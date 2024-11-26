https://ria.ru/20241126/issledovaniya-1985891011.html

Бизнес отметил важность исследований данных о парниковых газах

Бизнес отметил важность исследований данных о парниковых газах - РИА Новости, 26.11.2024

Бизнес отметил важность исследований данных о парниковых газах

На заседании комитета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по климатической политике и углеродному регулированию обсудили завершение... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T22:50

2024-11-26T22:50

2024-11-26T22:50

россия

руслан эдельгериев

андрей мельниченко

российский союз промышленников и предпринимателей

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. На заседании комитета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по климатической политике и углеродному регулированию обсудили завершение первого этапа Важнейшего инновационного проекта государственного значения по созданию в России единой национальной системы мониторинга климатически активных веществ (ВИП ГЗ).В обсуждении результатов приняли участие представители администрации президента России, Минэкономразвития России, Института глобального климата и экологии имени академика Израэля, представители экспертных и научных организаций."Реализация первого этапа ВИП ГЗ стала главным достижением российской климатической политики за последнее время. В рамках первого этапа мы определили текущее состояние дел в климатической области: проще говоря, посчитали, что наша страна выбрасывает, а что поглощает. Определение этих цифр – начальная точка для выработки мер по снижению выбросов парниковых газов. И могу сказать, что в этом году мы совершили кардинальный прорыв", - заявил председатель профильного комитета РСПП Андрей Мельниченко.Он уточнил, что цифры, которые описывали состояние климатических дел в России до первого этапа исследований, были примерно такие: 1,7 миллиарда тонн СО2-эквиваленте – совокупная эмиссия в стране."В рамках ВИП ГЗ была организована масштабная научная работа, которая показала, что в реальности наша эмиссия отнюдь не 1,7 миллиарда тонн, а почти в два раза меньше – 800 миллионов. Конечно, важно продолжать эту работу и реализовать второй этап проекта", - сообщил он.За счет уточнения данных удастся снизить нагрузку на экономику страны от дорогой декарбонизации. Для достижения сопоставимых сокращений нетто-эмиссии за счет мер по декарбонизации в энергетике и промышленности, например, перевода 50% энергобаланса на ВИЭ и другие безуглеродные источники, потребовались бы десятки триллионов рублей. Эти деньги удалось сэкономить, потратив на финансирование исследований на порядки меньше – около 10 миллиардов рублей, что является абсолютно выдающимся результатом, по словам участников дискуссии.Результаты российских исследователей также высоко оценили и на ключевой международной переговорной площадке по климату – Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, так называемой COP 29, в Баку, Азербайджане, завершившейся на днях.Помощник президента РФ, специальный представитель по вопросам климата Руслан Эдельгериев, возглавлявший российскую делегацию на COP29, отметил, что ряд стран продвигает в качестве безальтернативного способа сокращения эмиссии небольшой пул дорогих низкоуглеродных технологий, непосредственными держателями которых являются эти страны. Поэтому результаты ВИП ГЗ, которые позволили сократить нетто-эмиссию в том числе за счет повышения качества данных о поглощающей способности природных экосистем, стали одной из лучших мировых практик, презентованных на COP 29, и вызвали большой интерес у представителей разных стран.По мнению экспертов, на реализацию второго этапа исследований для завершения создания единой национальной системы мониторинга климатически активных веществ в России понадобится еще пять-шесть лет. Процесс долгий, но благодаря этому нетто-эмиссия страны может потенциально сократиться еще примерно на 500-650 миллионов тонн СО2-экв. За счет этого достигать обязательств по международным соглашениям, а также собственных национальных климатических целей можно будет более эффективно и при существенно меньших затратах.По мнению участников заседания комитета РСПП, важным шагом является осознание того, что для сокращения выбросов парниковых газов не обязательно выбрасывать огромные деньги на экономически неоправданные мероприятия, бенефициарами которых чаще всего оказываются другие страны.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, руслан эдельгериев, андрей мельниченко, российский союз промышленников и предпринимателей, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)