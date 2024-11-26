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Китай считает экономическое сотрудничество с США взаимовыгодным - РИА Новости, 26.11.2024
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04:34 26.11.2024 (обновлено: 04:46 26.11.2024)
https://ria.ru/20241126/kitay-1985694782.html
Китай считает экономическое сотрудничество с США взаимовыгодным
Китай считает экономическое сотрудничество с США взаимовыгодным - РИА Новости, 26.11.2024
Китай считает экономическое сотрудничество с США взаимовыгодным
Экономическое и торговое сотрудничество между Китаем и США носит взаимовыгодный характер, и торговая война не принесет победы ни одной из сторон, заявил РИА... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T04:34
2024-11-26T04:46
китай
сша
вашингтон (штат)
в мире
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 26 ноя - РИА Новости. Экономическое и торговое сотрудничество между Китаем и США носит взаимовыгодный характер, и торговая война не принесет победы ни одной из сторон, заявил РИА Новости представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй."Китай считает, что экономическое и торговое сотрудничество между нашими странами взаимовыгодно по своей сути. Никто не выиграет в торговой войне или тарифной войне", - сказал он, комментируя высказывания избранного президента США Дональда Трампа относительно планов ввести дополнительные пошлины на импорт китайских товаров.Ранее Трамп неоднократно критиковал экономическую политику Китая и угрожал ввести новые тарифы на товары из КНР.
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китай, сша, вашингтон (штат), в мире, дональд трамп
Китай, США, Вашингтон (штат), В мире, Дональд Трамп
Китай считает экономическое сотрудничество с США взаимовыгодным

Ни Вашингтон ни Пекин не выиграют от торговой войны, заявили в посольстве Китая

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкДеловой район Пекина Гомао
Деловой район Пекина Гомао - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Деловой район Пекина Гомао. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 ноя - РИА Новости. Экономическое и торговое сотрудничество между Китаем и США носит взаимовыгодный характер, и торговая война не принесет победы ни одной из сторон, заявил РИА Новости представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.
"Китай считает, что экономическое и торговое сотрудничество между нашими странами взаимовыгодно по своей сути. Никто не выиграет в торговой войне или тарифной войне", - сказал он, комментируя высказывания избранного президента США Дональда Трампа относительно планов ввести дополнительные пошлины на импорт китайских товаров.
Ранее Трамп неоднократно критиковал экономическую политику Китая и угрожал ввести новые тарифы на товары из КНР.
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