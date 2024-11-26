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Московских водителей призвали быть внимательными из-за гололедицы - РИА Новости, 27.11.2024
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
14:24 26.11.2024 (обновлено: 09:43 27.11.2024)
https://ria.ru/20241126/gololeditsa-1985930845.html
Московских водителей призвали быть внимательными из-за гололедицы
Московских водителей призвали быть внимательными из-за гололедицы - РИА Новости, 27.11.2024
Московских водителей призвали быть внимательными из-за гололедицы
Московским автомобилистам стоит быть более внимательными на дороге из-за возможного образования гололедицы, сообщает во вторник комплекс городского хозяйства... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-26T14:24
2024-11-27T09:43
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
гололедица
автомобили
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Московским автомобилистам стоит быть более внимательными на дороге из-за возможного образования гололедицы, сообщает во вторник комплекс городского хозяйства Москвы. Согласно прогнозам синоптиков, после 16.00 ожидается переход к минусовой температуре воздуха, что может способствовать образованию гололедицы. "Просим автомобилистов быть внимательными, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
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москва, гололедица, автомобили
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, гололедица, Автомобили

Московских водителей призвали быть внимательными из-за гололедицы

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГололедица в Москве
Гололедица в Москве - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Гололедица в Москве
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Московским автомобилистам стоит быть более внимательными на дороге из-за возможного образования гололедицы, сообщает во вторник комплекс городского хозяйства Москвы.
Согласно прогнозам синоптиков, после 16.00 ожидается переход к минусовой температуре воздуха, что может способствовать образованию гололедицы.
"Просим автомобилистов быть внимательными, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Приложение на смартфоне показывает температуру воздуха - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосквагололедицаАвтомобили
 
 
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