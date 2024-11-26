https://ria.ru/20241126/izrail-1985812289.html

Израиль нанес удар по центру Бейрута

Израиль нанес удар по центру Бейрута - РИА Новости, 26.11.2024

Израиль нанес удар по центру Бейрута

Самолеты израильских ВВС нанесли удар по жилому зданию в районе Баста в центре Бейрута, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T15:52

2024-11-26T15:52

2024-11-26T15:52

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бейрут

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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БЕЙРУТ, 26 ноя - РИА Новости. Самолеты израильских ВВС нанесли удар по жилому зданию в районе Баста в центре Бейрута, передает корреспондент РИА Новости. Ракета попала по жилому многоэтажному зданию. Здание практически полностью разрушено. В субботу утром при ударе израильских ВВС по району Баста в центре Бейрута погибли более 29 человек, более 67 получили ранения.

https://ria.ru/20241126/izrail-1985682182.html

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в мире, бейрут, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024