https://ria.ru/20241126/izrail-1985681669.html

В ICAN призвали Израиль отказаться от 90 единиц ядерного оружия

В ICAN призвали Израиль отказаться от 90 единиц ядерного оружия - РИА Новости, 26.11.2024

В ICAN призвали Израиль отказаться от 90 единиц ядерного оружия

Израиль имеет по меньшей мере 90 единиц ядерного оружия, несмотря на непризнание этого факта правительством, и он должен отказаться от них, говорится в... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T00:15

2024-11-26T00:15

2024-11-26T01:26

в мире

израиль

россия

сша

ican

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/19/1905152151_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_39842242895d987b7861ca25fc12fe98.jpg

ЖЕНЕВА, 26 ноя – РИА Новости. Израиль имеет по меньшей мере 90 единиц ядерного оружия, несмотря на непризнание этого факта правительством, и он должен отказаться от них, говорится в заявлении Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN). "Израиль является одной из девяти стран, обладающих ядерным оружием, его арсенал оценивается в 90 единиц ядерного оружия, которые он может запускать с помощью ракет и самолетов, а также, возможно, с помощью ракет морского базирования. Несмотря на широкое признание экспертами и бывшими правительственными чиновниками их существования, правительства Израиля и многих западных стран придерживаются политики двусмысленности в отношении израильского ядерного оружия. Так больше продолжаться не может", - сказано в документе. В ICAN призывают Израиль присоединиться к Договору о запрещении ядерного оружия, принятому в 2017 году, чтобы добиться успеха в превращении Ближнего Востока в зону, свободную от оружия массового уничтожения. Договор о запрещении ядерного оружия был принят в июле 2017 года. Тогда его поддержали 122 государства. Одна страна - Нидерланды - проголосовала против, и одна - Сингапур - воздержалась. Многие государства, в том числе Россия и США, не принимали участия в работе той конференции. Они заявили, что нет необходимости принимать новый документ при существовании Договора о нераспространении ядерного оружия. В настоящее время договор о запрещении ядерного оружия подписали 93 страны, 70 из них его ратифицировали. Документ вступил в силу 22 января 2021 года. В октябре 2018 года Россия, Великобритания, Китай, США и Франция совместно заявили, что выступают против и не будут подписывать ДЗЯО. Лидеры России, Китая, Великобритании, Франции и США 3 января 2022 года выступили с совместным заявлением о недопущении войны между странами, обладающими ядерным оружием. В заявлении указано, что страны "ядерной пятерки" считают своей ответственностью снижение стратегических рисков. Кроме того, ядерные державы подтвердили важность соблюдения двусторонних и многосторонних соглашений по нераспространению, разоружению и контролю, включая Договор о нераспространении ядерного оружия. Лидеры пяти ядерных держав подчеркнули стремление работать со всеми странами для построения в конечном итоге мира, свободного от ядерного оружия.

https://ria.ru/20240621/yadernoe_oruzhie-1954418652.html

https://ria.ru/20241017/izrail-1978522427.html

израиль

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, россия, сша, ican