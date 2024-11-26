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Экс-глава МИД Австрии будет преподавать в Рязанском университете - РИА Новости, 26.11.2024
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13:11 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/knaysl-1985771846.html
Экс-глава МИД Австрии будет преподавать в Рязанском университете
Экс-глава МИД Австрии будет преподавать в Рязанском университете - РИА Новости, 26.11.2024
Экс-глава МИД Австрии будет преподавать в Рязанском университете
Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль будет преподавать в Рязанском государственном университете имени Есенина, сообщил исполняющий обязанности ректора вуза... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T13:11
2024-11-26T13:11
австрия
карин кнайсль
рязанская область
образование - общество
россия
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РЯЗАНЬ, 26 ноя - РИА Новости. Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль будет преподавать в Рязанском государственном университете имени Есенина, сообщил исполняющий обязанности ректора вуза Дмитрий Боков. "Рад поделиться хорошей новостью! Сегодня наш университет посетила Карин Кнайсль, австрийский государственный деятель, журналист и политик, экс-министр иностранных дел Австрии. В рамках её визита в РГУ имени С.А. Есенина удалось договориться: Карин Кнайсль будет преподавать у нас", - написал Боков в своем Telegram-канале. Он уточнил, что подробности достигнутых договоренностей сообщит позднее.
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австрия, карин кнайсль, рязанская область, образование - общество, россия
Австрия, Карин Кнайсль, Рязанская область, Образование - Общество, Россия
Экс-глава МИД Австрии будет преподавать в Рязанском университете

Ректор Боков: Карин Кнайсль будет преподавать в Рязанском госуниверситете

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЭкс-министр иностранных дел Австрийской Республики Карин Кнайсль
Экс-министр иностранных дел Австрийской Республики Карин Кнайсль - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Экс-министр иностранных дел Австрийской Республики Карин Кнайсль. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 26 ноя - РИА Новости. Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль будет преподавать в Рязанском государственном университете имени Есенина, сообщил исполняющий обязанности ректора вуза Дмитрий Боков.
"Рад поделиться хорошей новостью! Сегодня наш университет посетила Карин Кнайсль, австрийский государственный деятель, журналист и политик, экс-министр иностранных дел Австрии. В рамках её визита в РГУ имени С.А. Есенина удалось договориться: Карин Кнайсль будет преподавать у нас", - написал Боков в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что подробности достигнутых договоренностей сообщит позднее.
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