https://ria.ru/20241126/kazakhstan-1985822356.html

Ушаков прокомментировал предстоящий визит Путина в Казахстан

Ушаков прокомментировал предстоящий визит Путина в Казахстан - РИА Новости, 26.11.2024

Ушаков прокомментировал предстоящий визит Путина в Казахстан

Сам факт готовящегося государственного визита президента РФ Владимира Путина в Казахстан подчеркивает успешность развития двусторонних отношений, заявил... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T16:25

2024-11-26T16:25

2024-11-26T16:25

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Сам факт готовящегося государственного визита президента РФ Владимира Путина в Казахстан подчеркивает успешность развития двусторонних отношений, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков. "Сам факт государственного визита подчеркивает успешность развития наших двусторонних отношений", - сказал Ушаков журналистам в преддверии государственного визита Путина в Казахстан. Путин 27-28 ноября посетит Казахстан с государственным визитом, в Астане Путин также примет участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

https://ria.ru/20240703/otnosheniya-1956998418.html

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Ольга Фомченкова

казахстан, россия, астана, владимир путин, юрий ушаков, одкб, в мире