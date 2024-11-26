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Бортников рассказал о масштабах незаконного оборота персональных данных
Бортников рассказал о масштабах незаконного оборота персональных данных - РИА Новости, 26.11.2024
Бортников рассказал о масштабах незаконного оборота персональных данных
Незаконный оборот персональных данных достиг беспрецедентных масштабов, в связи с этим есть риски вовлечения граждан в противоправную деятельность, люди также... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T10:43
2024-11-26T10:43
2024-11-26T10:43
безопасность
технологии
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александр бортников
михаил осеевский
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
снг
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Незаконный оборот персональных данных достиг беспрецедентных масштабов, в связи с этим есть риски вовлечения граждан в противоправную деятельность, люди также рискуют стать жертвами мошенников, заявил директор ФСБ России Александр Бортников. "Беспрецедентных масштабов достиг незаконный оборот персональных данных, создающий для граждан риски быть вовлеченными в террористическую, экстремистскую и иную противоправную деятельность, стать жертвами мошеннических схем", - сказал Бортников на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве. По его словам, подрывная деятельность иностранных спецслужб и преступных хакерских сообществ в киберпространстве представляет глобальную угрозу. "По нашему опыту скажу, что с каждым годом растет количество, интенсивность и изощренность компьютерных атак на критическую информационную инфраструктуру для выведения её из строя либо получения доступа к закрытой информации. При их подготовке и совершении все шире используются новейшие цифровые решения. Технологии искусственного интеллекта активно применяются при разработке и проведении целевых информационно-психологических акций", - отметил Бортников. Персональные данные всех россиян уже утекли в сеть, именно этот фактор лежит в основе массированных кибератак, заявил ранее президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.
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безопасность, технологии, россия, москва, александр бортников, михаил осеевский, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), снг, ростелеком
Безопасность, Технологии, Россия, Москва, Александр Бортников, Михаил Осеевский, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), СНГ, Ростелеком
Бортников рассказал о масштабах незаконного оборота персональных данных
Бортников заявил о беспрецедентных масштабах незаконного оборота личных данных