https://ria.ru/20241126/izrail-1985894747.html

Прекращение огня между Израилем и Ливаном вступит в силу в четыре утра

Прекращение огня между Израилем и Ливаном вступит в силу в четыре утра - РИА Новости, 26.11.2024

Прекращение огня между Израилем и Ливаном вступит в силу в четыре утра

Прекращение огня между Израилем и Ливаном, достигнутое по итогам переговоров, вступит в силу в среду в 04:00 по местному времени и предполагает постоянный... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T23:48

2024-11-26T23:48

2024-11-26T23:58

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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ВАШИНГТОН, 26 ноя – РИА Новости. Прекращение огня между Израилем и Ливаном, достигнутое по итогам переговоров, вступит в силу в среду в 04:00 по местному времени и предполагает постоянный характер, заявил во вторник президент США Джо Байден."Согласно договорённостям, достигнутым сегодня, с завтрашнего дня в 4 утра по местному времени боевые действия на ливано-израильской границе прекратятся. Это должно стать постоянным прекращением огня", – сказал Байден в специальном обращении, которое транслировал Белый дом.Он подчеркнул, что оставшимся силам шиитского движения "Хезболлах" и других формированиям не будет позволено вновь нести угрозу безопасности Израиля."Это не должно повториться. В течение следующих 60 дней ливанская армия и государственные силы безопасности развернутся на своей территории, взяв её под полный контроль, а террористическая инфраструктура "Хезболлах" будет ликвидирована", – заявил Байден.В рамках соглашения Израиль обязуется вывести свои войска и гражданских лиц с территории Ливана в течение 60 дней. "Ливану не будет позволено вновь стать базой для угроз в отношении Израиля", – добавил американский президент.

https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html

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в мире, израиль, ливан, сша, джо байден, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024