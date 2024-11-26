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В ЕК заявили о недостаточном уровне помощи Украине для победы - РИА Новости, 26.11.2024
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14:55 26.11.2024 (обновлено: 15:02 26.11.2024)
https://ria.ru/20241126/kiev-1985798384.html
В ЕК заявили о недостаточном уровне помощи Украине для победы
В ЕК заявили о недостаточном уровне помощи Украине для победы - РИА Новости, 26.11.2024
В ЕК заявили о недостаточном уровне помощи Украине для победы
Уровень западной поддержки Украины недостаточен для изменения ситуации в пользу Киева, заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс на пленарной... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T14:55
2024-11-26T15:02
в мире
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киев
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дидье рейндерс
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БРЮССЕЛЬ, 26 ноя - РИА Новости. Уровень западной поддержки Украины недостаточен для изменения ситуации в пользу Киева, заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс на пленарной сессии Европарламента. "Мы знаем, что нынешний уровень помощи недостаточен для того, чтобы ситуация на поле боя склонилась в пользу Украины", - признал Рейндерс. Он отчитался о поставках миллиона боеприпасов, самолетов и другой техники, однако, по мнению ЕК, этого недостаточно. "Мы должны увеличить поддержку, Украина нуждается в дополнительных поставках ПВО, боеприпасов, дальнобойного оружия", - сказал еврокомиссар. По его словам, ЕС продолжит координировать с государствами-членами поддержку Украины, будет адаптировать помощь к потребностям Киева. В Кремле ранее заявляли, что никакие отдельные виды вооружений, поставленные Западом Киеву, не в состоянии изменить динамику хода спецоперации. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241125/tramp-1985675262.html
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в мире, украина, киев, россия, дидье рейндерс, сергей лавров, нато, европарламент, еврокомиссия
В мире, Украина, Киев, Россия, Дидье Рейндерс, Сергей Лавров, НАТО, Европарламент, Еврокомиссия
В ЕК заявили о недостаточном уровне помощи Украине для победы

Еврокомиссар Рейндерс заявил о недостаточном уровне помощи Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкштаб-квартира Европейского парламента в Брюсселе
штаб-квартира Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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штаб-квартира Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 26 ноя - РИА Новости. Уровень западной поддержки Украины недостаточен для изменения ситуации в пользу Киева, заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс на пленарной сессии Европарламента.
"Мы знаем, что нынешний уровень помощи недостаточен для того, чтобы ситуация на поле боя склонилась в пользу Украины", - признал Рейндерс.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
Киев пытается убедить Трампа в выгоде от поддержки Украины, пишет WP
25 ноября, 22:25
Он отчитался о поставках миллиона боеприпасов, самолетов и другой техники, однако, по мнению ЕК, этого недостаточно.
"Мы должны увеличить поддержку, Украина нуждается в дополнительных поставках ПВО, боеприпасов, дальнобойного оружия", - сказал еврокомиссар.
По его словам, ЕС продолжит координировать с государствами-членами поддержку Украины, будет адаптировать помощь к потребностям Киева.
В Кремле ранее заявляли, что никакие отдельные виды вооружений, поставленные Западом Киеву, не в состоянии изменить динамику хода спецоперации.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент США Джо Байден встречается с избранным президентом Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
Байден заявил Трампу, что поддержка Украины отвечает интересам США
13 ноября, 22:08
 
В миреУкраинаКиевРоссияДидье РейндерсСергей ЛавровНАТОЕвропарламентЕврокомиссия
 
 
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