https://ria.ru/20241126/knaysl-1985771846.html

Экс-глава МИД Австрии будет преподавать в Рязанском университете

Экс-глава МИД Австрии будет преподавать в Рязанском университете - РИА Новости, 26.11.2024

Экс-глава МИД Австрии будет преподавать в Рязанском университете

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль будет преподавать в Рязанском государственном университете имени Есенина, сообщил исполняющий обязанности ректора вуза... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T13:11

2024-11-26T13:11

2024-11-26T13:11

австрия

карин кнайсль

рязанская область

образование - общество

россия

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РЯЗАНЬ, 26 ноя - РИА Новости. Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль будет преподавать в Рязанском государственном университете имени Есенина, сообщил исполняющий обязанности ректора вуза Дмитрий Боков. "Рад поделиться хорошей новостью! Сегодня наш университет посетила Карин Кнайсль, австрийский государственный деятель, журналист и политик, экс-министр иностранных дел Австрии. В рамках её визита в РГУ имени С.А. Есенина удалось договориться: Карин Кнайсль будет преподавать у нас", - написал Боков в своем Telegram-канале. Он уточнил, что подробности достигнутых договоренностей сообщит позднее.

https://ria.ru/20240919/knaysl-1973550003.html

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Ольга Фомченкова

австрия, карин кнайсль, рязанская область, образование - общество, россия