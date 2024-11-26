В Якутске зажгут огни первой в стране новогодней елки
Хранитель холода Чысхаан 1 декабря зажжет огни первой в стране новогодней елки
Чысхаан. Архивное фото
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ЯКУТСК, 26 ноя - РИА Новости. Якутский хранитель холода Чысхаан 1 декабря зажжет огни первой в стране новогодней елки, Дед Мороз из Великого Устюга в этом году не сможет участвовать в этом событии, заявил РИА Новости министр предпринимательства, торговли и туризма республики Тимур Ханды на площадке ежегодного фестиваля "Зима начинается с Якутии".
Первую в стране елку ежегодно зажигают в городе Якутске в рамках всероссийского фестиваля "Зима начинается с Якутии". В 2023 году хранитель холода Чысхаан передал символ холода - посох - Деду Морозу из Великого Устюга.
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Впервые мероприятие состоялось 2011 году по инициативе Николаева, тогда он занимал пост мэра Якутска. Фестиваль обладает гран-при национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в номинации "Лучшее туристическое событие по популяризации народных традиций и промыслов".
"Мы не Турция, Египет или Таиланд, мы не продаем море... Зато зимой мы научились продавать холод. Фестиваль "Зима начинается с Якутии" объединяет 45 мероприятий - конкурсы, выставки, самые разнообразные активности. И заканчивается все это зажжением первой в стране елки первого декабря. В этом году Дед Мороз из Великого Устюга не приедет в Якутск, мы с ним пытались договориться, но у него другие дела. Елку традиционно зажжет наш хранитель холода Чысхаан", - рассказал министр.
Ранее сообщалось о том, что власти Якутии, как и в предыдущие два года, откажутся от новогодних корпоративов, детские утренники отменять не будут.
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