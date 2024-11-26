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На ВДНХ открывается самый большой каток в Москве - РИА Новости, 26.11.2024
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02:25 26.11.2024 (обновлено: 02:50 26.11.2024)
https://ria.ru/20241126/katok-1985689255.html
На ВДНХ открывается самый большой каток в Москве
На ВДНХ открывается самый большой каток в Москве - РИА Новости, 26.11.2024
На ВДНХ открывается самый большой каток в Москве
Самый большой каток Москвы начнет работать в штатном режиме на ВДНХ во вторник, 26 ноября, праздничное открытие состоится 29 ноября. РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T02:25
2024-11-26T02:50
общество
городское хозяйство москвы
москва
катки
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Самый большой каток Москвы начнет работать в штатном режиме на ВДНХ во вторник, 26 ноября, праздничное открытие состоится 29 ноября. Ранее пресс-служба Выставки достижений народного хозяйства сообщала, что открытие катка было запланировано на 22 ноября, но из-за аномально теплой погоды и сильных осадков дата была перенесена. Как сообщали в пресс-службе ВДНХ, каток вновь вернет себе статус главного катка страны и самого большого катка Москвы в зимнем сезоне 2024-2025 года и расположится на традиционном месте - вдоль Центральной аллеи между павильонами №1 "Центральный" и №58 "Земледелие". Ледовая дорожка огибает фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок". Единовременное максимальное количество человек на катке - 4,8 тысячи человек. Площадь искусственного ледового покрытия - более 20 тысяч квадратных метров. Каток будет работать по будням: с 11.00 до 23.00; по выходным и праздникам: с 10.00 до 23.00, понедельник - технический день. Приобрести билеты можно будет на официальных сайтах катка и ВДНХ.
https://ria.ru/20241120/moskva-1984877022.html
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общество, городское хозяйство москвы, москва, катки
Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Катки
На ВДНХ открывается самый большой каток в Москве

Каток на ВДНХ начнет работу в штатном режиме 26 ноября

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкОткрытие самого большого катка в Москве
Открытие самого большого катка в Москве - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Открытие самого большого катка в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Самый большой каток Москвы начнет работать в штатном режиме на ВДНХ во вторник, 26 ноября, праздничное открытие состоится 29 ноября.
Ранее пресс-служба Выставки достижений народного хозяйства сообщала, что открытие катка было запланировано на 22 ноября, но из-за аномально теплой погоды и сильных осадков дата была перенесена.
Посетители на катке - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
В Москве заработают 50 катков с искусственным и натуральным льдом
20 ноября, 17:14
Как сообщали в пресс-службе ВДНХ, каток вновь вернет себе статус главного катка страны и самого большого катка Москвы в зимнем сезоне 2024-2025 года и расположится на традиционном месте - вдоль Центральной аллеи между павильонами №1 "Центральный" и №58 "Земледелие". Ледовая дорожка огибает фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок". Единовременное максимальное количество человек на катке - 4,8 тысячи человек. Площадь искусственного ледового покрытия - более 20 тысяч квадратных метров.
Каток будет работать по будням: с 11.00 до 23.00; по выходным и праздникам: с 10.00 до 23.00, понедельник - технический день. Приобрести билеты можно будет на официальных сайтах катка и ВДНХ.
Посетители на открытии ГУМ-Катка на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
Стало известно, когда заработает ГУМ-каток на Красной площади
18 ноября, 14:29
 
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