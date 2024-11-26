https://ria.ru/20241126/karlson-1985691097.html

"Отсидел срок". Такер Карлсон неожиданно высказался о решении Зеленского

"Отсидел срок". Такер Карлсон неожиданно высказался о решении Зеленского - РИА Новости, 26.11.2024

"Отсидел срок". Такер Карлсон неожиданно высказался о решении Зеленского

Поставка запрещенных международными конвенциями противопехотных мин в очередной раз говорит о кровавой сущности Украины, заявил американский журналист Такер... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T03:30

2024-11-26T03:30

2024-11-26T12:01

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Поставка запрещенных международными конвенциями противопехотных мин в очередной раз говорит о кровавой сущности Украины, заявил американский журналист Такер Карлсон в интервью YouTube-каналу Redacted. "Нет никаких оправданий использованию противопехотных мин в этом конфликте, который никак не может быть разрешен с их помощью. Единственный эффект от такого шага — убийство невинных, вот и все. <...> И они (в Киеве. — Прим. ред.) знают и делают это, потому что убийство (для них. — Прим. ред.) — это смысл", — поделился журналист.Карлсон также раскритиковал Владимира Зеленского, напомнив, что он является диктатором, узурпировавшим власть, и которого никто не избирал на новый срок."Президента Украины, не избирали, он диктатор, он буквально отсидел свой срок и продолжает оставаться у власти. <...> В этой стране запретили христианскую конфессию, <...> какие еще особенности диктатуры нужно перечислить, чтобы назвать это тоталитаризмом?" — добавил он.Ранее глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил, что США начали предоставлять Украине противопехотные мины, заявив, что данный шаг был предпринят в ответ на изменившуюся тактику российских войск, которые все чаще начинают атаки с использования подразделений пехоты. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин.Член Института ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR) Марк Хизней в ходе презентации доклада Landmine Monitor 2023 заявил журналистам, что Украина во время боев в городе Изюме Харьковской области уже нарушала Оттавскую конвенцию о запрете противопехотных мин.Помимо этого, депутаты эстонского парламента призвали к возобновлению обсуждений об использовании противопехотных мин и денонсации Оттавской конвенции, запрещающей их применение. Эстонский депутат Лео Куннас предложил при строительстве оборонительных сооружений вблизи границы с Россией использовать противопехотные мины, а также начать производство собственной взрывчатки.

https://ria.ru/20241125/ukraina-1985636241.html

https://ria.ru/20241126/rogan-1985687778.html

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в мире, украина, сша, такер карлсон, владимир зеленский, министерство обороны сша, мины