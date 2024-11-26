https://ria.ru/20241126/jakutsk-1985698047.html

В Якутске зажгут огни первой в стране новогодней елки

В Якутске зажгут огни первой в стране новогодней елки - РИА Новости, 26.11.2024

В Якутске зажгут огни первой в стране новогодней елки

Якутский хранитель холода Чысхаан 1 декабря зажжет огни первой в стране новогодней елки, Дед Мороз из Великого Устюга в этом году не сможет участвовать в этом... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T05:45

2024-11-26T05:45

2024-11-26T05:45

великий устюг

якутск

турция

чысхаан

дед мороз

общество

праздники

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ЯКУТСК, 26 ноя - РИА Новости. Якутский хранитель холода Чысхаан 1 декабря зажжет огни первой в стране новогодней елки, Дед Мороз из Великого Устюга в этом году не сможет участвовать в этом событии, заявил РИА Новости министр предпринимательства, торговли и туризма республики Тимур Ханды на площадке ежегодного фестиваля "Зима начинается с Якутии". Первую в стране елку ежегодно зажигают в городе Якутске в рамках всероссийского фестиваля "Зима начинается с Якутии". В 2023 году хранитель холода Чысхаан передал символ холода - посох - Деду Морозу из Великого Устюга. Впервые мероприятие состоялось 2011 году по инициативе Николаева, тогда он занимал пост мэра Якутска. Фестиваль обладает гран-при национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в номинации "Лучшее туристическое событие по популяризации народных традиций и промыслов". "Мы не Турция, Египет или Таиланд, мы не продаем море... Зато зимой мы научились продавать холод. Фестиваль "Зима начинается с Якутии" объединяет 45 мероприятий - конкурсы, выставки, самые разнообразные активности. И заканчивается все это зажжением первой в стране елки первого декабря. В этом году Дед Мороз из Великого Устюга не приедет в Якутск, мы с ним пытались договориться, но у него другие дела. Елку традиционно зажжет наш хранитель холода Чысхаан", - рассказал министр. Ранее сообщалось о том, что власти Якутии, как и в предыдущие два года, откажутся от новогодних корпоративов, детские утренники отменять не будут.

https://ria.ru/20241119/prazdnik-1984512604.html

https://ria.ru/20241120/moroz-1984744542.html

великий устюг

якутск

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

великий устюг, якутск, турция, чысхаан, дед мороз, общество, праздники