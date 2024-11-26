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Китай призвал ЕС не придерживаться двойных стандартов в торговле с Россией - РИА Новости, 26.11.2024
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11:19 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/kitaj-1985733112.html
Китай призвал ЕС не придерживаться двойных стандартов в торговле с Россией
Китай призвал ЕС не придерживаться двойных стандартов в торговле с Россией - РИА Новости, 26.11.2024
Китай призвал ЕС не придерживаться двойных стандартов в торговле с Россией
Торговлю с РФ ведут многие страны, включая США и ЕС, призываем ЕС не придерживаться двойных стандартов, заявила на брифинге во вторник официальный представитель РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T11:19
2024-11-26T11:19
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китай
сша
мао нин
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ПЕКИН, 26 ноя - РИА Новости. Торговлю с РФ ведут многие страны, включая США и ЕС, призываем ЕС не придерживаться двойных стандартов, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя санкции ЕС против китайских компаний за якобы военную помощь России. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на документы сообщало, что Евросоюз в рамках 15-го по счету пакета санкций против России планирует ввести ограничения против более чем 45 российских нефтяных танкеров, под санкции также могут попасть более 50 физических лиц и около 30 организаций. Отмечается, что в рамках очередного пакета санкций планируется ввести ограничения в основном против российских военных производителей, а также против ряда китайских фирм, которые якобы снабжают их некоторыми деталями для производства дронов. “Сегодня торговлю с Россией осуществляют многие страны, включая США и ЕС, мы призываем Евросоюз не придерживаться двойных стандартов, прекратить вносить китайские компании в списки, не имея на это фактических оснований, очернять Китая и перекладывать на него ответственность”, - сказала Мао Нин. Она также отметила, что Китай примет необходимые меры по защите законных интересов китайских компаний. В Москве ранее отмечали, что рассуждения "о каких-то поставках каких-то вооружений" России не имеют под собой оснований.
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россия, китай, сша, мао нин, евросоюз
Россия, Китай, США, Мао Нин, Евросоюз
Китай призвал ЕС не придерживаться двойных стандартов в торговле с Россией

МИД Китая: торговлю с Россией ведут многие страны, включая США и ЕС

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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ПЕКИН, 26 ноя - РИА Новости. Торговлю с РФ ведут многие страны, включая США и ЕС, призываем ЕС не придерживаться двойных стандартов, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя санкции ЕС против китайских компаний за якобы военную помощь России.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на документы сообщало, что Евросоюз в рамках 15-го по счету пакета санкций против России планирует ввести ограничения против более чем 45 российских нефтяных танкеров, под санкции также могут попасть более 50 физических лиц и около 30 организаций. Отмечается, что в рамках очередного пакета санкций планируется ввести ограничения в основном против российских военных производителей, а также против ряда китайских фирм, которые якобы снабжают их некоторыми деталями для производства дронов.
“Сегодня торговлю с Россией осуществляют многие страны, включая США и ЕС, мы призываем Евросоюз не придерживаться двойных стандартов, прекратить вносить китайские компании в списки, не имея на это фактических оснований, очернять Китая и перекладывать на него ответственность”, - сказала Мао Нин.
Она также отметила, что Китай примет необходимые меры по защите законных интересов китайских компаний.
В Москве ранее отмечали, что рассуждения "о каких-то поставках каких-то вооружений" России не имеют под собой оснований.
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РоссияКитайСШАМао НинЕвросоюз
 
 
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