Рейтинг@Mail.ru
Израильские войска дошли до реки Литани - РИА Новости, 26.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:23 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/izrail-1985805007.html
Израильские войска дошли до реки Литани
Израильские войска дошли до реки Литани - РИА Новости, 26.11.2024
Израильские войска дошли до реки Литани
Израильские сухопутные силы дошли до реки Литани в южном Ливане, за которую, в соответствии с ожидающимся соглашением о прекращении огня и резолюцией СБ ООН... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T15:23
2024-11-26T15:23
в мире
ливан
израиль
оон
хезболла
армия обороны израиля (цахал)
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985803774_0:83:1600:983_1920x0_80_0_0_ead71606b4e6c39f2b4c9b41d3e97c8e.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 26 ноя - РИА Новости. Израильские сухопутные силы дошли до реки Литани в южном Ливане, за которую, в соответствии с ожидающимся соглашением о прекращении огня и резолюцией СБ ООН 1701 от 2006 года, должны быть отведены силы движения "Хезболлах", заявил арабоязычный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авихай Эдри. "Силы 91-й дивизии в районе долины Слуки вышли к реке Литани, где обнаружили десятки единиц оружия и инфраструктуру... В районе реки Литани бойцы бригады "Александрони" провели рейды на ряде объектов инфраструктуры террористов, которые были обнаружены по наводке источников разведки. Бойцы атаковали несколько объектов террористов, перейдя в прямое боестолкновение", - сообщил Эдри в социальной сети X. Пресс-служба ЦАХАЛ опубликовала снимки военных у реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы с Израилем.
https://ria.ru/20241125/iran-1985657214.html
ливан
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985803774_90:0:1511:1066_1920x0_80_0_0_30633ee66ba3f8054a183627d9705083.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ливан, израиль, оон, хезболла, армия обороны израиля (цахал), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, ООН, Хезболла, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израильские войска дошли до реки Литани

Израильские сухопутные силы дошли до реки Литани в Ливане

© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские сухопутные силы дошли до реки Литани в южном Ливане
Израильские сухопутные силы дошли до реки Литани в южном Ливане - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские сухопутные силы дошли до реки Литани в южном Ливане
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕЛЬ-АВИВ, 26 ноя - РИА Новости. Израильские сухопутные силы дошли до реки Литани в южном Ливане, за которую, в соответствии с ожидающимся соглашением о прекращении огня и резолюцией СБ ООН 1701 от 2006 года, должны быть отведены силы движения "Хезболлах", заявил арабоязычный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авихай Эдри.
"Силы 91-й дивизии в районе долины Слуки вышли к реке Литани, где обнаружили десятки единиц оружия и инфраструктуру... В районе реки Литани бойцы бригады "Александрони" провели рейды на ряде объектов инфраструктуры террористов, которые были обнаружены по наводке источников разведки. Бойцы атаковали несколько объектов террористов, перейдя в прямое боестолкновение", - сообщил Эдри в социальной сети X.
Пресс-служба ЦАХАЛ опубликовала снимки военных у реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы с Израилем.
Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
Глава МИД Ирана призвал к суду над Израилем и США
25 ноября, 19:28
 
В миреЛиванИзраильООНХезболлаАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала