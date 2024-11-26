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Ушаков прокомментировал предстоящий визит Путина в Казахстан - РИА Новости, 26.11.2024
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16:25 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/kazakhstan-1985822356.html
Ушаков прокомментировал предстоящий визит Путина в Казахстан
Ушаков прокомментировал предстоящий визит Путина в Казахстан - РИА Новости, 26.11.2024
Ушаков прокомментировал предстоящий визит Путина в Казахстан
Сам факт готовящегося государственного визита президента РФ Владимира Путина в Казахстан подчеркивает успешность развития двусторонних отношений, заявил... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T16:25
2024-11-26T16:25
казахстан
россия
астана
владимир путин
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Сам факт готовящегося государственного визита президента РФ Владимира Путина в Казахстан подчеркивает успешность развития двусторонних отношений, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков. "Сам факт государственного визита подчеркивает успешность развития наших двусторонних отношений", - сказал Ушаков журналистам в преддверии государственного визита Путина в Казахстан. Путин 27-28 ноября посетит Казахстан с государственным визитом, в Астане Путин также примет участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
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казахстан, россия, астана, владимир путин, юрий ушаков, одкб, в мире
Казахстан, Россия, Астана, Владимир Путин, Юрий Ушаков, ОДКБ, В мире
Ушаков прокомментировал предстоящий визит Путина в Казахстан

Ушаков: визит Путина в Казахстан подчеркивает успешность отношений двух стран

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Сам факт готовящегося государственного визита президента РФ Владимира Путина в Казахстан подчеркивает успешность развития двусторонних отношений, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.
"Сам факт государственного визита подчеркивает успешность развития наших двусторонних отношений", - сказал Ушаков журналистам в преддверии государственного визита Путина в Казахстан.
Путин 27-28 ноября посетит Казахстан с государственным визитом, в Астане Путин также примет участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
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3 июля, 03:03
 
КазахстанРоссияАстанаВладимир ПутинЮрий УшаковОДКБВ мире
 
 
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