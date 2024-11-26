https://ria.ru/20241126/kharkov-1985686493.html
В Харькове прогремел взрыв
В Харькове прогремел взрыв - РИА Новости, 26.11.2024
В Харькове прогремел взрыв
Взрыв прогремел в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "24 канал" в Telegram-канале. РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T01:30
2024-11-26T01:30
2024-11-26T03:01
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Взрыв прогремел в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "24 канал" в Telegram-канале."В Харькове прогремел взрыв", - говорится в сообщении СМИ.По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, в Харьковской области звучит тревога.Ранее украинские СМИ сообщали о ряде взрывов в Киеве и Обухове Киевской области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241126/kiev-1985685079.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Россия, Харьковская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Харькове прогремел взрыв
В Харькове после воздушной тревоги прогремел взрыв