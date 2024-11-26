https://ria.ru/20241126/kitaj-1985702258.html

Житель Китая 20 лет прожил с игральной костью в носовой полости

Житель Китая 20 лет прожил с игральной костью в носовой полости - РИА Новости, 26.11.2024

Житель Китая 20 лет прожил с игральной костью в носовой полости

Врачи в Китае обнаружили в носовой полости мужчины, страдавшего от хронического чихания, игральную кость, которая находилась там около 20 лет, пишет издание... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T07:02

2024-11-26T07:02

2024-11-26T07:02

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ПЕКИН, 26 ноя - РИА Новости. Врачи в Китае обнаружили в носовой полости мужчины, страдавшего от хронического чихания, игральную кость, которая находилась там около 20 лет, пишет издание South China Morning Post. Сообщается, что 23-летний мужчина из города Сианя, расположенного в северо-западной провинции Шэньси, на протяжении длительного времени страдал от хронического чихания, заложенности носа и постоянного насморка, из-за чего решил обратиться к врачам за помощью. В госпитале врачи диагностировали у молодого человека аллергический ринит и обнаружили инородный предмет в носовом проходе. После назальной эндоскопии врачи выявили, что застрявшее в носовой полости тело - игральная кость. "После извлечения это оказалась двухсантиметровая игральная кость, частично разъеденная из-за длительного нахождения в носовой полости. Она находилась в нижнем носовом проходе, вызывая повреждение слизистой оболочки носа", - приводит издание слова врачей. Молодой человек вспомнил, что игральная кость могла случайно попасть ему в нос, когда ему было около трех или четырех лет. По словам врачей, ситуация была довольной опасной, так как кость могла упасть в дыхательные пути, что потенциально привело бы к удушью. На данный момент остается неясным, получил ли мужчина какие-либо долгосрочные последствия для здоровья и побочные эффекты от жизни с игральной костью в носовом проходе в течение 20 лет. Газета, приводя слова врачей, отмечает, что родители должны уделять пристальное внимание посторонним предметам, попадающим в носовую полость детей, так как они могут представлять опасность для жизни.

https://ria.ru/20240830/burjatija-1969416701.html

https://ria.ru/20241111/uchenye-1983120418.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, сиань, шэньси