В Киеве прогремели взрывы
В Киеве после воздушной тревоги прогремели взрывы
© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные на месте пожара
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные на месте пожара. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Новые взрывы слышны в Киеве на фоне воздушной тревоги, передает украинское агентство УНИАН в Telegram-канале.
"В Киеве слышны взрывы", - говорится в сообщении агентства.
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Обухове в Киевской области
25 ноября, 23:48
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, сигнал тревоги звучит в Киеве с 22.46 мск.
Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщало о взрывах в Киеве и Обухове Киевской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
В Киеве прогремели взрывы
25 ноября, 23:06