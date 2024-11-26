https://ria.ru/20241126/gosduma-1985799016.html
Госдума приняла закон о штрафах за несоблюдение правил содержания животных
Госдума приняла закон о штрафах за несоблюдение правил содержания животных - РИА Новости, 26.11.2024
Госдума приняла закон о штрафах за несоблюдение правил содержания животных
Госдума приняла сразу во втором и третьем, окончательном, чтениях законопроект, устанавливающий штрафы за несоблюдение требований к содержанию домашних... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T14:53
2024-11-26T14:53
2024-11-26T16:32
общество
госдума рф
московская областная дума
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787169950_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_8f530c6421e6a5ad16f0ca9f9c144d18.jpg
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Госдума приняла сразу во втором и третьем, окончательном, чтениях законопроект, устанавливающий штрафы за несоблюдение требований к содержанию домашних животных. Документ в декабре 2021 года разработала Московская областная дума, в минувшем сентябре депутаты приняли его в первом чтении.Законопроект предусматривает внесение поправок в Кодекс об административных правонарушениях. Так, за несоблюдение требований к содержанию домашних животных гражданам грозит предупреждение или штраф от полутора до трех тысяч рублей, должностным лицам — от пяти до 15 тысяч, организациям — от 15 до 30 тысяч рублей. Речь, в частности, идет о выгуле домашних животных, например собак, без намордника и поводка на детских или спортивных площадках.При этом владелец животного избежит ответственности, если нарушение допустил не он сам, а тот, кто присматривает за питомцем. Не распространяется наказание и на случаи, когда животное у владельца украли.
https://ria.ru/20241102/zveri-1981464740.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787169950_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4c5db2fdc4fb0a14c001ea5d8ab8e47a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, госдума рф, московская областная дума
Общество, Госдума РФ, Московская областная дума
Госдума приняла закон о штрафах за несоблюдение правил содержания животных
Госдума утвердила штрафы за нарушение правил содержания животных дома
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости.
Госдума приняла сразу во втором и третьем, окончательном, чтениях законопроект
, устанавливающий штрафы за несоблюдение требований к содержанию домашних животных.
Документ в декабре 2021 года разработала Московская областная дума
, в минувшем сентябре депутаты приняли его в первом чтении.
Законопроект предусматривает внесение поправок в Кодекс об административных правонарушениях. Так, за несоблюдение требований к содержанию домашних животных гражданам грозит предупреждение или штраф от полутора до трех тысяч рублей, должностным лицам — от пяти до 15 тысяч, организациям — от 15 до 30 тысяч рублей.
Речь, в частности, идет о выгуле домашних животных, например собак, без намордника и поводка на детских или спортивных площадках.
При этом владелец животного избежит ответственности, если нарушение допустил не он сам, а тот, кто присматривает за питомцем. Не распространяется наказание и на случаи, когда животное у владельца украли.