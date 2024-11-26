https://ria.ru/20241126/gladkov-1985715404.html

Гладков рассказал об отдыхе белгородских детей в Крыму

Гладков рассказал об отдыхе белгородских детей в Крыму - РИА Новости, 26.11.2024

Гладков рассказал об отдыхе белгородских детей в Крыму

Более 16 тысяч детей из Белгородской области, в первую очередь из приграничных районов, отдохнули в Крыму за счет средств, выделенных из федерального бюджета,... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T09:52

2024-11-26T09:52

2024-11-26T09:53

белгородская область

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 26 ноя – РИА Новости. Более 16 тысяч детей из Белгородской области, в первую очередь из приграничных районов, отдохнули в Крыму за счет средств, выделенных из федерального бюджета, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Я благодарен правительству Российской Федерации во главе с Михаилом Владимировичем Мишустиным за постоянное внимание и реальную помощь, которую нам оказывают постоянно. Хотел сказать спасибо за отдых наших детей – более 16 тысяч ребят из Белгородской области в этом году отдохнули в Крыму. В первую очередь, это дети из приграничных муниципалитетов и дети из семей участников СВО", - отметил Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства региона. Губернатор Белгородской области неоднократно подчеркивал важность этого решения и отмечал, что на море дети могут полноценно отдохнуть, набраться сил, получить массу ярких впечатлений и завести новых друзей. "Дети должны жить и развиваться спокойно, и их жизнь должна сопровождаться улыбками, большим количеством мероприятий, в которых они участвуют, развиваются и получают яркие впечатления, которые сохраняются у них на всю жизнь", – считает Гладков. Как отметили в региональном правительстве, дети из приграничных территорий области также побывали летом на отдыхе в международном детском центре "Артек", во Всероссийских детских центрах "Смена" в Анапе, "Орленок" в Туапсе, "Океан" во Владивостоке и других центрах, санаториях и лагерях.

https://ria.ru/20241125/gladkov-1985581769.html

белгородская область

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белгородская область, вячеслав гладков