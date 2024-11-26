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ВВС Израиля нанесли удары по сирийским маршрутам - РИА Новости, 26.11.2024
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00:25 26.11.2024 (обновлено: 01:26 26.11.2024)
https://ria.ru/20241126/izrail-1985682182.html
ВВС Израиля нанесли удары по сирийским маршрутам
ВВС Израиля нанесли удары по сирийским маршрутам - РИА Новости, 26.11.2024
ВВС Израиля нанесли удары по сирийским маршрутам
Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по маршрутам вдоль сирийско-ливанской границы, сообщает пресс-служба Армии обороны страны (ЦАХАЛ) в Telegram-канале. РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T00:25
2024-11-26T01:26
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по маршрутам вдоль сирийско-ливанской границы, сообщает пресс-служба Армии обороны страны (ЦАХАЛ) в Telegram-канале. "Ранее этим вечером ВВС нанесли удары на основе разведданных по сирийским маршрутам вдоль сирийско-ливанской границы", - говорится в заявлении армии. ЦАХАЛ утверждает, что они якобы используются для доставки оружия ливанскому шиитскому движению "Хезболлах". Ранее министерство обороны Сирии заявило, что самолеты израильских ВВС нанесли удары по пограничным переходам на сирийско-ливанской границе в районе города Кусейр в провинции Хомс, в результате чего ранения получили два мирных жителя. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где помимо мирных жителей погибли лидеры шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20241125/udary-1985675690.html
https://ria.ru/20241125/udary-1985646895.html
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в мире, израиль, сирия, хомс (город), хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Сирия, Хомс (город), Хезболла, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
ВВС Израиля нанесли удары по сирийским маршрутам

ЦАХАЛ: ВВС Израиля нанесли удары по маршрутам вдоль сирийско-ливанской границы

© The Israeli Air Force’s Official Twitter AccountИстребитель ВВС Израиля в небе
Истребитель ВВС Израиля в небе - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© The Israeli Air Force’s Official Twitter Account
Истребитель ВВС Израиля в небе. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по маршрутам вдоль сирийско-ливанской границы, сообщает пресс-служба Армии обороны страны (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.
"Ранее этим вечером ВВС нанесли удары на основе разведданных по сирийским маршрутам вдоль сирийско-ливанской границы", - говорится в заявлении армии.
Сирийско-ливанская граница - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
В Сирии сообщили об ударах Израиля по переходам на границе с Ливаном
Вчера, 22:29
ЦАХАЛ утверждает, что они якобы используются для доставки оружия ливанскому шиитскому движению "Хезболлах".
Ранее министерство обороны Сирии заявило, что самолеты израильских ВВС нанесли удары по пограничным переходам на сирийско-ливанской границе в районе города Кусейр в провинции Хомс, в результате чего ранения получили два мирных жителя.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где помимо мирных жителей погибли лидеры шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
Израильский истребитель - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
Третья волна ударов Израиля по Бейруту пришлась на район Тайуни
Вчера, 18:22
 
В миреИзраильСирияХомс (город)ХезболлаХАМАСОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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