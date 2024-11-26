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В Госдуме прокомментировали заявление Кирби о ракетах ATACMS - РИА Новости, 26.11.2024
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11:07 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/gosduma-1985729907.html
В Госдуме прокомментировали заявление Кирби о ракетах ATACMS
В Госдуме прокомментировали заявление Кирби о ракетах ATACMS - РИА Новости, 26.11.2024
В Госдуме прокомментировали заявление Кирби о ракетах ATACMS
Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал заявление координатора по стратегическим коммуникациям Белого дома... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T11:07
2024-11-26T11:07
россия
украина
брянская область
дмитрий белик
джон кирби
владимир путин
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал заявление координатора по стратегическим коммуникациям Белого дома Джона Кирби о разрешении использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по территории России декларацией о начале военных действий. В понедельник Кирби впервые подтвердил наличие у Украины разрешения использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по Курской области и "рядом с ней", объяснив это необходимостью самообороны. Он добавил, что американская администрация изменила руководство по возможностям применения ракет ATACMS украинскими войсками для нанесения ударов по "конкретным видам целей". "По сути, Белый дом на весь мир заявил нам декларацию о начале военных действий. Урок "Орешника" не усвоили, требуется переэкзаменовка. Почему-то в НАТО считают, что мы боимся ударить посильнее. Уверен, что корни всей ситуации кроются в американских институтах изучения нашей страны, которые выдали заключение об особом отношении России к Украине, а значит, фактор братства не позволит сравнять с землёй всю инфраструктуру киевского режима", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, Россия тепло относится к украинскому народу, но это не означает, что их интересы ставятся выше безопасности российского народа. "Наши гуманные посылы они (киевские власти - ред.) воспринимают как мягкость, так что пришла пора разуверить их мышление. Воевать с НАТО, как они надеются, мы не планируем, а вот вынести ж/д узлы, ключевые мосты, деловые центры, плотины - вполне можем. За каждую ракету по нашей территории будет ужасающий ответ. И тогда никакая НАТО не заставит их бить по России", - сказал депутат. Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено, в том числе, и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
https://ria.ru/20241121/zayavlenie-1984940737.html
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россия, украина, брянская область, дмитрий белик, джон кирби, владимир путин, нато
Россия, Украина, Брянская область, Дмитрий Белик, Джон Кирби, Владимир Путин, НАТО
В Госдуме прокомментировали заявление Кирби о ракетах ATACMS

Депутат Белик назвал заявление Кирби о ракетах ATACMS декларацией о начале войны

© AP Photo / Patrick SemanskyКоординатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби
Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© AP Photo / Patrick Semansky
Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал заявление координатора по стратегическим коммуникациям Белого дома Джона Кирби о разрешении использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по территории России декларацией о начале военных действий.
В понедельник Кирби впервые подтвердил наличие у Украины разрешения использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по Курской области и "рядом с ней", объяснив это необходимостью самообороны. Он добавил, что американская администрация изменила руководство по возможностям применения ракет ATACMS украинскими войсками для нанесения ударов по "конкретным видам целей".
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"По сути, Белый дом на весь мир заявил нам декларацию о начале военных действий. Урок "Орешника" не усвоили, требуется переэкзаменовка. Почему-то в НАТО считают, что мы боимся ударить посильнее. Уверен, что корни всей ситуации кроются в американских институтах изучения нашей страны, которые выдали заключение об особом отношении России к Украине, а значит, фактор братства не позволит сравнять с землёй всю инфраструктуру киевского режима", - сказал Белик РИА Новости.
По его словам, Россия тепло относится к украинскому народу, но это не означает, что их интересы ставятся выше безопасности российского народа.
"Наши гуманные посылы они (киевские власти - ред.) воспринимают как мягкость, так что пришла пора разуверить их мышление. Воевать с НАТО, как они надеются, мы не планируем, а вот вынести ж/д узлы, ключевые мосты, деловые центры, плотины - вполне можем. За каждую ракету по нашей территории будет ужасающий ответ. И тогда никакая НАТО не заставит их бить по России", - сказал депутат.
Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено, в том числе, и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
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РоссияУкраинаБрянская областьДмитрий БеликДжон КирбиВладимир ПутинНАТО
 
 
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