"Зеленский побежал": на Украине рассказали об отчаянном шаге Киева
Депутат Рады Дубинский: ракеты THAAD не помогут Украине отразить удар "Орешника"
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeВладимир Зеленский
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Американские комплексы THAAD едва ли помогут Украине сбивать российские ракеты "Орешник", заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
В пятницу агентство Bloomberg сообщило, что Украина может запросить у США поставки противоракетного комплекса THAAD для отражения ударов российской ракеты "Орешник".
"После прилета “Орешника” <…> Зеленский побежал по базару с воплями "дайте THAAD", — написал Дубинский.
Как отметил политик, такой комплекс используется для того, чтобы сбивать ракеты не на своей территории, а в случае с США — над океаном.
«
"Мне просто интересно, над чем Зеленский собирается сбивать — над Сумами или Харьковом?" — задался он вопросом.
THAAD – противоракетный комплекс наземного базирования для перехвата ракет средней дальности, принятый на вооружение армией США в 2008 году.
Президент России Владимир Путин в четверг вечером выступил с заявлением, в котором сообщил, что в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия российские военные нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины, в Днепропетровске был поражен комплекс, который производит в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях была испытана одна из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" - в данном случае баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении, сообщил Путин. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул он.
Российский лидер также сообщил, что 19 ноября шестью ракетами ATACMS и 21 ноября системами Storm Shadow были нанесены удары по объектам в Курской и Брянской областях.