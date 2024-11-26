https://ria.ru/20241126/izrail-1985682534.html

Нетаньяху осознал нереальность своих целей, заявил ливанский министр

Нетаньяху осознал нереальность своих целей, заявил ливанский министр - РИА Новости, 26.11.2024

Нетаньяху осознал нереальность своих целей, заявил ливанский министр

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осознал невозможность достигнуть поставленных целей в Ливане, все предпосылки говорят о том, что в ближайшее время... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T00:30

2024-11-26T00:30

2024-11-26T01:26

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БЕЙРУТ, 26 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осознал невозможность достигнуть поставленных целей в Ливане, все предпосылки говорят о том, что в ближайшее время может быть достигнуто решение о прекращении огня, заявил РИА Новости министр культуры Ливана, приближенный к шиитскому политическому блоку, Мохаммад аль-Муртада. "По всей видимости, резкое ухудшение ситуации на местах в северных и центральных районах Израиля породило шквал информации о возможности прекращения войны, поскольку премьер Нетаньяху осознал, что не достигнет военными методами ни одной из своих заявленных и негласных целей. Сопротивление сорвало его планы, а ливанский народ решительно противостоял жестокой агрессии в течение последних недель", - сказал аль-Муртада. По словам министра, все указывает на то, что вскоре может быть достигнуто соглашение о прекращении огня, однако Ливану необходимо соблюдать осторожность. "Вся имеющаяся информация указывает на то, что в Израиле наконец возобладал разум, и, возможно, уже во вторник он начнет двигаться к заключению соглашения о прекращении войны в Ливане и ратифицирует его", - добавил он. "Сейчас есть надежда, что израильская агрессия против ливанского народа будет остановлена, однако пока невозможно предсказать, что произойдет на следующем этапе, пока в Израиле не будет сделано официальное заявление об этом, а также не начнется практическое выполнение резолюции СБ ООН 1701. В этой связи я бы призвал ливанцев не быть излишне оптимистичными и сохранять осторожность и осмотрительность", - отметил аль-Муртада. Совбез ООН принял резолюцию 1701 по итогам израильско-ливанской войны 2006 года. В соответствии с этой резолюцией движение "Хезболлах" должно отвести свои формирования к северу от реки Литани, то есть - на более чем 30 километров от границы с Израилем. Ливанская армия должна разместить от 5 до 10 тысяч солдат вдоль границы, также для контроля безопасности необходимо увеличить миротворческий контингент Временных сил ООН в Ливане (UNIFIL). По мнению ливанского министра, у израильского кабмина попросту не осталось больше политических средств для продолжения этой войны. Правительство Ливана находится в полной готовности и сразу после объявления о прекращении огня соберется на заседание, чтобы обсудить дальнейшие шаги. "Проблема заключается в том, что Тель-Авив, в отличие от Бейрута, не уважает резолюцию 1701 и не хочет выполнять ее положения", - подчеркнул он. Ранее источник во ливанских политических кругах сообщил РИА Новости, что вероятней всего от ливанской стороны о прекращении огня заявит исполняющий обязанности премьер-министра страны Наджиб Микати в среду. Источник также добавил, что одним из пунктов соглашения является избрание президента Ливана на фоне продолжающегося уже два года президентского вакуума. Государственная израильская телерадиокомпания Kan со ссылкой на неназванных израильских чиновников ранее в понедельник сообщила, что, по оценкам Израиля, соглашение об урегулировании с Ливаном может быть достигнуто в течение этой недели. По данным телерадиокомпании, в воскресенье вечером премьер-министр Биньямин Нетаньяху созвал консультацию с министром обороны Исраэлем Кацем и высокопоставленными чиновниками из системы безопасности, чтобы обсудить само соглашение, продвигаемое американской стороной. В начале прошлой недели с официальным визитом в Бейрут прибыл специальный посланник президента США на Ближнем востоке Амос Хохштейн с целью услышать позицию Ливана и движения "Хезболлах" по пунктам соглашения, предложенного американской стороной для прекращения огня с Израилем. Хохштейн заявил в среду, что в ходе переговоров со спикером парламента Ливана Набихом Берри был достигнут определённый успех. После визита в Бейрут Хохштейн провел переговоры в Тель-Авиве. Генеральный секретарь "Хезболлах" Наим Касем 20 ноября заявил, что движение согласно на продолжение непрямых переговоров по прекращению огня с Израилем на основании предложения США и при посредничестве спикера парламента Ливана Набиха Берри при условии полного прекращения боевых действий со стороны армии Израиля и сохранение суверенности Ливана без возможности израильской стороны вторгаться в воздушное пространство страны и нарушать сухопутную или морскую границы. Касем также сказал о решении сопротивления продолжить боевые действия против армии Израиля параллельно текущим переговорам о прекращении огня.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ливан, израиль, бейрут, биньямин нетаньяху, амос хохштейн, наджиб микати, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024