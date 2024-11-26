Архангельский губернатор рассказал Путину о проекте по производству йода
Цыбульский рассказал об импортозамещающем проекте по добыче и производству йода
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский во время встречи
Президент России Владимир Путин и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский во время встречи
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Практически весь йод в Архангельской области до введения санкций импортировали, теперь в рамках территории опережающего развития "Столица Севера" реализуется проект по производству йода, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Александр Цыбульский.
Во время встречи с главой государства губернатор напомнил о создании в Архангельской области территории опережающего развития "Столица Севера". По его словам, там сейчас начинается реализация нескольких очень интересных проектов.
"Один из таких основных, на который я хотел бы обратить ваше внимание, – это производство йода. У нас в досанкционный период практически весь йод был импортируемым. Сегодня мы открыли одно из крупнейших месторождений йодных вод, сейчас запускаем проект по добыче этого йода, дальше – по созданию, соответственно, производства и в части фармацевтики, и в части косметологии, и другой продукции, в том числе ВПК", - сказал Цыбульский.
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