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В Харькове прогремел взрыв - РИА Новости, 26.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:30 26.11.2024 (обновлено: 03:01 26.11.2024)
https://ria.ru/20241126/kharkov-1985686493.html
В Харькове прогремел взрыв
В Харькове прогремел взрыв - РИА Новости, 26.11.2024
В Харькове прогремел взрыв
Взрыв прогремел в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "24 канал" в Telegram-канале. РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T01:30
2024-11-26T03:01
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
россия
харьковская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Взрыв прогремел в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "24 канал" в Telegram-канале."В Харькове прогремел взрыв", - говорится в сообщении СМИ.По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, в Харьковской области звучит тревога.Ранее украинские СМИ сообщали о ряде взрывов в Киеве и Обухове Киевской области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241126/kiev-1985685079.html
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харьков
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в мире, харьков, россия, харьковская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Россия, Харьковская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Харькове прогремел взрыв

В Харькове после воздушной тревоги прогремел взрыв

Пожарный автомобиль в Харькове
Пожарный автомобиль в Харькове - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
Пожарный автомобиль в Харькове. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Взрыв прогремел в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "24 канал" в Telegram-канале.
Харькове прогремел взрыв", - говорится в сообщении СМИ.
Украинские пожарные на месте пожара - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
В Киеве прогремели взрывы
Вчера, 01:03
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, в Харьковской области звучит тревога.
Ранее украинские СМИ сообщали о ряде взрывов в Киеве и Обухове Киевской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Обухове в Киевской области
25 ноября, 23:48
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковРоссияХарьковская областьДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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