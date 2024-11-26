https://ria.ru/20241126/kiev-1985798384.html

В ЕК заявили о недостаточном уровне помощи Украине для победы

В ЕК заявили о недостаточном уровне помощи Украине для победы - РИА Новости, 26.11.2024

В ЕК заявили о недостаточном уровне помощи Украине для победы

Уровень западной поддержки Украины недостаточен для изменения ситуации в пользу Киева, заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс на пленарной... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T14:55

2024-11-26T14:55

2024-11-26T15:02

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БРЮССЕЛЬ, 26 ноя - РИА Новости. Уровень западной поддержки Украины недостаточен для изменения ситуации в пользу Киева, заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс на пленарной сессии Европарламента. "Мы знаем, что нынешний уровень помощи недостаточен для того, чтобы ситуация на поле боя склонилась в пользу Украины", - признал Рейндерс. Он отчитался о поставках миллиона боеприпасов, самолетов и другой техники, однако, по мнению ЕК, этого недостаточно. "Мы должны увеличить поддержку, Украина нуждается в дополнительных поставках ПВО, боеприпасов, дальнобойного оружия", - сказал еврокомиссар. По его словам, ЕС продолжит координировать с государствами-членами поддержку Украины, будет адаптировать помощь к потребностям Киева. В Кремле ранее заявляли, что никакие отдельные виды вооружений, поставленные Западом Киеву, не в состоянии изменить динамику хода спецоперации. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241125/tramp-1985675262.html

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в мире, украина, киев, россия, дидье рейндерс, сергей лавров, нато, европарламент, еврокомиссия