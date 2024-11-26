https://ria.ru/20241126/kazakhstan-1985822356.html
Ушаков прокомментировал предстоящий визит Путина в Казахстан
Ушаков прокомментировал предстоящий визит Путина в Казахстан - РИА Новости, 26.11.2024
Ушаков прокомментировал предстоящий визит Путина в Казахстан
Сам факт готовящегося государственного визита президента РФ Владимира Путина в Казахстан подчеркивает успешность развития двусторонних отношений, заявил... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T16:25
2024-11-26T16:25
2024-11-26T16:25
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Сам факт готовящегося государственного визита президента РФ Владимира Путина в Казахстан подчеркивает успешность развития двусторонних отношений, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков. "Сам факт государственного визита подчеркивает успешность развития наших двусторонних отношений", - сказал Ушаков журналистам в преддверии государственного визита Путина в Казахстан. Путин 27-28 ноября посетит Казахстан с государственным визитом, в Астане Путин также примет участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Казахстан, Россия, Астана, Владимир Путин, Юрий Ушаков, ОДКБ, В мире
Ушаков прокомментировал предстоящий визит Путина в Казахстан
Ушаков: визит Путина в Казахстан подчеркивает успешность отношений двух стран
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Сам факт готовящегося государственного визита президента РФ Владимира Путина в Казахстан подчеркивает успешность развития двусторонних отношений, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.
"Сам факт государственного визита подчеркивает успешность развития наших двусторонних отношений", - сказал Ушаков журналистам в преддверии государственного визита Путина в Казахстан.
Путин 27-28 ноября посетит Казахстан с государственным визитом, в Астане Путин также примет участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.