11-26T15:04
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Копанки в Харьковской области, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Запад" в результате решительных действий освободили населенный пункт Копанки Харьковской области", — говорится в сводке.Кроме того, бойцы "Запада" нанесли поражение формированиям пяти украинских бригад в районах Купянска, Сеньково, Лозовой, Загоруйковки, Новоплатоновки и Ивановки, а также отразили пять контратак.За сутки ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки:Уничтожены также три полевых склада боеприпасов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
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россия, харьковская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские войска освободили Копанки в Харьковской области

ВС РФ освободили Копанки в Харьковской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Копанки в Харьковской области, сообщило Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Запад" в результате решительных действий освободили населенный пункт Копанки Харьковской области", — говорится в сводке.
© ИнфографикаГруппировка войск "Запад" освободила село Копанки в Харьковской области
Группировка войск Запад освободила село Копанки в Харьковской области
© Инфографика
Группировка войск "Запад" освободила село Копанки в Харьковской области

Копанки расположены на трассе, соединяющей подконтрольный России город Сватово и Боровую, остающуюся под ВСУ. Дальнейшая цель — сама Боровая на восточном берегу Оскола. Одновременно вдоль реки на это село наступают российские подразделения из ранее освобожденной Кругляковки.

Кроме того, бойцы "Запада" нанесли поражение формированиям пяти украинских бригад в районах Купянска, Сеньково, Лозовой, Загоруйковки, Новоплатоновки и Ивановки, а также отразили пять контратак.
За сутки ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки:
  • около 440 солдат убитыми и ранеными;
  • танк;
  • боевую бронированную машину;
  • пять автомобилей;
  • польскую САУ Krab;
  • станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н".
Уничтожены также три полевых склада боеприпасов.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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