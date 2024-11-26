https://ria.ru/20241126/gololeditsa-1985930845.html

Московских водителей призвали быть внимательными из-за гололедицы

Московских водителей призвали быть внимательными из-за гололедицы - РИА Новости, 27.11.2024

Московских водителей призвали быть внимательными из-за гололедицы

Московским автомобилистам стоит быть более внимательными на дороге из-за возможного образования гололедицы, сообщает во вторник комплекс городского хозяйства... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-26T14:24

2024-11-26T14:24

2024-11-27T09:43

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

гололедица

автомобили

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Московским автомобилистам стоит быть более внимательными на дороге из-за возможного образования гололедицы, сообщает во вторник комплекс городского хозяйства Москвы. Согласно прогнозам синоптиков, после 16.00 ожидается переход к минусовой температуре воздуха, что может способствовать образованию гололедицы. "Просим автомобилистов быть внимательными, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, гололедица, автомобили