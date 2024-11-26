https://ria.ru/20241126/izrail-1985812289.html
Израиль нанес удар по центру Бейрута
Израиль нанес удар по центру Бейрута - РИА Новости, 26.11.2024
Израиль нанес удар по центру Бейрута
Самолеты израильских ВВС нанесли удар по жилому зданию в районе Баста в центре Бейрута, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T15:52
2024-11-26T15:52
2024-11-26T15:52
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бейрут
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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БЕЙРУТ, 26 ноя - РИА Новости. Самолеты израильских ВВС нанесли удар по жилому зданию в районе Баста в центре Бейрута, передает корреспондент РИА Новости. Ракета попала по жилому многоэтажному зданию. Здание практически полностью разрушено. В субботу утром при ударе израильских ВВС по району Баста в центре Бейрута погибли более 29 человек, более 67 получили ранения.
https://ria.ru/20241126/izrail-1985682182.html
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в мире, бейрут, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Бейрут, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израиль нанес удар по центру Бейрута
Израиль нанес удар по центру Бейрута в районе Баста