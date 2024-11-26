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Израиль нанес удары в районе международного аэропорта в Бейруте - РИА Новости, 26.11.2024
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14:53 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/izrail-1985798669.html
Израиль нанес удары в районе международного аэропорта в Бейруте
Израиль нанес удары в районе международного аэропорта в Бейруте - РИА Новости, 26.11.2024
Израиль нанес удары в районе международного аэропорта в Бейруте
Самолеты израильских ВВС нанесли шесть ударов по районам южного пригорода Бейрута и рядом с международным аэропортом имени Рафика Харири, передает корреспондент РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T14:53
2024-11-26T14:53
в мире
бейрут
рафик харири
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
израиль
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БЕЙРУТ, 26 ноя - РИА Новости. Самолеты израильских ВВС нанесли шесть ударов по районам южного пригорода Бейрута и рядом с международным аэропортом имени Рафика Харири, передает корреспондент РИА Новости. Под авиаудары израильской авиации попали жилые многоэтажные здания в районах Гбейри, Бурдж аль-Бараджне и Тахвита аль-Гадир. В понедельник израильские ВВС осуществили серии бомбардировок южного пригорода Бейрута, при каждом авианалете наносилось от двух до пяти ударов, были полностью разрушены здания в районах Тайуни и Харе Хрейк.
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в мире, бейрут, рафик харири, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль
В мире, Бейрут, Рафик Харири, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Израиль
Израиль нанес удары в районе международного аэропорта в Бейруте

Израиль нанес авиаудары по пригороду Бейрута рядом с международным аэропортом

© AP Photo / Tsafrir AbayovИстребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Израиля
Истребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Истребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Израиля. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 26 ноя - РИА Новости. Самолеты израильских ВВС нанесли шесть ударов по районам южного пригорода Бейрута и рядом с международным аэропортом имени Рафика Харири, передает корреспондент РИА Новости.
Под авиаудары израильской авиации попали жилые многоэтажные здания в районах Гбейри, Бурдж аль-Бараджне и Тахвита аль-Гадир.
В понедельник израильские ВВС осуществили серии бомбардировок южного пригорода Бейрута, при каждом авианалете наносилось от двух до пяти ударов, были полностью разрушены здания в районах Тайуни и Харе Хрейк.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
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