https://ria.ru/20241126/gaz-1985847668.html
В Молдавии назвали прекращение поставок газа в Приднестровье катастрофой
В Молдавии назвали прекращение поставок газа в Приднестровье катастрофой - РИА Новости, 26.11.2024
В Молдавии назвали прекращение поставок газа в Приднестровье катастрофой
Прекращение поставок российского газа в Приднестровье было бы не просто кризисом, а настоящей гуманитарной катастрофой для Молдавии, заявил молдавский... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T17:38
2024-11-26T17:38
2024-11-26T23:53
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КИШИНЕВ, 26 ноя — РИА Новости. Прекращение поставок российского газа в Приднестровье было бы не просто кризисом, а настоящей гуманитарной катастрофой для Молдавии, заявил молдавский вице-премьер по вопросам реинтеграции Олег Серебрян в эфире телеканала "Молдова 1". С декабря 2022 года компания "Молдовагаз" получает газ из двух источников: от государственного предприятия Energocom и "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию, а сам Кишинев пользуется резервами топлива, купленными заблаговременно в разных странах. Заключенный в 2019 году пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. В понедельник пресс-служба молдавского Минэнерго сообщила, что министр энергетики Молдавии Виктор Парликов обсудил с главой российского "Газпрома" Алексеем Миллером вопросы поставки природного газа в республику и ситуацию с долгом компании "Молдовагаз". "Прекращение поставок газа в Приднестровский регион было бы не просто кризисом, смею сказать, что это была бы настоящая гуманитарная катастрофа. Это привело бы к краху экономической системы доставки электроэнергии, пострадали бы десятки тысяч семей как на левом, так и на правом берегу Днестра", — сказал Серебрян. По его словам, это то, что любое государство обязано избегать. "Даже если в результате террористической атаки пострадали всего два гражданина, государство должно вести переговоры, чтобы их спасти, даже если такие переговоры нежелательны. А здесь речь идет о сотнях тысяч граждан, о благополучии и стабильности людей по обе стороны Днестра", — подчеркнул вице-премьер. В октябре 2021 года власти Молдавии договорились с российским "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа при условии проведения аудита долгов "Молдовагаза" в 2022 году. Контракт между "Молдовагазом" и "Газпромом" пока действует, но объем поставок ограничен до 5,7 миллиона кубометров газа, который направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Остальная часть Молдавии использует газ из резервов или покупает его через компанию Energocom на спотовом рынке.
https://ria.ru/20241124/moldaviya-1985450789.html
https://ria.ru/20241110/moldavija-1982915027.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, молдавия, кишинев, европа, алексей миллер, молдовагаз, газпром, природный газ, приднестровская молдавская республика
Экономика, Молдавия, Кишинев, Европа, Алексей Миллер, Молдовагаз, Газпром, Природный газ, Приднестровская Молдавская Республика
В Молдавии назвали прекращение поставок газа в Приднестровье катастрофой
Серебрян назвал прекращение поставок газа из РФ в ПМР катастрофой для Молдавии
КИШИНЕВ, 26 ноя — РИА Новости.
Прекращение поставок российского газа в Приднестровье было бы не просто кризисом, а настоящей гуманитарной катастрофой для Молдавии, заявил молдавский вице-премьер по вопросам реинтеграции Олег Серебрян в эфире телеканала "Молдова 1
".
С декабря 2022 года компания "Молдовагаз
" получает газ из двух источников: от государственного предприятия Energocom и "Газпрома
". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию, а сам Кишинев
пользуется резервами топлива, купленными заблаговременно в разных странах. Заключенный в 2019 году пятилетний договор о транзите российского газа в Европу
через Украину
истекает в конце 2024 года. Киев
неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. В понедельник пресс-служба молдавского Минэнерго сообщила, что министр энергетики Молдавии
Виктор Парликов обсудил с главой российского "Газпрома" Алексеем Миллером
вопросы поставки природного газа в республику и ситуацию с долгом компании "Молдовагаз".
"Прекращение поставок газа в Приднестровский регион было бы не просто кризисом, смею сказать, что это была бы настоящая гуманитарная катастрофа. Это привело бы к краху экономической системы доставки электроэнергии, пострадали бы десятки тысяч семей как на левом, так и на правом берегу Днестра", — сказал Серебрян.
По его словам, это то, что любое государство обязано избегать. "Даже если в результате террористической атаки пострадали всего два гражданина, государство должно вести переговоры, чтобы их спасти, даже если такие переговоры нежелательны. А здесь речь идет о сотнях тысяч граждан, о благополучии и стабильности людей по обе стороны Днестра", — подчеркнул вице-премьер.
В октябре 2021 года власти Молдавии договорились с российским "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа при условии проведения аудита долгов "Молдовагаза" в 2022 году. Контракт между "Молдовагазом" и "Газпромом" пока действует, но объем поставок ограничен до 5,7 миллиона кубометров газа, который направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Остальная часть Молдавии использует газ из резервов или покупает его через компанию Energocom на спотовом рынке.