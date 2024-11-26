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Израиль нанес удары в районе международного аэропорта в Бейруте
Израиль нанес удары в районе международного аэропорта в Бейруте - РИА Новости, 26.11.2024
Израиль нанес удары в районе международного аэропорта в Бейруте
Самолеты израильских ВВС нанесли шесть ударов по районам южного пригорода Бейрута и рядом с международным аэропортом имени Рафика Харири, передает корреспондент РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T14:53
2024-11-26T14:53
2024-11-26T14:53
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БЕЙРУТ, 26 ноя - РИА Новости. Самолеты израильских ВВС нанесли шесть ударов по районам южного пригорода Бейрута и рядом с международным аэропортом имени Рафика Харири, передает корреспондент РИА Новости. Под авиаудары израильской авиации попали жилые многоэтажные здания в районах Гбейри, Бурдж аль-Бараджне и Тахвита аль-Гадир. В понедельник израильские ВВС осуществили серии бомбардировок южного пригорода Бейрута, при каждом авианалете наносилось от двух до пяти ударов, были полностью разрушены здания в районах Тайуни и Харе Хрейк.
https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html
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в мире, бейрут, рафик харири, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль
В мире, Бейрут, Рафик Харири, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Израиль
Израиль нанес удары в районе международного аэропорта в Бейруте
Израиль нанес авиаудары по пригороду Бейрута рядом с международным аэропортом