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В Молдавии назвали прекращение поставок газа в Приднестровье катастрофой - РИА Новости, 26.11.2024
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17:38 26.11.2024 (обновлено: 23:53 26.11.2024)
https://ria.ru/20241126/gaz-1985847668.html
В Молдавии назвали прекращение поставок газа в Приднестровье катастрофой
В Молдавии назвали прекращение поставок газа в Приднестровье катастрофой - РИА Новости, 26.11.2024
В Молдавии назвали прекращение поставок газа в Приднестровье катастрофой
Прекращение поставок российского газа в Приднестровье было бы не просто кризисом, а настоящей гуманитарной катастрофой для Молдавии, заявил молдавский... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T17:38
2024-11-26T23:53
экономика
молдавия
кишинев
европа
алексей миллер
молдовагаз
газпром
природный газ
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КИШИНЕВ, 26 ноя — РИА Новости. Прекращение поставок российского газа в Приднестровье было бы не просто кризисом, а настоящей гуманитарной катастрофой для Молдавии, заявил молдавский вице-премьер по вопросам реинтеграции Олег Серебрян в эфире телеканала "Молдова 1". С декабря 2022 года компания "Молдовагаз" получает газ из двух источников: от государственного предприятия Energocom и "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию, а сам Кишинев пользуется резервами топлива, купленными заблаговременно в разных странах. Заключенный в 2019 году пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. В понедельник пресс-служба молдавского Минэнерго сообщила, что министр энергетики Молдавии Виктор Парликов обсудил с главой российского "Газпрома" Алексеем Миллером вопросы поставки природного газа в республику и ситуацию с долгом компании "Молдовагаз". "Прекращение поставок газа в Приднестровский регион было бы не просто кризисом, смею сказать, что это была бы настоящая гуманитарная катастрофа. Это привело бы к краху экономической системы доставки электроэнергии, пострадали бы десятки тысяч семей как на левом, так и на правом берегу Днестра", — сказал Серебрян. По его словам, это то, что любое государство обязано избегать. "Даже если в результате террористической атаки пострадали всего два гражданина, государство должно вести переговоры, чтобы их спасти, даже если такие переговоры нежелательны. А здесь речь идет о сотнях тысяч граждан, о благополучии и стабильности людей по обе стороны Днестра", — подчеркнул вице-премьер. В октябре 2021 года власти Молдавии договорились с российским "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа при условии проведения аудита долгов "Молдовагаза" в 2022 году. Контракт между "Молдовагазом" и "Газпромом" пока действует, но объем поставок ограничен до 5,7 миллиона кубометров газа, который направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Остальная часть Молдавии использует газ из резервов или покупает его через компанию Energocom на спотовом рынке.
https://ria.ru/20241124/moldaviya-1985450789.html
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экономика, молдавия, кишинев, европа, алексей миллер, молдовагаз, газпром, природный газ, приднестровская молдавская республика
Экономика, Молдавия, Кишинев, Европа, Алексей Миллер, Молдовагаз, Газпром, Природный газ, Приднестровская Молдавская Республика
В Молдавии назвали прекращение поставок газа в Приднестровье катастрофой

Серебрян назвал прекращение поставок газа из РФ в ПМР катастрофой для Молдавии

© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© AP Photo / Aurel Obreja
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 26 ноя — РИА Новости. Прекращение поставок российского газа в Приднестровье было бы не просто кризисом, а настоящей гуманитарной катастрофой для Молдавии, заявил молдавский вице-премьер по вопросам реинтеграции Олег Серебрян в эфире телеканала "Молдова 1".
С декабря 2022 года компания "Молдовагаз" получает газ из двух источников: от государственного предприятия Energocom и "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию, а сам Кишинев пользуется резервами топлива, купленными заблаговременно в разных странах. Заключенный в 2019 году пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. В понедельник пресс-служба молдавского Минэнерго сообщила, что министр энергетики Молдавии Виктор Парликов обсудил с главой российского "Газпрома" Алексеем Миллером вопросы поставки природного газа в республику и ситуацию с долгом компании "Молдовагаз".
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"Прекращение поставок газа в Приднестровский регион было бы не просто кризисом, смею сказать, что это была бы настоящая гуманитарная катастрофа. Это привело бы к краху экономической системы доставки электроэнергии, пострадали бы десятки тысяч семей как на левом, так и на правом берегу Днестра", — сказал Серебрян.
По его словам, это то, что любое государство обязано избегать. "Даже если в результате террористической атаки пострадали всего два гражданина, государство должно вести переговоры, чтобы их спасти, даже если такие переговоры нежелательны. А здесь речь идет о сотнях тысяч граждан, о благополучии и стабильности людей по обе стороны Днестра", — подчеркнул вице-премьер.
В октябре 2021 года власти Молдавии договорились с российским "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа при условии проведения аудита долгов "Молдовагаза" в 2022 году. Контракт между "Молдовагазом" и "Газпромом" пока действует, но объем поставок ограничен до 5,7 миллиона кубометров газа, который направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Остальная часть Молдавии использует газ из резервов или покупает его через компанию Energocom на спотовом рынке.
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ЭкономикаМолдавияКишиневЕвропаАлексей МиллерМолдовагазГазпромПриродный газПриднестровская Молдавская Республика
 
 
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