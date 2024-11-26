https://ria.ru/20241126/katok-1985689255.html

На ВДНХ открывается самый большой каток в Москве

На ВДНХ открывается самый большой каток в Москве - РИА Новости, 26.11.2024

На ВДНХ открывается самый большой каток в Москве

Самый большой каток Москвы начнет работать в штатном режиме на ВДНХ во вторник, 26 ноября, праздничное открытие состоится 29 ноября. РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T02:25

2024-11-26T02:25

2024-11-26T02:50

общество

городское хозяйство москвы

москва

катки

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Самый большой каток Москвы начнет работать в штатном режиме на ВДНХ во вторник, 26 ноября, праздничное открытие состоится 29 ноября. Ранее пресс-служба Выставки достижений народного хозяйства сообщала, что открытие катка было запланировано на 22 ноября, но из-за аномально теплой погоды и сильных осадков дата была перенесена. Как сообщали в пресс-службе ВДНХ, каток вновь вернет себе статус главного катка страны и самого большого катка Москвы в зимнем сезоне 2024-2025 года и расположится на традиционном месте - вдоль Центральной аллеи между павильонами №1 "Центральный" и №58 "Земледелие". Ледовая дорожка огибает фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок". Единовременное максимальное количество человек на катке - 4,8 тысячи человек. Площадь искусственного ледового покрытия - более 20 тысяч квадратных метров. Каток будет работать по будням: с 11.00 до 23.00; по выходным и праздникам: с 10.00 до 23.00, понедельник - технический день. Приобрести билеты можно будет на официальных сайтах катка и ВДНХ.

https://ria.ru/20241120/moskva-1984877022.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, городское хозяйство москвы, москва, катки