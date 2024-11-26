В ICAN призвали Израиль отказаться от 90 единиц ядерного оружия
ICAN: Израиль имеет около 90 единиц ядерного оружия и должен отказаться от них
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКолючая проволока на заборе у набережной в районе Яффо в Тель-Авиве
Колючая проволока на заборе у набережной в районе Яффо в Тель-Авиве. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 26 ноя – РИА Новости. Израиль имеет по меньшей мере 90 единиц ядерного оружия, несмотря на непризнание этого факта правительством, и он должен отказаться от них, говорится в заявлении Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN).
"Израиль является одной из девяти стран, обладающих ядерным оружием, его арсенал оценивается в 90 единиц ядерного оружия, которые он может запускать с помощью ракет и самолетов, а также, возможно, с помощью ракет морского базирования. Несмотря на широкое признание экспертами и бывшими правительственными чиновниками их существования, правительства Израиля и многих западных стран придерживаются политики двусмысленности в отношении израильского ядерного оружия. Так больше продолжаться не может", - сказано в документе.
В ICAN призывают Израиль присоединиться к Договору о запрещении ядерного оружия, принятому в 2017 году, чтобы добиться успеха в превращении Ближнего Востока в зону, свободную от оружия массового уничтожения.
Договор о запрещении ядерного оружия был принят в июле 2017 года. Тогда его поддержали 122 государства. Одна страна - Нидерланды - проголосовала против, и одна - Сингапур - воздержалась. Многие государства, в том числе Россия и США, не принимали участия в работе той конференции. Они заявили, что нет необходимости принимать новый документ при существовании Договора о нераспространении ядерного оружия. В настоящее время договор о запрещении ядерного оружия подписали 93 страны, 70 из них его ратифицировали. Документ вступил в силу 22 января 2021 года.
В октябре 2018 года Россия, Великобритания, Китай, США и Франция совместно заявили, что выступают против и не будут подписывать ДЗЯО.
Лидеры России, Китая, Великобритании, Франции и США 3 января 2022 года выступили с совместным заявлением о недопущении войны между странами, обладающими ядерным оружием. В заявлении указано, что страны "ядерной пятерки" считают своей ответственностью снижение стратегических рисков. Кроме того, ядерные державы подтвердили важность соблюдения двусторонних и многосторонних соглашений по нераспространению, разоружению и контролю, включая Договор о нераспространении ядерного оружия. Лидеры пяти ядерных держав подчеркнули стремление работать со всеми странами для построения в конечном итоге мира, свободного от ядерного оружия.