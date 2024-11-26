https://ria.ru/20241126/kitay-1985871254.html
В Китае призвали США прекратить политические манипуляции
В Китае призвали США прекратить политические манипуляции - РИА Новости, 26.11.2024
В Китае призвали США прекратить политические манипуляции
Пекин призывает США прекратить политические манипуляции и необоснованное подавление китайских предприятий, заявили во вторник в министерстве коммерции КНР. РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T19:21
2024-11-26T19:21
2024-11-26T19:21
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ПЕКИН, 26 ноя – РИА Новости. Пекин призывает США прекратить политические манипуляции и необоснованное подавление китайских предприятий, заявили во вторник в министерстве коммерции КНР. Ранее Вашингтон ввел санкции против еще 29 китайских компаний, заподозренных властями США в использовании принудительного труда в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, импорт их продукции в США будет ограничен. "Подход США не имеет фактических обоснований, это запугивание под предлогом защиты прав человека и типичный образец экономического принуждения. Китай резко осуждает это и решительно выступает против, Пекин также сделал США строгое представление", - говорится в заявлении ведомства. Отмечается, что "Китай решительно выступает против принудительного труда, в Синьцзяне нет так называемого принудительного труда". "США без каких-либо конкретных доказательств и в соответствии со своим внутренним законодательством ввели санкции в отношении китайских предприятий просто потому, что они закупали материалы в Синьцзяне или нанимали сотрудников из Синьцзяна, чем серьезно нарушили основные права человека жителей Синьцзяна, нанесли ущерб законным правам и интересам Синьцзяна и соответствующих компаний, а также подорвали стабильность и безопасность глобальных цепочек поставок", - добавили в минкоммерции. Подчеркивается, что "Китай призывает США немедленно прекратить политические манипуляции и клеветнические нападки, а также прекратить необоснованное подавление китайских предприятий". "КНР примет необходимые меры для защиты законных прав и интересов китайских предприятий", - указано в заявлении. Ситуация в Синьцзяне является одной из острых тем в двусторонних отношениях США и КНР. Вашингтон обвиняет Пекин в якобы нарушении прав коренного населения СУАР, власти Китая в свою очередь отрицают какое-либо ущемление прав жителей региона и обвиняют США во вмешательстве во внутренние дела страны.
https://ria.ru/20241126/kitaj-1985733112.html
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в мире, сша, китай, пекин
В мире, США, Китай, Пекин
В Китае призвали США прекратить политические манипуляции
Министерство коммерции КНР призвало США прекратить политические манипуляции
ПЕКИН, 26 ноя – РИА Новости. Пекин призывает США прекратить политические манипуляции и необоснованное подавление китайских предприятий, заявили во вторник в министерстве коммерции КНР.
Ранее Вашингтон
ввел санкции против еще 29 китайских компаний, заподозренных властями США
в использовании принудительного труда в Синьцзян-Уйгурском автономном районе
, импорт их продукции в США будет ограничен.
"Подход США не имеет фактических обоснований, это запугивание под предлогом защиты прав человека и типичный образец экономического принуждения. Китай
резко осуждает это и решительно выступает против, Пекин
также сделал США строгое представление", - говорится в заявлении ведомства.
Отмечается, что "Китай решительно выступает против принудительного труда, в Синьцзяне нет так называемого принудительного труда".
"США без каких-либо конкретных доказательств и в соответствии со своим внутренним законодательством ввели санкции в отношении китайских предприятий просто потому, что они закупали материалы в Синьцзяне или нанимали сотрудников из Синьцзяна, чем серьезно нарушили основные права человека жителей Синьцзяна, нанесли ущерб законным правам и интересам Синьцзяна и соответствующих компаний, а также подорвали стабильность и безопасность глобальных цепочек поставок", - добавили в минкоммерции.
Подчеркивается, что "Китай призывает США немедленно прекратить политические манипуляции и клеветнические нападки, а также прекратить необоснованное подавление китайских предприятий". "КНР примет необходимые меры для защиты законных прав и интересов китайских предприятий", - указано в заявлении.
Ситуация в Синьцзяне является одной из острых тем в двусторонних отношениях США и КНР. Вашингтон обвиняет Пекин в якобы нарушении прав коренного населения СУАР, власти Китая в свою очередь отрицают какое-либо ущемление прав жителей региона и обвиняют США во вмешательстве во внутренние дела страны.