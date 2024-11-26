https://ria.ru/20241126/izrail-1985895271.html

Израиль ответит, если перемирие с Ливаном будет нарушено

Израиль ответит, если перемирие с Ливаном будет нарушено - РИА Новости, 26.11.2024

Израиль ответит, если перемирие с Ливаном будет нарушено

Израиль ответит, если ливанское движение "Хезболлах" нарушит условия перемирия, заявил американский президент Джо Байден. РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T23:58

2024-11-26T23:58

2024-11-26T23:59

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ливан

джо байден

хезболла

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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ВАШИНГТОН, 26 ноя - РИА Новости. Израиль ответит, если ливанское движение "Хезболлах" нарушит условия перемирия, заявил американский президент Джо Байден. "Если "Хезболлах" или кто-то еще нарушит сделку и будет представлять прямую угрозу Израилю, у Израиля сохраняется право на самооборону в рамках международного права", - сказал Байден журналистам. Как сообщалось, военно-политический кабинет Израиля утвердил соглашение о прекращении огня с Ливаном, оно вступит в силу в среду в 10 часов утра по местному времени (11.00 мск).

https://ria.ru/20241126/izrail-1985893787.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, ливан, джо байден, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024