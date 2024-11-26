https://ria.ru/20241126/kiev-1985798384.html
В ЕК заявили о недостаточном уровне помощи Украине для победы
В ЕК заявили о недостаточном уровне помощи Украине для победы - РИА Новости, 26.11.2024
В ЕК заявили о недостаточном уровне помощи Украине для победы
Уровень западной поддержки Украины недостаточен для изменения ситуации в пользу Киева, заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс на пленарной... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T14:55
2024-11-26T14:55
2024-11-26T15:02
в мире
украина
киев
россия
дидье рейндерс
сергей лавров
нато
европарламент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755617702_0:200:3286:2048_1920x0_80_0_0_d89e53ba2e51238b9ca8a28fe49842cc.jpg
БРЮССЕЛЬ, 26 ноя - РИА Новости. Уровень западной поддержки Украины недостаточен для изменения ситуации в пользу Киева, заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс на пленарной сессии Европарламента. "Мы знаем, что нынешний уровень помощи недостаточен для того, чтобы ситуация на поле боя склонилась в пользу Украины", - признал Рейндерс. Он отчитался о поставках миллиона боеприпасов, самолетов и другой техники, однако, по мнению ЕК, этого недостаточно. "Мы должны увеличить поддержку, Украина нуждается в дополнительных поставках ПВО, боеприпасов, дальнобойного оружия", - сказал еврокомиссар. По его словам, ЕС продолжит координировать с государствами-членами поддержку Украины, будет адаптировать помощь к потребностям Киева. В Кремле ранее заявляли, что никакие отдельные виды вооружений, поставленные Западом Киеву, не в состоянии изменить динамику хода спецоперации. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241125/tramp-1985675262.html
https://ria.ru/20241113/bayden-1983628109.html
украина
киев
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755617702_48:0:2779:2048_1920x0_80_0_0_d0cc6de3f3bda982504ae4368643a4f7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, россия, дидье рейндерс, сергей лавров, нато, европарламент, еврокомиссия
В мире, Украина, Киев, Россия, Дидье Рейндерс, Сергей Лавров, НАТО, Европарламент, Еврокомиссия
В ЕК заявили о недостаточном уровне помощи Украине для победы
Еврокомиссар Рейндерс заявил о недостаточном уровне помощи Украине