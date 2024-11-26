https://ria.ru/20241126/izrail-1985805007.html
Израильские войска дошли до реки Литани
Израильские войска дошли до реки Литани - РИА Новости, 26.11.2024
Израильские войска дошли до реки Литани
Израильские сухопутные силы дошли до реки Литани в южном Ливане, за которую, в соответствии с ожидающимся соглашением о прекращении огня и резолюцией СБ ООН... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T15:23
2024-11-26T15:23
2024-11-26T15:23
в мире
ливан
израиль
оон
хезболла
армия обороны израиля (цахал)
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985803774_0:83:1600:983_1920x0_80_0_0_ead71606b4e6c39f2b4c9b41d3e97c8e.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 26 ноя - РИА Новости. Израильские сухопутные силы дошли до реки Литани в южном Ливане, за которую, в соответствии с ожидающимся соглашением о прекращении огня и резолюцией СБ ООН 1701 от 2006 года, должны быть отведены силы движения "Хезболлах", заявил арабоязычный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авихай Эдри. "Силы 91-й дивизии в районе долины Слуки вышли к реке Литани, где обнаружили десятки единиц оружия и инфраструктуру... В районе реки Литани бойцы бригады "Александрони" провели рейды на ряде объектов инфраструктуры террористов, которые были обнаружены по наводке источников разведки. Бойцы атаковали несколько объектов террористов, перейдя в прямое боестолкновение", - сообщил Эдри в социальной сети X. Пресс-служба ЦАХАЛ опубликовала снимки военных у реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы с Израилем.
https://ria.ru/20241125/iran-1985657214.html
ливан
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985803774_90:0:1511:1066_1920x0_80_0_0_30633ee66ba3f8054a183627d9705083.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливан, израиль, оон, хезболла, армия обороны израиля (цахал), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, ООН, Хезболла, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израильские войска дошли до реки Литани
Израильские сухопутные силы дошли до реки Литани в Ливане