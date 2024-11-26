https://ria.ru/20241126/kiev-1985685079.html

В Киеве прогремели взрывы

В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости, 26.11.2024

В Киеве прогремели взрывы

Новые взрывы слышны в Киеве на фоне воздушной тревоги, передает украинское агентство УНИАН в Telegram-канале. РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T01:03

2024-11-26T01:03

2024-11-26T01:09

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в мире

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Новые взрывы слышны в Киеве на фоне воздушной тревоги, передает украинское агентство УНИАН в Telegram-канале."В Киеве слышны взрывы", - говорится в сообщении агентства.По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, сигнал тревоги звучит в Киеве с 22.46 мск.Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщало о взрывах в Киеве и Обухове Киевской области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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киев

россия

киевская область

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Дарья Буймова

в мире, киев, россия, киевская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины