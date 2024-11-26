https://ria.ru/20241126/germaniya-1985630898.html

"Шансов стало еще меньше". Россия перехватила важного союзника Украины

"Шансов стало еще меньше". Россия перехватила важного союзника Украины - РИА Новости, 26.11.2024

"Шансов стало еще меньше". Россия перехватила важного союзника Украины

Если 16 декабря правительство Олафа Шольца не получит вотум доверия, досрочные парламентские выборы состоятся 23 февраля. Скорее всего, так и произойдет,... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T08:00

2024-11-26T08:00

2024-11-26T08:06

в мире

германия

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киев

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олаф шольц

хдс/хсс

focus

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости, Михаил Катков. Если 16 декабря правительство Олафа Шольца не получит вотум доверия, досрочные парламентские выборы состоятся 23 февраля. Скорее всего, так и произойдет, поэтому основные политические силы уже приступают к кампании. Что ждет ФРГ — в материале РИА Новости.Надо спешитьКак утверждает журнал Focus, практически ни одна партия в Германии не готова к выборам. Во-первых, не все определились с кандидатами на пост премьер-министра. Во-вторых, ни у кого нет свежих идей. А времени на раскачку тоже нет — впереди рождественские праздники.В ХДС/ХСС кандидат в канцлеры уже есть — Фридрих Мерц. Тот самый, который грозил Москве ультиматумом: если СВО не прекратится, Киев получит немецкие крылатые ракеты Taurus.Фаворит зеленых — действующий министр экономики Роберт Хабек. Тоже хочет отдать Украине Taurus. А соратница Хабека по партии и глава МИД Анналена Бербок горячо одобрила американское разрешение ВСУ бить ракетами вглубь России. Она считает это правом Киева на оборону.В наиболее сложной ситуации СДПГ. По всем опросам, рейтинг партии за три года правления Шольца упал примерно на десять процентов. Сам он — на последнем месте в топ-20 политиков страны, по версии института INSA. На первом — министр обороны Борис Писториус, тоже социал-демократ."У нас есть два возможных кандидата: один — самый популярный политик в Германии, а другой — наименее популярный. По сути, этим все сказано", — говорил Financial Times мэр города Майфельд Максимилиан Мумм, представитель СДПГ.Однако в результате внутрипартийной борьбы Писториус взял самоотвод в пользу старшего товарища. "Олаф Шольц — сильный канцлер и правильный кандидат на этот пост", — заявил он. И добавил: действующий глава правительства выступает "за разум и благополучие", что особенно важно в нынешние тяжелые времена.Выступая 22 ноября на одном из мероприятий в Берлине, Шольц пообещал избегать обострения конфликта с Россией. "Многие в Европе обеспокоены и напуганы, — отметил он. — Поэтому я сделаю все, чтобы предотвратить еще большую эскалацию".Ракет Taurus Киев от него не дождется. "Важно, чтобы мы установили четкий курс, на который каждый может положиться. <…> Я совершенно уверен, что граждане, голосующие за демократические партии, прекрасно знают, какая из них обязалась сохранять благоразумие", — уточнил Шольц.Что касается предвыборных программ, то наиболее яркими они получаются у "Альтернативы для Германии" и "Союза Сары Вагенкнехт". Правые, к примеру, предлагают отказаться от евро в пользу немецкой марки и переориентировать финансовые потоки с поддержки мигрантов на социальное обеспечение коренного населения. Левые требуют поднять пенсии на тысячу евро и прекратить вооружать Киев.Давление со всех сторонСудя по социологическим опросам, одного нежелания Шольца передавать Украине Taurus недостаточно для победы СДПГ. Издание Bild со ссылкой на институт INSA сообщает, что рейтинг социал-демократов опустился до 14%.У ХДС/ХСС — 32%, "Альтернативы для Германии" — 19, зеленых — 11. У покинувшей правящую коалицию "Свободной демократической партии" — пять процентов, на уровне порога прохождения в парламент. У "Союза Сары Вагенкнехт", несмотря на недавний успех в некоторых восточных землях, только семь, у левых — четыре.Украинское лобби на Западе пытается давить на правительство Германии по вопросу крылатых ракет. "У этого требования широкая поддержка. Посмотрим, что произойдет после федеральных выборов. Возможно, курс изменится и раньше, потому что в берлинской коалиции есть разные позиции", — заявила глава Европарламента Роберта Метсола.Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник уверен: Киев получит от Берлина дальнобойные ракеты при победе ХДС/ХСС и назначении Мерца канцлером. А в этом он тоже не сомневается."Чтобы вышло иначе, должно произойти какое-то политическое землетрясение, какой-то суперскандал, который, например, нанесет имиджевые потери именно Мерцу", — сказал Мельник. Шольц, по его словам, помешать уже не в состоянии.Еще не вечерДоцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин отмечает: у социал-демократов совсем мало времени на перегруппировку. "Коней на переправе не меняют. К тому же неясно, как замена лидера скажется на рейтингах партии", — сказал он в беседе с РИА Новости.Так что Шольц останется. И он для Москвы куда более приемлемая фигура, чем радикальный русофоб Мерц."С другой стороны, еще неизвестно, как он поведет себя, когда придется не критиковать правительство за робкую внешнюю политику, а самому принимать решения. И вообще пока ничего непонятно. Выборы в Германии состоятся после инаугурации Дональда Трампа. Возможно, Шольц успеет созвониться с ним и даже встретиться. Если они найдут общий язык по Украине, это способно сильно поднять шансы СДПГ на успех", — рассуждает эксперт.Старший научный сотрудник сектора экономики европейских стран Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко тоже полагает, что Шольца рано списывать со счетов. У СДПГ хорошие шансы попасть в следующую правящую коалицию."Шольц может стать министром экономики. Когда речь зайдет о передаче ракет, он скажет, что на это нет денег. Собственно, в правительстве уже так и говорят", — пояснил политолог РИА Новости.И добавил: скорее всего, победит ХДС/ХСС, но ни у одной партии нет шансов самостоятельно сформировать правительство. Значит, СДПГ остается привлекательным союзником, с чьим мнением надо считаться.

https://ria.ru/20241125/gruziya-1985008200.html

https://ria.ru/20241120/ukraina-1984648071.html

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