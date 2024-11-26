https://ria.ru/20241126/izrail-1985805007.html

Израильские войска дошли до реки Литани

Израильские войска дошли до реки Литани - РИА Новости, 26.11.2024

Израильские войска дошли до реки Литани

Израильские сухопутные силы дошли до реки Литани в южном Ливане, за которую, в соответствии с ожидающимся соглашением о прекращении огня и резолюцией СБ ООН... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T15:23

2024-11-26T15:23

2024-11-26T15:23

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армия обороны израиля (цахал)

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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ТЕЛЬ-АВИВ, 26 ноя - РИА Новости. Израильские сухопутные силы дошли до реки Литани в южном Ливане, за которую, в соответствии с ожидающимся соглашением о прекращении огня и резолюцией СБ ООН 1701 от 2006 года, должны быть отведены силы движения "Хезболлах", заявил арабоязычный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авихай Эдри. "Силы 91-й дивизии в районе долины Слуки вышли к реке Литани, где обнаружили десятки единиц оружия и инфраструктуру... В районе реки Литани бойцы бригады "Александрони" провели рейды на ряде объектов инфраструктуры террористов, которые были обнаружены по наводке источников разведки. Бойцы атаковали несколько объектов террористов, перейдя в прямое боестолкновение", - сообщил Эдри в социальной сети X. Пресс-служба ЦАХАЛ опубликовала снимки военных у реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы с Израилем.

https://ria.ru/20241125/iran-1985657214.html

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в мире, ливан, израиль, оон, хезболла, армия обороны израиля (цахал), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024