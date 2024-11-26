https://ria.ru/20241126/jod-1985803318.html

Архангельский губернатор рассказал Путину о проекте по производству йода

Архангельский губернатор рассказал Путину о проекте по производству йода - РИА Новости, 26.11.2024

Архангельский губернатор рассказал Путину о проекте по производству йода

Практически весь йод в Архангельской области до введения санкций импортировали, теперь в рамках территории опережающего развития "Столица Севера" реализуется... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T15:14

2024-11-26T15:14

2024-11-26T15:40

экономика

архангельская область

россия

александр цыбульский

владимир путин

здравоохранение

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Практически весь йод в Архангельской области до введения санкций импортировали, теперь в рамках территории опережающего развития "Столица Севера" реализуется проект по производству йода, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Александр Цыбульский. Во время встречи с главой государства губернатор напомнил о создании в Архангельской области территории опережающего развития "Столица Севера". По его словам, там сейчас начинается реализация нескольких очень интересных проектов. "Один из таких основных, на который я хотел бы обратить ваше внимание, – это производство йода. У нас в досанкционный период практически весь йод был импортируемым. Сегодня мы открыли одно из крупнейших месторождений йодных вод, сейчас запускаем проект по добыче этого йода, дальше – по созданию, соответственно, производства и в части фармацевтики, и в части косметологии, и другой продукции, в том числе ВПК", - сказал Цыбульский.

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Ольга Фомченкова

экономика, архангельская область, россия, александр цыбульский, владимир путин, здравоохранение