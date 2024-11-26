Рейтинг@Mail.ru
СМИ назвали причину прекращения поставок газа "Газпромом" в Австрию - РИА Новости, 26.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:37 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/gazprom-1985703616.html
СМИ назвали причину прекращения поставок газа "Газпромом" в Австрию
СМИ назвали причину прекращения поставок газа "Газпромом" в Австрию - РИА Новости, 26.11.2024
СМИ назвали причину прекращения поставок газа "Газпромом" в Австрию
Российский "Газпром" прекратил поставки газа в Австрию из-за невыплаты австрийской компанией OMV долга в размере 230 миллионов евро. Об этом сообщает агентство... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T07:37
2024-11-26T07:37
экономика
австрия
россия
карл нехаммер
газпром
omv
санкции в отношении россии
природный газ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944745511_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_0fed9c08f05f458c8443eb1f01ca775c.jpg
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Российский "Газпром" прекратил поставки газа в Австрию из-за невыплаты австрийской компанией OMV долга в размере 230 миллионов евро. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на пять источников.В публикации отмечается, что ключевым фактором, повлиявшим на прекращение поставок газа, которые длились более чем 50 лет, стало решение OMV конфисковать российское топливо в качестве оплаты для покрытия стоимости арбитражного решения.Источники добавили, что этот случай стал первым, когда клиент из Европейского союза не заплатил за российский газ. Спустя три дня "Газпром" приостановил поставки топлива австрийской компании.OMV 13 ноября заявила, что дело о поставках газа в Германию от "Газпром экспорта" завершилось в ее пользу и международный арбитраж присудил ей 230 миллионов евро плюс проценты и издержки.Австрийский канцлер Карл Нехаммер, комментирую проблему с поставками газа, заявил, что Австрия ожидала прекращения поставок газа из России с начала специальной военной операции на Украине и готовилась к этому
https://ria.ru/20241122/kreml-1985188571.html
https://ria.ru/20241121/gaz-1984927036.html
австрия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944745511_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_bd38ca55ab1f0f867c138864257f1ec6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, австрия, россия, карл нехаммер, газпром, omv, санкции в отношении россии, природный газ
Экономика, Австрия, Россия, Карл Нехаммер, Газпром, OMV, Санкции в отношении России, Природный газ
СМИ назвали причину прекращения поставок газа "Газпромом" в Австрию

Reuters: "Газпром" прекратил поставки газа в Австрию из-за его ареста по суду

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкЛоготип компании "Газпром"
Логотип компании Газпром - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Российский "Газпром" прекратил поставки газа в Австрию из-за невыплаты австрийской компанией OMV долга в размере 230 миллионов евро. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на пять источников.
В публикации отмечается, что ключевым фактором, повлиявшим на прекращение поставок газа, которые длились более чем 50 лет, стало решение OMV конфисковать российское топливо в качестве оплаты для покрытия стоимости арбитражного решения.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
В Кремле пообещали найти варианты оплаты газа
22 ноября, 13:33
Источники добавили, что этот случай стал первым, когда клиент из Европейского союза не заплатил за российский газ. Спустя три дня "Газпром" приостановил поставки топлива австрийской компании.
OMV 13 ноября заявила, что дело о поставках газа в Германию от "Газпром экспорта" завершилось в ее пользу и международный арбитраж присудил ей 230 миллионов евро плюс проценты и издержки.
Австрийский канцлер Карл Нехаммер, комментирую проблему с поставками газа, заявил, что Австрия ожидала прекращения поставок газа из России с начала специальной военной операции на Украине и готовилась к этому
Рабочий на компрессорной станции в Венгрии - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
Россия впервые с 2022 года стала главным поставщиком газа в ЕС
21 ноября, 03:07
 
ЭкономикаАвстрияРоссияКарл НехаммерГазпромOMVСанкции в отношении РоссииПриродный газ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала