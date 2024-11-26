На ВДНХ открывается самый большой каток в Москве
Каток на ВДНХ начнет работу в штатном режиме 26 ноября
Открытие самого большого катка в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Самый большой каток Москвы начнет работать в штатном режиме на ВДНХ во вторник, 26 ноября, праздничное открытие состоится 29 ноября.
Ранее пресс-служба Выставки достижений народного хозяйства сообщала, что открытие катка было запланировано на 22 ноября, но из-за аномально теплой погоды и сильных осадков дата была перенесена.
Как сообщали в пресс-службе ВДНХ, каток вновь вернет себе статус главного катка страны и самого большого катка Москвы в зимнем сезоне 2024-2025 года и расположится на традиционном месте - вдоль Центральной аллеи между павильонами №1 "Центральный" и №58 "Земледелие". Ледовая дорожка огибает фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок". Единовременное максимальное количество человек на катке - 4,8 тысячи человек. Площадь искусственного ледового покрытия - более 20 тысяч квадратных метров.
Каток будет работать по будням: с 11.00 до 23.00; по выходным и праздникам: с 10.00 до 23.00, понедельник - технический день. Приобрести билеты можно будет на официальных сайтах катка и ВДНХ.
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