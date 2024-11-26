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Госдума приняла закон о штрафах за несоблюдение правил содержания животных - РИА Новости, 26.11.2024
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14:53 26.11.2024 (обновлено: 16:32 26.11.2024)
https://ria.ru/20241126/gosduma-1985799016.html
Госдума приняла закон о штрафах за несоблюдение правил содержания животных
Госдума приняла закон о штрафах за несоблюдение правил содержания животных - РИА Новости, 26.11.2024
Госдума приняла закон о штрафах за несоблюдение правил содержания животных
Госдума приняла сразу во втором и третьем, окончательном, чтениях законопроект, устанавливающий штрафы за несоблюдение требований к содержанию домашних... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T14:53
2024-11-26T16:32
общество
госдума рф
московская областная дума
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Госдума приняла сразу во втором и третьем, окончательном, чтениях законопроект, устанавливающий штрафы за несоблюдение требований к содержанию домашних животных. Документ в декабре 2021 года разработала Московская областная дума, в минувшем сентябре депутаты приняли его в первом чтении.Законопроект предусматривает внесение поправок в Кодекс об административных правонарушениях. Так, за несоблюдение требований к содержанию домашних животных гражданам грозит предупреждение или штраф от полутора до трех тысяч рублей, должностным лицам — от пяти до 15 тысяч, организациям — от 15 до 30 тысяч рублей. Речь, в частности, идет о выгуле домашних животных, например собак, без намордника и поводка на детских или спортивных площадках.При этом владелец животного избежит ответственности, если нарушение допустил не он сам, а тот, кто присматривает за питомцем. Не распространяется наказание и на случаи, когда животное у владельца украли.
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общество, госдума рф, московская областная дума
Общество, Госдума РФ, Московская областная дума
Госдума приняла закон о штрафах за несоблюдение правил содержания животных

Госдума утвердила штрафы за нарушение правил содержания животных дома

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Госдума приняла сразу во втором и третьем, окончательном, чтениях законопроект, устанавливающий штрафы за несоблюдение требований к содержанию домашних животных.
Документ в декабре 2021 года разработала Московская областная дума, в минувшем сентябре депутаты приняли его в первом чтении.
Законопроект предусматривает внесение поправок в Кодекс об административных правонарушениях. Так, за несоблюдение требований к содержанию домашних животных гражданам грозит предупреждение или штраф от полутора до трех тысяч рублей, должностным лицам — от пяти до 15 тысяч, организациям — от 15 до 30 тысяч рублей.
Речь, в частности, идет о выгуле домашних животных, например собак, без намордника и поводка на детских или спортивных площадках.
При этом владелец животного избежит ответственности, если нарушение допустил не он сам, а тот, кто присматривает за питомцем. Не распространяется наказание и на случаи, когда животное у владельца украли.
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