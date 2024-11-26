https://ria.ru/20241126/gazprom-1985703616.html
СМИ назвали причину прекращения поставок газа "Газпромом" в Австрию
СМИ назвали причину прекращения поставок газа "Газпромом" в Австрию - РИА Новости, 26.11.2024
СМИ назвали причину прекращения поставок газа "Газпромом" в Австрию
Российский "Газпром" прекратил поставки газа в Австрию из-за невыплаты австрийской компанией OMV долга в размере 230 миллионов евро. Об этом сообщает агентство... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T07:37
2024-11-26T07:37
2024-11-26T07:37
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Российский "Газпром" прекратил поставки газа в Австрию из-за невыплаты австрийской компанией OMV долга в размере 230 миллионов евро. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на пять источников.В публикации отмечается, что ключевым фактором, повлиявшим на прекращение поставок газа, которые длились более чем 50 лет, стало решение OMV конфисковать российское топливо в качестве оплаты для покрытия стоимости арбитражного решения.Источники добавили, что этот случай стал первым, когда клиент из Европейского союза не заплатил за российский газ. Спустя три дня "Газпром" приостановил поставки топлива австрийской компании.OMV 13 ноября заявила, что дело о поставках газа в Германию от "Газпром экспорта" завершилось в ее пользу и международный арбитраж присудил ей 230 миллионов евро плюс проценты и издержки.Австрийский канцлер Карл Нехаммер, комментирую проблему с поставками газа, заявил, что Австрия ожидала прекращения поставок газа из России с начала специальной военной операции на Украине и готовилась к этому
https://ria.ru/20241122/kreml-1985188571.html
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экономика, австрия, россия, карл нехаммер, газпром, omv, санкции в отношении россии, природный газ
Экономика, Австрия, Россия, Карл Нехаммер, Газпром, OMV, Санкции в отношении России, Природный газ
СМИ назвали причину прекращения поставок газа "Газпромом" в Австрию
Reuters: "Газпром" прекратил поставки газа в Австрию из-за его ареста по суду