https://ria.ru/20241126/izrail-1985829322.html
Израиль начал волну атак на Бейрут
Израиль начал волну атак на Бейрут - РИА Новости, 26.11.2024
Израиль начал волну атак на Бейрут
Израильские ВВС начали волну атак по целям ливанского движения "Хезболла" в Бейруте, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T16:40
2024-11-26T16:40
2024-11-26T19:27
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ТЕЛЬ-АВИВ, 26 ноя — РИА Новости. Израильские ВВС начали волну атак по целям ливанского движения "Хезболла" в Бейруте, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ."В настоящее время Армия обороны Израиля наносит удары по террористическим объектам "Хезболлы" в районе Бейрута", — говорится в заявлении.Незадолго до начала атаки арабоязычный представитель израильских военных Авихай Эдри опубликовал на странице в соцсети X карту города, где отмечены 20 зданий, по которым будут наноситься удары. Он призвал жителей Бейрута отойти от них на безопасное расстояние.Как позднее сообщил Минздрав Ливана, после авианалета ЦАХАЛ погибли три человека, еще шесть получили ранения.Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлы" на юге Ливана, а также продолжает воздушные бомбардировки, в результате которых уже погибло более 13,7 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, свыше миллиона стали беженцами.Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболла" продолжает наземные бои, а также не прекращает ракетные обстрелы еврейского государства. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, случаются попадания в жилые строения.Главной целью военной кампании в Тель-Авиве называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которых эвакуировали из-за обстрелов, начатых "Хезболлой" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20241125/livan-1985673097.html
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Атака по целям движения "Хезболла" в Бейруте
Израиль начал волну атак по целям движения "Хезболла" в Бейруте, анонсированы удары по 20 зданиям. Корреспондент РИА Новости заснял одну из серий этих авиаударов.
2024-11-26T16:40
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в мире, хезболла, армия обороны израиля (цахал), бейрут, ливан, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Хезболла, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Бейрут, Ливан, Израиль, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израиль начал волну атак на Бейрут
ВВС Израиля начали волну атак по целям "Хезболлы" в Бейруте