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"Зеленский побежал": на Украине рассказали об отчаянном шаге Киева - РИА Новости, 26.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:15 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/kiev-1985772567.html
"Зеленский побежал": на Украине рассказали об отчаянном шаге Киева
"Зеленский побежал": на Украине рассказали об отчаянном шаге Киева - РИА Новости, 26.11.2024
"Зеленский побежал": на Украине рассказали об отчаянном шаге Киева
Американские комплексы THAAD едва ли помогут Украине сбивать российские ракеты "Орешник", заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский,... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T13:15
2024-11-26T13:15
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Американские комплексы THAAD едва ли помогут Украине сбивать российские ракеты "Орешник", заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.В пятницу агентство Bloomberg сообщило, что Украина может запросить у США поставки противоракетного комплекса THAAD для отражения ударов российской ракеты "Орешник"."После прилета “Орешника” &lt;…&gt; Зеленский побежал по базару с воплями "дайте THAAD", — написал Дубинский.Как отметил политик, такой комплекс используется для того, чтобы сбивать ракеты не на своей территории, а в случае с США — над океаном."Мне просто интересно, над чем Зеленский собирается сбивать — над Сумами или Харьковом?" — задался он вопросом.THAAD – противоракетный комплекс наземного базирования для перехвата ракет средней дальности, принятый на вооружение армией США в 2008 году.Президент России Владимир Путин в четверг вечером выступил с заявлением, в котором сообщил, что в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия российские военные нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины, в Днепропетровске был поражен комплекс, который производит в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях была испытана одна из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" - в данном случае баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении, сообщил Путин. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул он.Российский лидер также сообщил, что 19 ноября шестью ракетами ATACMS и 21 ноября системами Storm Shadow были нанесены удары по объектам в Курской и Брянской областях.
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в мире, сша, украина, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, вооруженные силы сша, владимир путин, верховная рада украины, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы США, Владимир Путин, Верховная Рада Украины, Киев
"Зеленский побежал": на Украине рассказали об отчаянном шаге Киева

Депутат Рады Дубинский: ракеты THAAD не помогут Украине отразить удар "Орешника"

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Американские комплексы THAAD едва ли помогут Украине сбивать российские ракеты "Орешник", заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
В пятницу агентство Bloomberg сообщило, что Украина может запросить у США поставки противоракетного комплекса THAAD для отражения ударов российской ракеты "Орешник".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
Зеленскому задали болезненный вопрос после слов о ситуации на фронте
Вчера, 10:05
"После прилета “Орешника” <…> Зеленский побежал по базару с воплями "дайте THAAD", — написал Дубинский.
Как отметил политик, такой комплекс используется для того, чтобы сбивать ракеты не на своей территории, а в случае с США — над океаном.
«
"Мне просто интересно, над чем Зеленский собирается сбивать — над Сумами или Харьковом?" — задался он вопросом.
THAAD – противоракетный комплекс наземного базирования для перехвата ракет средней дальности, принятый на вооружение армией США в 2008 году.
Президент России Владимир Путин в четверг вечером выступил с заявлением, в котором сообщил, что в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия российские военные нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины, в Днепропетровске был поражен комплекс, который производит в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях была испытана одна из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" - в данном случае баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении, сообщил Путин. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул он.
Российский лидер также сообщил, что 19 ноября шестью ракетами ATACMS и 21 ноября системами Storm Shadow были нанесены удары по объектам в Курской и Брянской областях.
Запуск ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
"Точечные удары": в США забили тревогу после заявления НАТО о России
Вчера, 11:15
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФВооруженные силы СШАВладимир ПутинВерховная Рада УкраиныКиев
 
 
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