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В Якутске зажгут огни первой в стране новогодней елки - РИА Новости, 26.11.2024
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05:45 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/jakutsk-1985698047.html
В Якутске зажгут огни первой в стране новогодней елки
В Якутске зажгут огни первой в стране новогодней елки - РИА Новости, 26.11.2024
В Якутске зажгут огни первой в стране новогодней елки
Якутский хранитель холода Чысхаан 1 декабря зажжет огни первой в стране новогодней елки, Дед Мороз из Великого Устюга в этом году не сможет участвовать в этом... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T05:45
2024-11-26T05:45
великий устюг
якутск
турция
чысхаан
дед мороз
общество
праздники
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ЯКУТСК, 26 ноя - РИА Новости. Якутский хранитель холода Чысхаан 1 декабря зажжет огни первой в стране новогодней елки, Дед Мороз из Великого Устюга в этом году не сможет участвовать в этом событии, заявил РИА Новости министр предпринимательства, торговли и туризма республики Тимур Ханды на площадке ежегодного фестиваля "Зима начинается с Якутии". Первую в стране елку ежегодно зажигают в городе Якутске в рамках всероссийского фестиваля "Зима начинается с Якутии". В 2023 году хранитель холода Чысхаан передал символ холода - посох - Деду Морозу из Великого Устюга. Впервые мероприятие состоялось 2011 году по инициативе Николаева, тогда он занимал пост мэра Якутска. Фестиваль обладает гран-при национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в номинации "Лучшее туристическое событие по популяризации народных традиций и промыслов". "Мы не Турция, Египет или Таиланд, мы не продаем море... Зато зимой мы научились продавать холод. Фестиваль "Зима начинается с Якутии" объединяет 45 мероприятий - конкурсы, выставки, самые разнообразные активности. И заканчивается все это зажжением первой в стране елки первого декабря. В этом году Дед Мороз из Великого Устюга не приедет в Якутск, мы с ним пытались договориться, но у него другие дела. Елку традиционно зажжет наш хранитель холода Чысхаан", - рассказал министр. Ранее сообщалось о том, что власти Якутии, как и в предыдущие два года, откажутся от новогодних корпоративов, детские утренники отменять не будут.
https://ria.ru/20241119/prazdnik-1984512604.html
https://ria.ru/20241120/moroz-1984744542.html
великий устюг
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великий устюг, якутск, турция, чысхаан, дед мороз, общество, праздники
Великий Устюг, Якутск, Турция, Чысхаан, Дед Мороз, Общество, Праздники
В Якутске зажгут огни первой в стране новогодней елки

Хранитель холода Чысхаан 1 декабря зажжет огни первой в стране новогодней елки

© РИА Новости / Андрей Сорокин | Перейти в медиабанкЧысхаан
Чысхаан - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Андрей Сорокин
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Чысхаан. Архивное фото
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ЯКУТСК, 26 ноя - РИА Новости. Якутский хранитель холода Чысхаан 1 декабря зажжет огни первой в стране новогодней елки, Дед Мороз из Великого Устюга в этом году не сможет участвовать в этом событии, заявил РИА Новости министр предпринимательства, торговли и туризма республики Тимур Ханды на площадке ежегодного фестиваля "Зима начинается с Якутии".
Первую в стране елку ежегодно зажигают в городе Якутске в рамках всероссийского фестиваля "Зима начинается с Якутии". В 2023 году хранитель холода Чысхаан передал символ холода - посох - Деду Морозу из Великого Устюга.
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Власти Якутии вновь откажутся от новогодних корпоративов
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Впервые мероприятие состоялось 2011 году по инициативе Николаева, тогда он занимал пост мэра Якутска. Фестиваль обладает гран-при национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в номинации "Лучшее туристическое событие по популяризации народных традиций и промыслов".
"Мы не Турция, Египет или Таиланд, мы не продаем море... Зато зимой мы научились продавать холод. Фестиваль "Зима начинается с Якутии" объединяет 45 мероприятий - конкурсы, выставки, самые разнообразные активности. И заканчивается все это зажжением первой в стране елки первого декабря. В этом году Дед Мороз из Великого Устюга не приедет в Якутск, мы с ним пытались договориться, но у него другие дела. Елку традиционно зажжет наш хранитель холода Чысхаан", - рассказал министр.
Ранее сообщалось о том, что власти Якутии, как и в предыдущие два года, откажутся от новогодних корпоративов, детские утренники отменять не будут.
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Великий УстюгЯкутскТурцияЧысхаанДед МорозОбществоПраздники
 
 
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