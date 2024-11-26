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Китай провел патрулирование в районе контролируемых Тайванем островов - РИА Новости, 26.11.2024
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07:20 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/kitay-1985703196.html
Китай провел патрулирование в районе контролируемых Тайванем островов
Китай провел патрулирование в районе контролируемых Тайванем островов - РИА Новости, 26.11.2024
Китай провел патрулирование в районе контролируемых Тайванем островов
Береговая охрана КНР провела патрулирование в водах в районе контролируемого Тайванем архипелага Цзиньмэнь, сообщило управление морской полиции КНР. РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T07:20
2024-11-26T07:20
в мире
китай
тайвань
фуцзянь
нэнси пелоси
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ПЕКИН, 26 ноя - РИА Новости. Береговая охрана КНР провела патрулирование в водах в районе контролируемого Тайванем архипелага Цзиньмэнь, сообщило управление морской полиции КНР. "Отделение береговой охраны в провинции Фуцзянь 26 ноября, согласно закону, провело регулярные правоохранительные патрулирования в водах рядом с островами Цзиньмэнь", - говорится в сообщении управления в социальной сети WeChat. Отмечается, что для усиления патрулирования с начала ноября береговой охраной была организована группа кораблей. "С ноября береговая охрана Фуцзяни организовала группу кораблей для постоянного усиления правоохранительных патрулирований вблизи островов Цзиньмэнь, а также для дальнейшего усиления контроля над соответствующими акваториями, чтобы эффективно защищать законные права и интересы китайских рыбаков, в том числе находящихся в тайваньском регионе, а также безопасность их жизни и имущества", - уточняется в сообщении. Кроме того, добавили в управлении, усиление патрулирования необходимо, чтобы гарантировать нормальную навигацию и деятельность в морском районе между островами Цзиньмэнь и портовым городом Сямэнь на побережье провинции Фуцзянь. Архипелаг Цзиньмэнь контролируется Тайванем. В июле управление береговой охраны Тайваня назвало заход кораблей морской полиции КНР в воды в районе архипелага "не идущим на пользу обменам по обе стороны Тайваньского пролива". Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
https://ria.ru/20241023/tayvan-1979461418.html
https://ria.ru/20240711/korabli-1958994279.html
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в мире, китай, тайвань, фуцзянь, нэнси пелоси
В мире, Китай, Тайвань, Фуцзянь, Нэнси Пелоси
Китай провел патрулирование в районе контролируемых Тайванем островов

Береговая охрана Китая провела патрулирование в районе острова Цзиньмэнь

© Фото : U.S. NavyРакетный фрегат Хуаншань Военно-морских сил КНР в южно-Китайском море
Ракетный фрегат Хуаншань Военно-морских сил КНР в южно-Китайском море - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© Фото : U.S. Navy
Ракетный фрегат Хуаншань Военно-морских сил КНР в южно-Китайском море. Архивное фото
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ПЕКИН, 26 ноя - РИА Новости. Береговая охрана КНР провела патрулирование в водах в районе контролируемого Тайванем архипелага Цзиньмэнь, сообщило управление морской полиции КНР.
"Отделение береговой охраны в провинции Фуцзянь 26 ноября, согласно закону, провело регулярные правоохранительные патрулирования в водах рядом с островами Цзиньмэнь", - говорится в сообщении управления в социальной сети WeChat.
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Отмечается, что для усиления патрулирования с начала ноября береговой охраной была организована группа кораблей.
"С ноября береговая охрана Фуцзяни организовала группу кораблей для постоянного усиления правоохранительных патрулирований вблизи островов Цзиньмэнь, а также для дальнейшего усиления контроля над соответствующими акваториями, чтобы эффективно защищать законные права и интересы китайских рыбаков, в том числе находящихся в тайваньском регионе, а также безопасность их жизни и имущества", - уточняется в сообщении.
Кроме того, добавили в управлении, усиление патрулирования необходимо, чтобы гарантировать нормальную навигацию и деятельность в морском районе между островами Цзиньмэнь и портовым городом Сямэнь на побережье провинции Фуцзянь.
Архипелаг Цзиньмэнь контролируется Тайванем. В июле управление береговой охраны Тайваня назвало заход кораблей морской полиции КНР в воды в районе архипелага "не идущим на пользу обменам по обе стороны Тайваньского пролива".
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Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
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