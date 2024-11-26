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Житель Китая 20 лет прожил с игральной костью в носовой полости - РИА Новости, 26.11.2024
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07:02 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/kitaj-1985702258.html
Житель Китая 20 лет прожил с игральной костью в носовой полости
Житель Китая 20 лет прожил с игральной костью в носовой полости - РИА Новости, 26.11.2024
Житель Китая 20 лет прожил с игральной костью в носовой полости
Врачи в Китае обнаружили в носовой полости мужчины, страдавшего от хронического чихания, игральную кость, которая находилась там около 20 лет, пишет издание... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T07:02
2024-11-26T07:02
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ПЕКИН, 26 ноя - РИА Новости. Врачи в Китае обнаружили в носовой полости мужчины, страдавшего от хронического чихания, игральную кость, которая находилась там около 20 лет, пишет издание South China Morning Post. Сообщается, что 23-летний мужчина из города Сианя, расположенного в северо-западной провинции Шэньси, на протяжении длительного времени страдал от хронического чихания, заложенности носа и постоянного насморка, из-за чего решил обратиться к врачам за помощью. В госпитале врачи диагностировали у молодого человека аллергический ринит и обнаружили инородный предмет в носовом проходе. После назальной эндоскопии врачи выявили, что застрявшее в носовой полости тело - игральная кость. "После извлечения это оказалась двухсантиметровая игральная кость, частично разъеденная из-за длительного нахождения в носовой полости. Она находилась в нижнем носовом проходе, вызывая повреждение слизистой оболочки носа", - приводит издание слова врачей. Молодой человек вспомнил, что игральная кость могла случайно попасть ему в нос, когда ему было около трех или четырех лет. По словам врачей, ситуация была довольной опасной, так как кость могла упасть в дыхательные пути, что потенциально привело бы к удушью. На данный момент остается неясным, получил ли мужчина какие-либо долгосрочные последствия для здоровья и побочные эффекты от жизни с игральной костью в носовом проходе в течение 20 лет. Газета, приводя слова врачей, отмечает, что родители должны уделять пристальное внимание посторонним предметам, попадающим в носовую полость детей, так как они могут представлять опасность для жизни.
https://ria.ru/20240830/burjatija-1969416701.html
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в мире, китай, сиань, шэньси
В мире, Китай, Сиань, Шэньси
Житель Китая 20 лет прожил с игральной костью в носовой полости

SCMP: у страдавшего от чихания мужчины в носу нашли игральную кость

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Пекине
Автомобиль скорой помощи в Пекине - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Автомобиль скорой помощи в Пекине. Архивное фото
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ПЕКИН, 26 ноя - РИА Новости. Врачи в Китае обнаружили в носовой полости мужчины, страдавшего от хронического чихания, игральную кость, которая находилась там около 20 лет, пишет издание South China Morning Post.
Сообщается, что 23-летний мужчина из города Сианя, расположенного в северо-западной провинции Шэньси, на протяжении длительного времени страдал от хронического чихания, заложенности носа и постоянного насморка, из-за чего решил обратиться к врачам за помощью.
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В госпитале врачи диагностировали у молодого человека аллергический ринит и обнаружили инородный предмет в носовом проходе. После назальной эндоскопии врачи выявили, что застрявшее в носовой полости тело - игральная кость.
«
"После извлечения это оказалась двухсантиметровая игральная кость, частично разъеденная из-за длительного нахождения в носовой полости. Она находилась в нижнем носовом проходе, вызывая повреждение слизистой оболочки носа", - приводит издание слова врачей.
Молодой человек вспомнил, что игральная кость могла случайно попасть ему в нос, когда ему было около трех или четырех лет.
По словам врачей, ситуация была довольной опасной, так как кость могла упасть в дыхательные пути, что потенциально привело бы к удушью. На данный момент остается неясным, получил ли мужчина какие-либо долгосрочные последствия для здоровья и побочные эффекты от жизни с игральной костью в носовом проходе в течение 20 лет.
Газета, приводя слова врачей, отмечает, что родители должны уделять пристальное внимание посторонним предметам, попадающим в носовую полость детей, так как они могут представлять опасность для жизни.
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