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Политолог Рар оценил шансы Шольца стать канцлером Германии - РИА Новости, 26.11.2024
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04:06 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/germaniya-1985693436.html
Политолог Рар оценил шансы Шольца стать канцлером Германии
Политолог Рар оценил шансы Шольца стать канцлером Германии - РИА Новости, 26.11.2024
Политолог Рар оценил шансы Шольца стать канцлером Германии
Действующий глава кабмина Германии Олаф Шольц имеет меньше шансов стать канцлером, чем его оппонент – политический "ястреб", глава Христианско-демократического... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T04:06
2024-11-26T04:06
в мире
россия
украина
германия
фридрих мерц
олаф шольц
александр рар
нато
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БЕРЛИН, 26 ноя - РИА Новости. Действующий глава кабмина Германии Олаф Шольц имеет меньше шансов стать канцлером, чем его оппонент – политический "ястреб", глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц, который видит в России реинкарнацию СССР и готов поставлять Киеву ракеты Taurus, заявил РИА Новости немецкий политолог Александр Рар. "У Шольца шансы остаться канцлером крайне низкие. Вероятно, следующим канцлером станет Мерц. Главная цель Мерца - восстановить лидерство Германии в вопросах внешней и оборонной политики Евросоюза", - считает Рар. Политолог напомнил, что почти все лидеры стран Евросоюза выступают за ужесточение позиции в отношении России, в то время как Шольц после официального выдвижения кандидатуры на второй срок в понедельник снова подтвердил нежелание поставлять Киеву ракеты Taurus и разрешать нанесение ударов вглубь территории РФ. "Мерц - ярый ястреб, у него непримиримая позиция в отношении войны на Украине, он на 100% за военную помощь Украине, он верит, что Украина может победить Россию при большей помощи от Запада. Он будет ратовать за жесткий подход даже в случае мирных инициатив, которые предложит Трамп. Мерц - дитя холодной войны, он видит в России инкарнацию Советского Союза", - подчеркнул эксперт. Рар добавил, что политики типа Мерца ко всему прочему хотят понравиться СМИ, а пресса в Германии "требует и требует вооружений для Украины". В понедельник Шольц был официально выдвинут на пост канцлера страны. Его главным оппонентом считается Мерц, который ранее изъявил готовность в случае своего избрания канцлером выдвинуть России ультиматум о прекращении нанесения ударов по инфраструктуре Украины в течение 24 часов, а в противном случае поставить Киеву дальнобойные ракеты Taurus. Германия в начале ноября столкнулась с правительственным кризисом после того, как по настоянию Шольца был уволен глава минфина Кристиан Линднер (СвДП). Среди причин данного решения он назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ. В качестве даты вероятных досрочных выборов в результате раскола в правительстве назначено 23 февраля 2025 года. Чтобы соблюсти сроки, Шольц 11 декабря письменно направит в бундестаг запрос о доверии ему на этом посту, а 16 декабря пройдут соответствующие дебаты в бундестаге. В случае выражения Шольцу доверия он сможет во главе с правительством меньшинства (cоциал-демократов и "Зелёных") начать коалиционные переговоры с другими партиями. Данный сценарий считается маловероятным ввиду почти всеобщего консенсуса в бундестаге о необходимости досрочных выборов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20241125/sholts-1985612613.html
https://ria.ru/20241122/oreshnik-1985199063.html
https://ria.ru/20241020/vagenkneht-1979038908.html
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в мире, россия, украина, германия, фридрих мерц, олаф шольц, александр рар, нато, хдс/хсс
В мире, Россия, Украина, Германия, Фридрих Мерц, Олаф Шольц, Александр Рар, НАТО, ХДС/ХСС
Политолог Рар оценил шансы Шольца стать канцлером Германии

Политолог Рар: Шольц может проиграть кандидату, считающему Россию новым СССР

© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 26 ноя - РИА Новости. Действующий глава кабмина Германии Олаф Шольц имеет меньше шансов стать канцлером, чем его оппонент – политический "ястреб", глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц, который видит в России реинкарнацию СССР и готов поставлять Киеву ракеты Taurus, заявил РИА Новости немецкий политолог Александр Рар.
"У Шольца шансы остаться канцлером крайне низкие. Вероятно, следующим канцлером станет Мерц. Главная цель Мерца - восстановить лидерство Германии в вопросах внешней и оборонной политики Евросоюза", - считает Рар.
Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
Шольц сделал заявление после выдвижения на второй срок
25 ноября, 16:07
Политолог напомнил, что почти все лидеры стран Евросоюза выступают за ужесточение позиции в отношении России, в то время как Шольц после официального выдвижения кандидатуры на второй срок в понедельник снова подтвердил нежелание поставлять Киеву ракеты Taurus и разрешать нанесение ударов вглубь территории РФ.
"Мерц - ярый ястреб, у него непримиримая позиция в отношении войны на Украине, он на 100% за военную помощь Украине, он верит, что Украина может победить Россию при большей помощи от Запада. Он будет ратовать за жесткий подход даже в случае мирных инициатив, которые предложит Трамп. Мерц - дитя холодной войны, он видит в России инкарнацию Советского Союза", - подчеркнул эксперт.
Рар добавил, что политики типа Мерца ко всему прочему хотят понравиться СМИ, а пресса в Германии "требует и требует вооружений для Украины".
В понедельник Шольц был официально выдвинут на пост канцлера страны. Его главным оппонентом считается Мерц, который ранее изъявил готовность в случае своего избрания канцлером выдвинуть России ультиматум о прекращении нанесения ударов по инфраструктуре Украины в течение 24 часов, а в противном случае поставить Киеву дальнобойные ракеты Taurus.
Кадр видео удара по Днепропетровску - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Шольц отреагировал на применение Россией "Орешника"
22 ноября, 14:15
Германия в начале ноября столкнулась с правительственным кризисом после того, как по настоянию Шольца был уволен глава минфина Кристиан Линднер (СвДП). Среди причин данного решения он назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ.
В качестве даты вероятных досрочных выборов в результате раскола в правительстве назначено 23 февраля 2025 года. Чтобы соблюсти сроки, Шольц 11 декабря письменно направит в бундестаг запрос о доверии ему на этом посту, а 16 декабря пройдут соответствующие дебаты в бундестаге. В случае выражения Шольцу доверия он сможет во главе с правительством меньшинства (cоциал-демократов и "Зелёных") начать коалиционные переговоры с другими партиями. Данный сценарий считается маловероятным ввиду почти всеобщего консенсуса в бундестаге о необходимости досрочных выборов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
Вагенкнехт назвала требование Мерца по Taurus призывом к войне с Россией
20 октября, 23:52
 
В миреРоссияУкраинаГерманияФридрих МерцОлаф ШольцАлександр РарНАТОХДС/ХСС
 
 
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