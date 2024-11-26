Рейтинг@Mail.ru
G7 пригрозила Китаю за сотрудничество с Россией - РИА Новости, 26.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:55 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/g7-1985875840.html
G7 пригрозила Китаю за сотрудничество с Россией
G7 пригрозила Китаю за сотрудничество с Россией - РИА Новости, 26.11.2024
G7 пригрозила Китаю за сотрудничество с Россией
Страны "Большой семерки" пообещали принять "меры" против Китая и других стран и организаций за якобы военную поддержку России в украинском конфликте и намерены... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T19:55
2024-11-26T19:55
россия
китай
сша
мао нин
масуд пезешкиан
дмитрий песков
g7
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853524188_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d28b7e9aaa08bd3213a215709abd4869.jpg
РИМ, 26 ноя – РИА Новости. Страны "Большой семерки" пообещали принять "меры" против Китая и других стран и организаций за якобы военную поддержку России в украинском конфликте и намерены оказывать давление на российские доходы от продажи сырья и энергоносителей, говорится в заявлении глав МИД G7, принятом на встрече в итальянском городе Фьюджи. "Мы примем соответствующие меры, соответствующие нашей правовой системе, против субъектов в Китае и других третьих странах, которые материально поддерживают военную машину России, включая финансовые учреждения и другие организации, которые способствуют приобретению Россией оборудования и товаров для ее оборонно-промышленной базы", - говорится в итоговом коммюнике мероприятия. "Мы продолжим оказывать существенное давление на доходы России от энергетики, металлов и других сырьевых товаров, в том числе посредством эффективной реализации существующих мер и дальнейших действий против "теневого флота". Мы примем решительные меры против тех, кто помогает России обходить наши санкции", - утверждают министры. Официальный представитель МИД Китая Мао Нин в октябре заявила, что Пекин не предоставлял оружие ни одной из сторон украинского конфликта и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения, включая дроны. Президент Ирана Масуд Пезешкиан также заявлял, что Тегеран не передавал никакого оружия России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что рассуждения "о каких-то поставках каких-то вооружений" России не имеют под собой оснований. В РФ обращали внимание на то, что у США нет подтверждений тому, что на СВО якобы присутствуют военные из КНДР. А в КНДР называли обвинения в адрес Пхеньяна в отправке военных в Россию "грязными маневрами" США и их союзников, чтобы замаскировать собственные преступления и затянуть конфликт на Украине. В России также не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20241126/sanktsii-1985694274.html
https://ria.ru/20241123/sanktsii-1985319758.html
россия
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853524188_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_df112ff3333417ad6f7afabefde48627.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, китай, сша, мао нин, масуд пезешкиан, дмитрий песков, g7, в мире
Россия, Китай, США, Мао Нин, Масуд Пезешкиан, Дмитрий Песков, G7, В мире
G7 пригрозила Китаю за сотрудничество с Россией

G7 пригрозила Китаю мерами за якобы поддержку РФ в украинском конфликте

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги КНР и России
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Флаги КНР и России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РИМ, 26 ноя – РИА Новости. Страны "Большой семерки" пообещали принять "меры" против Китая и других стран и организаций за якобы военную поддержку России в украинском конфликте и намерены оказывать давление на российские доходы от продажи сырья и энергоносителей, говорится в заявлении глав МИД G7, принятом на встрече в итальянском городе Фьюджи.
"Мы примем соответствующие меры, соответствующие нашей правовой системе, против субъектов в Китае и других третьих странах, которые материально поддерживают военную машину России, включая финансовые учреждения и другие организации, которые способствуют приобретению Россией оборудования и товаров для ее оборонно-промышленной базы", - говорится в итоговом коммюнике мероприятия.
Нефтяные танкеры на рейде в Цемесской бухте - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
ЕС планирует ввести санкции против нефтяных танкеров из России
Вчера, 04:22
"Мы продолжим оказывать существенное давление на доходы России от энергетики, металлов и других сырьевых товаров, в том числе посредством эффективной реализации существующих мер и дальнейших действий против "теневого флота". Мы примем решительные меры против тех, кто помогает России обходить наши санкции", - утверждают министры.
Официальный представитель МИД Китая Мао Нин в октябре заявила, что Пекин не предоставлял оружие ни одной из сторон украинского конфликта и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения, включая дроны. Президент Ирана Масуд Пезешкиан также заявлял, что Тегеран не передавал никакого оружия России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что рассуждения "о каких-то поставках каких-то вооружений" России не имеют под собой оснований.
В РФ обращали внимание на то, что у США нет подтверждений тому, что на СВО якобы присутствуют военные из КНДР. А в КНДР называли обвинения в адрес Пхеньяна в отправке военных в Россию "грязными маневрами" США и их союзников, чтобы замаскировать собственные преступления и затянуть конфликт на Украине.
В России также не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
В Италии рассказали о выгоде США от введения ЕС санкций против России
23 ноября, 09:49
 
РоссияКитайСШАМао НинМасуд ПезешкианДмитрий ПесковG7В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала