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Израиль ответит, если перемирие с Ливаном будет нарушено - РИА Новости, 26.11.2024
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23:58 26.11.2024 (обновлено: 23:59 26.11.2024)
https://ria.ru/20241126/izrail-1985895271.html
Израиль ответит, если перемирие с Ливаном будет нарушено
Израиль ответит, если перемирие с Ливаном будет нарушено - РИА Новости, 26.11.2024
Израиль ответит, если перемирие с Ливаном будет нарушено
Израиль ответит, если ливанское движение "Хезболлах" нарушит условия перемирия, заявил американский президент Джо Байден. РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T23:58
2024-11-26T23:59
в мире
израиль
ливан
джо байден
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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ВАШИНГТОН, 26 ноя - РИА Новости. Израиль ответит, если ливанское движение "Хезболлах" нарушит условия перемирия, заявил американский президент Джо Байден. "Если "Хезболлах" или кто-то еще нарушит сделку и будет представлять прямую угрозу Израилю, у Израиля сохраняется право на самооборону в рамках международного права", - сказал Байден журналистам. Как сообщалось, военно-политический кабинет Израиля утвердил соглашение о прекращении огня с Ливаном, оно вступит в силу в среду в 10 часов утра по местному времени (11.00 мск).
https://ria.ru/20241126/izrail-1985893787.html
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в мире, израиль, ливан, джо байден, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Ливан, Джо Байден, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израиль ответит, если перемирие с Ливаном будет нарушено

Байден заявил, что Израиль ответит на угрозу, если "Хезболла" нарушит перемирие

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкВиды южной части пригорода Бейрута
Виды южной части пригорода Бейрута - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Виды южной части пригорода Бейрута . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 ноя - РИА Новости. Израиль ответит, если ливанское движение "Хезболлах" нарушит условия перемирия, заявил американский президент Джо Байден.
"Если "Хезболлах" или кто-то еще нарушит сделку и будет представлять прямую угрозу Израилю, у Израиля сохраняется право на самооборону в рамках международного права", - сказал Байден журналистам.
Как сообщалось, военно-политический кабинет Израиля утвердил соглашение о прекращении огня с Ливаном, оно вступит в силу в среду в 10 часов утра по местному времени (11.00 мск).
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В миреИзраильЛиванДжо БайденХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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