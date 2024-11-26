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"Тим Филмз" просит прекратить производство по иску к Ивлеевой - РИА Новости, 26.11.2024
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06:25 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/isk-1985700704.html
"Тим Филмз" просит прекратить производство по иску к Ивлеевой
"Тим Филмз" просит прекратить производство по иску к Ивлеевой - РИА Новости, 26.11.2024
"Тим Филмз" просит прекратить производство по иску к Ивлеевой
Кинокомпания "Тим Филмз" направила в арбитражный суд Москвы ходатайство о прекращении производства по своему иску к Анастасии Ивлеевой, в котором она требовала... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T06:25
2024-11-26T06:25
происшествия
россия
москва
анастасия ивлеева
екатерина мизулина
лига безопасного интернета
федеральная налоговая служба (фнс россии)
гуэбипк мвд рф
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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Кинокомпания "Тим Филмз" направила в арбитражный суд Москвы ходатайство о прекращении производства по своему иску к Анастасии Ивлеевой, в котором она требовала от ответчицы около 5 миллионов рублей, следует из сообщения в картотеке арбитражных дел. Причины, по которым истец просит прекратить производство по делу, в материалах суда не указаны. Наиболее частыми основаниями для прекращения являются отказ от иска и заключение мирового соглашения. Суд рассмотрит ходатайство истца 5 декабря. Ранее он назначил на эту дату основные слушания по делу. В иске, поданном в августе, заявлены требования о взыскании более 1,5 миллиона рублей неосновательного обогащения, около 134 тысяч рублей процентов и более 3 миллионов рублей штрафа по предварительному договору от 7 декабря 2023 года. Более подробно обстоятельства спора в опубликованных материалах суда не раскрываются. По данным СМИ, речь идет о взыскании аванса за роль в сериале, поскольку кинокомпания решила заменить Ивлееву на другую актрису после скандала из-за "голой вечеринки". Ивлеева оказалась в центре скандала в конце прошлого года как организатор так называемой "голой вечеринки" в московском клубе "Мутабор". Многие звезды российской эстрады, следуя дресс-коду, пришли на нее в полуобнаженном виде. Их фото в соцсетях вызвали волну возмущения. В результате Ивлеева и другие участники вечеринки были вынуждены оправдываться. Позже Ивлеева пообещала все вырученные средства от продажи билетов во второй день вечеринки направить на благотворительность. Позднее в декабре 2023 года глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина написала, что ФНС России 26 декабря начала выездную налоговую проверку Ивлеевой по материалам ГУЭБиПК МВД России, которая, по ее мнению, имеет все шансы завершиться возбуждением уголовного дела.
https://ria.ru/20240907/ivleeva-1971289974.html
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происшествия, россия, москва, анастасия ивлеева, екатерина мизулина, лига безопасного интернета, федеральная налоговая служба (фнс россии), гуэбипк мвд рф
Происшествия, Россия, Москва, Анастасия Ивлеева, Екатерина Мизулина, Лига безопасного интернета, Федеральная налоговая служба (ФНС России), ГУЭБиПК МВД РФ
"Тим Филмз" просит прекратить производство по иску к Ивлеевой

"Тим Филмз" просит не рассматривать иск к Ивлеевой на пять миллионов рублей

© Фото : Скриншот Instagram-stories пользователя Анастасии ИвлеевойИвлеева
Ивлеева - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© Фото : Скриншот Instagram-stories пользователя Анастасии Ивлеевой
Ивлеева. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Кинокомпания "Тим Филмз" направила в арбитражный суд Москвы ходатайство о прекращении производства по своему иску к Анастасии Ивлеевой, в котором она требовала от ответчицы около 5 миллионов рублей, следует из сообщения в картотеке арбитражных дел.
Причины, по которым истец просит прекратить производство по делу, в материалах суда не указаны. Наиболее частыми основаниями для прекращения являются отказ от иска и заключение мирового соглашения. Суд рассмотрит ходатайство истца 5 декабря. Ранее он назначил на эту дату основные слушания по делу.
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В иске, поданном в августе, заявлены требования о взыскании более 1,5 миллиона рублей неосновательного обогащения, около 134 тысяч рублей процентов и более 3 миллионов рублей штрафа по предварительному договору от 7 декабря 2023 года. Более подробно обстоятельства спора в опубликованных материалах суда не раскрываются.
По данным СМИ, речь идет о взыскании аванса за роль в сериале, поскольку кинокомпания решила заменить Ивлееву на другую актрису после скандала из-за "голой вечеринки".
Ивлеева оказалась в центре скандала в конце прошлого года как организатор так называемой "голой вечеринки" в московском клубе "Мутабор". Многие звезды российской эстрады, следуя дресс-коду, пришли на нее в полуобнаженном виде. Их фото в соцсетях вызвали волну возмущения. В результате Ивлеева и другие участники вечеринки были вынуждены оправдываться. Позже Ивлеева пообещала все вырученные средства от продажи билетов во второй день вечеринки направить на благотворительность.
Позднее в декабре 2023 года глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина написала, что ФНС России 26 декабря начала выездную налоговую проверку Ивлеевой по материалам ГУЭБиПК МВД России, которая, по ее мнению, имеет все шансы завершиться возбуждением уголовного дела.
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ПроисшествияРоссияМоскваАнастасия ИвлееваЕкатерина МизулинаЛига безопасного интернетаФедеральная налоговая служба (ФНС России)ГУЭБиПК МВД РФ
 
 
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