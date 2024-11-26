https://ria.ru/20241126/kitay-1985694782.html

Китай считает экономическое сотрудничество с США взаимовыгодным

Китай считает экономическое сотрудничество с США взаимовыгодным - РИА Новости, 26.11.2024

Китай считает экономическое сотрудничество с США взаимовыгодным

Экономическое и торговое сотрудничество между Китаем и США носит взаимовыгодный характер, и торговая война не принесет победы ни одной из сторон, заявил РИА... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T04:34

2024-11-26T04:34

2024-11-26T04:46

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ВАШИНГТОН, 26 ноя - РИА Новости. Экономическое и торговое сотрудничество между Китаем и США носит взаимовыгодный характер, и торговая война не принесет победы ни одной из сторон, заявил РИА Новости представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй."Китай считает, что экономическое и торговое сотрудничество между нашими странами взаимовыгодно по своей сути. Никто не выиграет в торговой войне или тарифной войне", - сказал он, комментируя высказывания избранного президента США Дональда Трампа относительно планов ввести дополнительные пошлины на импорт китайских товаров.Ранее Трамп неоднократно критиковал экономическую политику Китая и угрожал ввести новые тарифы на товары из КНР.

https://ria.ru/20241118/ngas-1984023649.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

китай, сша, вашингтон (штат), в мире, дональд трамп