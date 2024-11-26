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Архангельский губернатор рассказал Путину о проекте по производству йода - РИА Новости, 26.11.2024
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15:14 26.11.2024 (обновлено: 15:40 26.11.2024)
https://ria.ru/20241126/jod-1985803318.html
Архангельский губернатор рассказал Путину о проекте по производству йода
Архангельский губернатор рассказал Путину о проекте по производству йода - РИА Новости, 26.11.2024
Архангельский губернатор рассказал Путину о проекте по производству йода
Практически весь йод в Архангельской области до введения санкций импортировали, теперь в рамках территории опережающего развития "Столица Севера" реализуется... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T15:14
2024-11-26T15:40
экономика
архангельская область
россия
александр цыбульский
владимир путин
здравоохранение
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Практически весь йод в Архангельской области до введения санкций импортировали, теперь в рамках территории опережающего развития "Столица Севера" реализуется проект по производству йода, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Александр Цыбульский. Во время встречи с главой государства губернатор напомнил о создании в Архангельской области территории опережающего развития "Столица Севера". По его словам, там сейчас начинается реализация нескольких очень интересных проектов. "Один из таких основных, на который я хотел бы обратить ваше внимание, – это производство йода. У нас в досанкционный период практически весь йод был импортируемым. Сегодня мы открыли одно из крупнейших месторождений йодных вод, сейчас запускаем проект по добыче этого йода, дальше – по созданию, соответственно, производства и в части фармацевтики, и в части косметологии, и другой продукции, в том числе ВПК", - сказал Цыбульский.
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экономика, архангельская область, россия, александр цыбульский, владимир путин, здравоохранение
Экономика, Архангельская область, Россия, Александр Цыбульский, Владимир Путин, Здравоохранение
Архангельский губернатор рассказал Путину о проекте по производству йода

Цыбульский рассказал об импортозамещающем проекте по добыче и производству йода

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский во время встречи
Президент России Владимир Путин и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский во время встречи - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский во время встречи
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Практически весь йод в Архангельской области до введения санкций импортировали, теперь в рамках территории опережающего развития "Столица Севера" реализуется проект по производству йода, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Александр Цыбульский.
Во время встречи с главой государства губернатор напомнил о создании в Архангельской области территории опережающего развития "Столица Севера". По его словам, там сейчас начинается реализация нескольких очень интересных проектов.
"Один из таких основных, на который я хотел бы обратить ваше внимание, – это производство йода. У нас в досанкционный период практически весь йод был импортируемым. Сегодня мы открыли одно из крупнейших месторождений йодных вод, сейчас запускаем проект по добыче этого йода, дальше – по созданию, соответственно, производства и в части фармацевтики, и в части косметологии, и другой продукции, в том числе ВПК", - сказал Цыбульский.
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
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ЭкономикаАрхангельская областьРоссияАлександр ЦыбульскийВладимир ПутинЗдравоохранение
 
 
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