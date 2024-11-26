https://ria.ru/20241126/kharris-1985685184.html

Штаб Харрис просит пожертвовать на привлечение Трампа к ответственности

Штаб Харрис просит пожертвовать на привлечение Трампа к ответственности - РИА Новости, 26.11.2024

Штаб Харрис просит пожертвовать на привлечение Трампа к ответственности

Штаб проигравшей на выборах президента США Камалы Харрис на фоне сообщений о долгах, рекордных тратах и отпуске политика на Гавайях собирает деньги, чтобы... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T01:08

2024-11-26T01:08

2024-11-26T01:08

в мире

сша

гавайи

камала харрис

дональд трамп

джон бон джови (бонджиови)

выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 26 ноя - РИА Новости. Штаб проигравшей на выборах президента США Камалы Харрис на фоне сообщений о долгах, рекордных тратах и отпуске политика на Гавайях собирает деньги, чтобы "привлечь к ответственности Дональда Трампа". "Реальность в том, что нам нужен новый поток пожертвований, чтобы продолжить строить фундамент для ресурсов, необходимых для привлечения Трампа к ответственности на протяжении следующих четырех лет", - говорится в рассылке штаба. Пожертвовать предлагается от 50 долларов. По данным американских СМИ, Харрис удалось собрать на кампанию порядка 2,3 млрд долларов, сотни миллионов были потрачены на рекламу, кроме того большой статьей расходов стали концерты знаменитостей, сопряженные с выступлениями кандидата. В предшествующие выборам дни электорат от лица вице-президента развлекали Джон Бон Джови, Кристина Агилера, Кэти Перри, и Леди Гага. Сообщалось об угрозе массовых сокращений в штабах Харрис. Сама вице-президент на этом фоне на неделю отправилась на Гавайи, чтобы "провести время с семьей". Трамп стал победителем состоявшихся 5 ноября выборов президента США. Инаугурация республиканца состоится 20 января 2025 года.

https://ria.ru/20241122/kharris-1985115380.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, гавайи, камала харрис, дональд трамп, джон бон джови (бонджиови), выборы президента сша — 2024