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Экс-глава МИД Австрии будет преподавать в Рязанском университете
Экс-глава МИД Австрии будет преподавать в Рязанском университете - РИА Новости, 26.11.2024
Экс-глава МИД Австрии будет преподавать в Рязанском университете
Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль будет преподавать в Рязанском государственном университете имени Есенина, сообщил исполняющий обязанности ректора вуза... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T13:11
2024-11-26T13:11
2024-11-26T13:11
австрия
карин кнайсль
рязанская область
образование - общество
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РЯЗАНЬ, 26 ноя - РИА Новости. Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль будет преподавать в Рязанском государственном университете имени Есенина, сообщил исполняющий обязанности ректора вуза Дмитрий Боков. "Рад поделиться хорошей новостью! Сегодня наш университет посетила Карин Кнайсль, австрийский государственный деятель, журналист и политик, экс-министр иностранных дел Австрии. В рамках её визита в РГУ имени С.А. Есенина удалось договориться: Карин Кнайсль будет преподавать у нас", - написал Боков в своем Telegram-канале. Он уточнил, что подробности достигнутых договоренностей сообщит позднее.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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австрия, карин кнайсль, рязанская область, образование - общество, россия
Австрия, Карин Кнайсль, Рязанская область, Образование - Общество, Россия
Экс-глава МИД Австрии будет преподавать в Рязанском университете
Ректор Боков: Карин Кнайсль будет преподавать в Рязанском госуниверситете
РЯЗАНЬ, 26 ноя - РИА Новости. Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль будет преподавать в Рязанском государственном университете имени Есенина, сообщил исполняющий обязанности ректора вуза Дмитрий Боков.
"Рад поделиться хорошей новостью! Сегодня наш университет посетила Карин Кнайсль, австрийский государственный деятель, журналист и политик, экс-министр иностранных дел Австрии. В рамках её визита в РГУ имени С.А. Есенина удалось договориться: Карин Кнайсль будет преподавать у нас", - написал Боков в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что подробности достигнутых договоренностей сообщит позднее.