https://ria.ru/20241126/indiya-1985850732.html

Производители нефтегазового оборудования из РФ увеличат поставки в Индию

Производители нефтегазового оборудования из РФ увеличат поставки в Индию - РИА Новости, 26.11.2024

Производители нефтегазового оборудования из РФ увеличат поставки в Индию

Более 120 встреч с потенциалом в 600 миллионов рублей провели отечественные производители нефтегазового оборудования при поддержке Российского экспортного... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T17:55

2024-11-26T17:55

2024-11-26T17:55

экономика

индия

россия

мумбаи

торгово-промышленная палата рф

сбербанк россии

вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Более 120 встреч с потенциалом в 600 миллионов рублей провели отечественные производители нефтегазового оборудования при поддержке Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) в ходе двухдневной деловой миссии в сфере энергетики и нефтегазового оборудования в Мумбаи, Индия, сообщает центр."Всего под брендом Made in Russia свою продукцию представили 12 российских производителей нефтегазового и энергетического оборудования и сервисов. Например, компания "Петролайн-А" представила на площадке бизнес-миссии систему видеорегистрации, систему контроля параметров бурения и другое контрольно-измерительное оборудование и ПО для нефтегазовой отрасли. Также индийские партнеры оценили услуги по геолого-геофизическим работам, буровые инструменты, датчики давления, расходомеры, газоанализаторы и терминалы релейной защиты и автоматики", - говорится в сообщении.Мероприятие открыла тематическая сессия "Россия-Индия: новые возможности и перспективы сотрудничества в сфере энергетики и нефтегазового оборудования", на которой обсуждались особенности выхода на рынок, экспортный потенциал российских компаний, вопросы межбанковских платежей, а также ведения бизнеса и регулирования внешнеторговой деятельности в Индии.О возможностях развития экспорта продукции под брендом "Сделано в России" в регион рассказал руководитель представительства РЭЦ в Республике Индия Тимур Векилов."Организация подобных визитов крайне необходима. Такие мероприятия помогают раскрыть огромный потенциал сотрудничества между нашими странами. Ведь у российских компаний богатейший опыт в сфере разработки и применения решений для нефтегазового сектора, а у индийских - потребность в использовании уникальных российских технологий в этой области. И, наверное, самое главное - наши бизнес-миссии помогают найти партнеров, отношения с которыми вырастают в долгую дружбу", - отметил Векилов.В мероприятии также приняли участие Почетный представитель ТПП РФ Владислав Дмитриев, Управляющий Филиала ПАО Сбербанк в Мумбаи Никита Жвачкин, а также представители ТПП Индии, Палаты международного бизнеса Индии, Международного торгового центра Индии и другие эксперты индийского бизнес-сообщества.В рамках деловой миссии были организованы деловые визиты в офисы крупнейших нефтесервисных компаний страны, где российские компании смогли рассказать о своей продукции и услугах представителям индийской стороны, а также получить понимание об индийском нефтесервисном рынке.В b2b-переговорах приняли участие крупнейшие компании отрасли, импортеры, дистрибьюторы, трейдеры, а также представители профильных деловых ассоциаций. Интерес местного бизнес-сообщества демонстрирует развитие двустороннего российско-индийского сотрудничества в сфере нефтегазового оборудования и энергетики.Как отметили в Красноярском амфибийном заводе "СЕВЕР", бизнес-миссия помогла улучшить понимание особенностей индийского рынка, а также возможных вариантов решения вопросов логистики и расчетов. Предприятие отметило интерес к аэролодкам, разработанным сибирскими конструкторами.Заинтересованность индийских компаний в сотрудничестве подчеркивают также в компании "Релематика" - это один из ведущих российских разработчиков и производителей шкафов и терминалов РЗА. По оценкам компании, потенциал для экспорта в Индию достигает 150 миллионов рублей в год.Узнать больше об участии в составе коллективных экспозиций Made in Russia при поддержке РЭЦ и подобрать мероприятие для себя российские компании могут на государственной цифровой платформе "Мой экспорт" в разделе "Мероприятия".

https://ria.ru/20241126/vebrf-1985811460.html

https://ria.ru/20241120/eksport-1984908035.html

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экономика, индия, россия, мумбаи, торгово-промышленная палата рф, сбербанк россии, вэб.рф (вэб)