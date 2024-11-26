https://ria.ru/20241126/izrail-1985895271.html
Израиль ответит, если перемирие с Ливаном будет нарушено
Израиль ответит, если перемирие с Ливаном будет нарушено - РИА Новости, 26.11.2024
Израиль ответит, если перемирие с Ливаном будет нарушено
Израиль ответит, если ливанское движение "Хезболлах" нарушит условия перемирия, заявил американский президент Джо Байден. РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T23:58
2024-11-26T23:58
2024-11-26T23:59
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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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ВАШИНГТОН, 26 ноя - РИА Новости. Израиль ответит, если ливанское движение "Хезболлах" нарушит условия перемирия, заявил американский президент Джо Байден. "Если "Хезболлах" или кто-то еще нарушит сделку и будет представлять прямую угрозу Израилю, у Израиля сохраняется право на самооборону в рамках международного права", - сказал Байден журналистам. Как сообщалось, военно-политический кабинет Израиля утвердил соглашение о прекращении огня с Ливаном, оно вступит в силу в среду в 10 часов утра по местному времени (11.00 мск).
https://ria.ru/20241126/izrail-1985893787.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, ливан, джо байден, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Ливан, Джо Байден, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израиль ответит, если перемирие с Ливаном будет нарушено
Байден заявил, что Израиль ответит на угрозу, если "Хезболла" нарушит перемирие