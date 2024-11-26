https://ria.ru/20241126/gosduma-1985710571.html

В Госдуму внесут проекты об ужесточении наказания за продажу вейпов детям

В Госдуму внесут проекты об ужесточении наказания за продажу вейпов детям - РИА Новости, 26.11.2024

В Госдуму внесут проекты об ужесточении наказания за продажу вейпов детям

Госдума намерена ужесточить наказание за продажу вейпов детям, сообщил журналистам председатель палаты Вячеслав Володин. РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T09:11

2024-11-26T09:11

2024-11-26T10:32

общество

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Госдума намерена ужесточить наказание за продажу вейпов детям, сообщил журналистам председатель палаты Вячеслав Володин. "В ближайшие дни законопроекты об ужесточении наказания за продажу вейпов детям будут внесены в Госдуму и направлены в рассылку в регионы", — сказал он.По словам Володина, поскольку это поправки к Кодексу об административных правонарушениях и Уголовному кодексу, на рассмотрение в регионах отводится две недели. Таким образом, Госдума рассмотрит законопроекты либо в декабре, в последние дни сессии, либо в приоритетном порядке в начале января, добавил спикер.На прошлой неделе стало известно, что правительство поддержало поправки, призванные установить уголовную ответственность за продажу вейпов несовершеннолетним. По словам автора законопроекта, главы думского комитета по молодежной политике Артема Метелева, вместе с ним в Госдуму внесут и предложение о кратном повышении штрафов за продажу вейпов в интернете, возле школ и с открытой выкладкой.Володин назвал эту инициативу важным шагом по наведению порядка в сфере защиты здоровья детей. По его словам, недопустимо, когда несовершеннолетним продают алкоголь, сигареты, вейпы и многое другое, что подпадает под запрет.

https://ria.ru/20240531/elektronnye_sigarety-1949728200.html

https://ria.ru/20231130/kurenie-1600509975.html

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общество, вячеслав володин, госдума рф