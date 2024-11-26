https://ria.ru/20241126/g7-1985875840.html

G7 пригрозила Китаю за сотрудничество с Россией

G7 пригрозила Китаю за сотрудничество с Россией - РИА Новости, 26.11.2024

G7 пригрозила Китаю за сотрудничество с Россией

Страны "Большой семерки" пообещали принять "меры" против Китая и других стран и организаций за якобы военную поддержку России в украинском конфликте и намерены... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T19:55

2024-11-26T19:55

2024-11-26T19:55

россия

китай

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мао нин

масуд пезешкиан

дмитрий песков

g7

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РИМ, 26 ноя – РИА Новости. Страны "Большой семерки" пообещали принять "меры" против Китая и других стран и организаций за якобы военную поддержку России в украинском конфликте и намерены оказывать давление на российские доходы от продажи сырья и энергоносителей, говорится в заявлении глав МИД G7, принятом на встрече в итальянском городе Фьюджи. "Мы примем соответствующие меры, соответствующие нашей правовой системе, против субъектов в Китае и других третьих странах, которые материально поддерживают военную машину России, включая финансовые учреждения и другие организации, которые способствуют приобретению Россией оборудования и товаров для ее оборонно-промышленной базы", - говорится в итоговом коммюнике мероприятия. "Мы продолжим оказывать существенное давление на доходы России от энергетики, металлов и других сырьевых товаров, в том числе посредством эффективной реализации существующих мер и дальнейших действий против "теневого флота". Мы примем решительные меры против тех, кто помогает России обходить наши санкции", - утверждают министры. Официальный представитель МИД Китая Мао Нин в октябре заявила, что Пекин не предоставлял оружие ни одной из сторон украинского конфликта и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения, включая дроны. Президент Ирана Масуд Пезешкиан также заявлял, что Тегеран не передавал никакого оружия России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что рассуждения "о каких-то поставках каких-то вооружений" России не имеют под собой оснований. В РФ обращали внимание на то, что у США нет подтверждений тому, что на СВО якобы присутствуют военные из КНДР. А в КНДР называли обвинения в адрес Пхеньяна в отправке военных в Россию "грязными маневрами" США и их союзников, чтобы замаскировать собственные преступления и затянуть конфликт на Украине. В России также не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20241126/sanktsii-1985694274.html

https://ria.ru/20241123/sanktsii-1985319758.html

россия

китай

сша

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россия, китай, сша, мао нин, масуд пезешкиан, дмитрий песков, g7, в мире