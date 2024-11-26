https://ria.ru/20241126/kiev-1985772567.html

"Зеленский побежал": на Украине рассказали об отчаянном шаге Киева

"Зеленский побежал": на Украине рассказали об отчаянном шаге Киева - РИА Новости, 26.11.2024

"Зеленский побежал": на Украине рассказали об отчаянном шаге Киева

Американские комплексы THAAD едва ли помогут Украине сбивать российские ракеты "Орешник", заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский,... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T13:15

2024-11-26T13:15

2024-11-26T13:15

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Американские комплексы THAAD едва ли помогут Украине сбивать российские ракеты "Орешник", заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.В пятницу агентство Bloomberg сообщило, что Украина может запросить у США поставки противоракетного комплекса THAAD для отражения ударов российской ракеты "Орешник"."После прилета “Орешника” <…> Зеленский побежал по базару с воплями "дайте THAAD", — написал Дубинский.Как отметил политик, такой комплекс используется для того, чтобы сбивать ракеты не на своей территории, а в случае с США — над океаном."Мне просто интересно, над чем Зеленский собирается сбивать — над Сумами или Харьковом?" — задался он вопросом.THAAD – противоракетный комплекс наземного базирования для перехвата ракет средней дальности, принятый на вооружение армией США в 2008 году.Президент России Владимир Путин в четверг вечером выступил с заявлением, в котором сообщил, что в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия российские военные нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины, в Днепропетровске был поражен комплекс, который производит в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях была испытана одна из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" - в данном случае баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении, сообщил Путин. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул он.Российский лидер также сообщил, что 19 ноября шестью ракетами ATACMS и 21 ноября системами Storm Shadow были нанесены удары по объектам в Курской и Брянской областях.

https://ria.ru/20241126/zelenskiy-1985716446.html

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